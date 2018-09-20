Разговор на языке предпринимателей

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-20T01:49:34+03:00

Во время Петербургского международного экономического форума состоялись бизнес-диалоги со многими странами.

Несмотря на многочисленные введенные против нашей страны санкции, товарооборот России со странами Европы, Азии и Африки продолжает расти

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Франция: «В Россию нужно инвестировать»

Товарооборот между Францией и Россией увеличивается несколько лет подряд. За 2017 год он вырос на 16,5%, составив $15,5 млрд. В этом году тенденция продолжается. По данным российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), уже за первые пять месяцев товарооборот достиг $7,1 млрд. (+19,2%). Экспорт из России составил $2,8 млрд. (+10%), а импорт – $4,3 млрд. (+26%). Французские компании инвестировали в российскую экономику $14 млрд.

Страны традиционно взаимодействуют в области энергетики, аэрокосмической промышленности, машиностроения, а также в новых направлениях – сферах, связанных с информационными технологиями. Продолжают развиваться и культурные связи.

Италия: санкциям вопреки

До конца года Италия планирует вынести на рассмотрение ЕС вопрос об отмене санкций против России.

– Официальный Рим заинтересован в диалоге с Москвой, – заявил глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Россия в списке торговых парт-неров Италии стоит на 11-м месте. За первые четыре месяца этого года товарооборот между странами составил €6,7 млрд.

Самый известный проект – газопровод Poseidon (на этапе проработки). Соглашение о его строительстве подписали летом 2017 года. Poseidon может стать одним из вариантов продолжения газопровода «Турецкий поток», соединив газотранспортные системы Греции и Италии.

В настоящее время готовится открытие в Венеции технопарка по производству запчастей для авиации. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства планирует вместе с итальянскими банками создать фонд прямых инвестиций.

Финляндия: йогурт, шины и дома

Россия продает Финляндии топливно-энергетические продукты, продукцию химпрома, лесоматериалы, а закупает оборудование, бумагу с картоном, продовольственные товары, сельхозсырье.

Объем финских прямых инвестиций в Россию составляет 3,8 млрд. евро, косвенных – 12 млрд. евро. В прошлом году торговый оборот между странами увеличился на 37%, составив $12,3 млрд.

В 2024 году должно закончиться строительство АЭС «Ханхикиви-1». Это проект «Росатома» и финского ядерного консорциума Fennovoima.

В особой экономической зоне Финляндии будет строиться газопровод «Северный поток-2».

Благодаря финским инвестициям Ленобласть стала европейской столицей шинного производства. Nokian Tуres (финский производитель шин) открыл во Всеволожске шинное предприятие еще в

2005 году. А сейчас планирует вложить 1,8 млрд. руб. в строительство склада готовой продукции.

Несмотря на многочисленные введенные против нашей страны санкции, товарооборот России со странами Европы, Азии и Африки продолжает расти

Япония: вместе вырастим овощи и изучим атом

За 2017 год товарооборот между Россией и Японией вырос на 14% (до $18 млрд.).

Россия – крупный поставщик в Японию природного газа. В 2017 го-ду объем этих поставок составил 7,6 млн. тонн.

Газпром совместно с корпорациями «Мицуи Буссан» и «Мицубиси» планируют построить завод по производству сжиженного природного газа (в рамках проекта «Сахалин-2»). Растет и импорт нефти из России – в феврале он увеличился более чем в два раза по сравнению с январем (до 957 тыс. тонн). Страны сотрудничают в сфере науки и образования, реализуя проекты в разных областях: физики плазмы, мирного атома, экологии. В планах – развивать совместные проекты в сфере аквакультуры, тепличного выращивания овощей, ветроэнергетики, утилизации мусора.

Недавно был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Японской организацией по развитию внешней торговли. Этот шаг позволит укрепить торгово-экономические отношения между странами.

Африка: от вертолетов до бумаги

Товарооборот между Россией и странами Африки тоже увеличивается. Особенно активно мы взаимодействуем с Алжиром, Египтом, Марокко, ЮАР, Эфиопией. Основное направление сотрудничества – оборонка. Россия лидирует по объему поставок оружия в Африку. В основном это ракетно-артиллерийское вооружение и стрелковое оружие. С недавних пор активно развивается экспорт вертолетов.

Кроме этого, везем в Африку зерно и сельхозтехнику.

Три года назад в Сенегале российские частные инвесторы открыли рыбоперерабатывающий завод Atlantic. Теперь он – крупнейшее производство такого типа в Западной Африке. Каменская бумажно-картонная фабрика, которая перерабатывает мусор в бумагу для гофрирования, тоже заключила контракты с Сенегалом. Египет интересен российским машиностроителям. В планах «Трансмашхолдинг» (производит железнодорожную технику) участвовать в проекте модернизации египетских железных дорог. Мордовская компания «Лисма» запустила в Бурунди совместное предприятие по производству ламп и уличных светильников. Они будут поставляться в страны Восточной Африки.

Судан, Конго и Сенегал интересует совместное с Россией развитие проектов в нефтяной и газовой сфере. В прошлом году было подписано соглашение с Зимбабве о сотрудничестве по освоению платинового месторождения Дарвендейл.

Несмотря на многочисленные введенные против нашей страны санкции, товарооборот России со странами Европы, Азии и Африки продолжает расти

Индия: транспорт в приоритете

Сотрудничество между Индией и Россией представляется перспективным. К 2025 году страны планируют увеличить товарооборот до $30 млрд. По итогам 2017 года он составил $9,3 млрд. Это на 21,4% больше, чем годом ранее.

Пока основными остаются совместные транспортные проекты. Из самых крупных – создание транспортного коридора «Север – Юг» протяженностью больше 7 тыс. км.

А также открытие морского коридора Владивосток – Ченнаи.

Индия планирует перенять российский опыт взимания платы с большегрузов.

Соглашение по использованию системы «Платон» планируют подписать в этом году.

Самая крупная иностранная инвестиция в Индию – покупка «Роснефтью» нефтеперерабатывающего завода Essar Oil. Сумма сделки составила $12,9 млрд.

С 2017 года в Индии развивает свои проекты РЖД. Сейчас идет работа на железнодорожном участке Нагпур – Секундерабад.

– Проект очень интересный. Он подразумевает не только модернизацию инфраструктуры, но и подготовку подвижного состава, – рассказал первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.

– Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня есть в мире, – пояснил советник Президента РФ Антон Кобяков