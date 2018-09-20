Такая разная женщина

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-20T01:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Общество привыкло представлять себе, что успешные люди – это в первую очередь мужчины. Но этот стереотип довольно легко развеять, особенно если привести яркий пример. О такой представительнице прекрасного пола мы и расскажем: профессионал, бизнес-леди, спортсменка и красавица, а еще любящая жена, заботливая мама и популярный блогер. Как совместить все эти роли в жизни? «Да, это сложно, но возможно!» – отвечает финалистка конкурса «Миссис Санкт-Петербург-2018» Александра Свирская. О каждой роли и о том, как они взаимосвязаны между собой, в нашем материале.

Это сложно, но возможно! Александра Свирская совмещает сразу несколько ролей и успешно с ними справляется: профессионал, бизнес-леди, спортсменка и красавица, а еще любящая жена, заботливая мама и популярный блогер

Жена

Безумно люблю свою семью. Это источник моей энергии, моей силы, моего вдохновения, и ради нее я стараюсь наполнять себя, чтобы этот источник не иссяк. Моего любимого мужа зовут Сергей Александрович, сейчас он занимается ресторанным бизнесом, открыл вместе с партнером в Петербурге сеть рестобаров «Мясная лавка», готовят очень вкусные блюда – стейки и классические американские бургеры из мраморной говядины, с прожаркой медиум, домашние лимонады, потрясающие молочные коктейли. До этого супруг развивался и работал в различных сферах, в том числе в строительстве и в разработке природных недр. Он не публичный человек, но очень надежный и справедливый. Во всем меня поддерживает, как и я его. Думаю, это самое главное.

Это сложно, но возможно! Александра Свирская совмещает сразу несколько ролей и успешно с ними справляется: профессионал, бизнес-леди, спортсменка и красавица, а еще любящая жена, заботливая мама и популярный блогер

Мама

Почти два года назад у нас с мужем появилось чудо – сын Рома. Очень активный мальчишка, любознательный, наше сокровище. Ребенок – это не обуза, а гигантское счастье и ни в коем случае не конец жизни, наоборот, только начало. Считаю, что после рождения малыша в моей жизни сложился какой-то пазл, я раскрылась как женщина. Да, я отлично понимаю, что ребенок занимает все мое время, и не могу не брать в расчет его потребности и режим дня. Мне без сына слишком долго неуютно, и я счастлива наблюдать, как он растет и развивается. Но считаю, что надо не забывать о себе, даже после того как стала мамой.

Профессионал

Полностью поддерживаю фразу «сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Всегда нужно пополнять свой багаж знаний. Еще школьницей изучила английский и французский, это и стало фундаментом моей будущей профессии. Я получила экономическое и юридическое образование, сейчас работаю в компании по защите интеллектуальной собственности «Патентика». Все нанотехнологии и изобретения, все товарные знаки, промышленные образцы – все, что нас окружает, так или иначе зарегистрировано и кем-то изобретено, защитой прав на эти изобретения и занимается наша фирма. Благодаря своей любимой работе я побывала в различных точках мира. О важности защиты результатов своей интеллектуальной деятельности, как и о путешествиях, могу говорить часами.

Спортсменка

Считаю, что все физические активности должны быть в удовольствие. Можно начинать в любом возрасте и стоит продолжать, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать. Предпочитаю осознанный подход к этому вопросу: не вижу смысла всех отправлять в спортзал на тренажеры, я всегда за то, чтобы выбрать нагрузки и активность по душе. Пока вы гибки и тело вам подчиняется, гнется в нужную сторону – вы сохраняете молодость и гибкость ума. Посмотрите, как бывает трудно людям из-за скованности движений. Человек хочет, но не может себе позволить свободно двигаться, а значит, и мыслить. Занимаясь, я чувствую, как делаю вклад в свое здоровье и тело мне благодарно. Но, что еще важнее, я получаю необыкновенное удовольствие и эндорфины, а значит, я живу.

Уже несколько лет я увлекаюсь йогой, также занимаюсь танцами. А пару лет назад на филиппинском острове Боракай я попробовала кайтсерфинг. Как же это здорово – управлять ветром, парить над волной, быть частью этой стихии! Супруг в этом смысле уже опытный спортсмен, он до этого освоил snow kite, также катался на сноуборде или лыжах с парашютом. Теперь мы катаемся вместе, последний свой отпуск провели в Греции. Кстати, я именно там сфотографировалась с легендой этого спорта. Именно он катался во время шторма в Майами, не побоялся ни урагана, ни высокой волны. Да, может быть это и рискованно, но он обернул ситуацию в свою пользу и стал настоящей звездой. Такие люди меня вдохновляют и восхищают!

Награда для блогера: Считаю, если у тебя добрые помыслы и хорошие идеи, тебе есть чем поделиться с людьми, тогда стоит писать. Я вижу обратную связь, что моим подписчикам нравятся темы, они задают вопросы. И не так важны лайки, главное - то, что я делаю,

Бизнес-леди

Однажды я задалась вопросом: почему в Санкт-Петербурге нет такого комплексного центра для женщины, где бы можно было развиваться духовно и физически, к примеру, заниматься йогой или посещать тренинги, а через стенку мой малыш в детской комнате также занимался бы полезными делами и был бы под присмотром? И вот мне пришла в голову идея открыть такую студию в центре города. И сейчас я перехожу к реализации этого проекта в жизнь – уже выбрали место, где она появится. К этому вопросу я подхожу очень тщательно. У нас там будет зал для йоги, танцев, массажный кабинет, фотозона, отдельное помещение для тренингов, ну и обязательно – комфортная детская комната, где можно будет абсолютно спокойно оставить своего ребенка, в уверенности, что там он тоже получит новые знания.

Блогер

Считаю, если у тебя добрые помыслы и хорошие идеи, тебе есть чем поделиться с людьми, тогда стоит писать блог. Я пишу о том, что пробую сама, и на своих личных примерах рассказываю, что не стоит откладывать на потом свои мечты. Иногда делюсь секретами, как все успеваю, или пишу о том, что для меня важно, или о своих открытиях. Есть целый блок постов про женственность, самопознание, развитие. Отдельные тексты про отношения и материнство, делаю обзор гаджетов и различных мест, где мы побывали. А еще делюсь кулинарными рецептами – я точно уверена, что эти блюда порадуют даже гастрономических гурманов.

Я вижу обратную связь, что моим подписчикам нравятся темы, они задают вопросы. Это награда для меня. И не так важны лайки, главное – то, что я делаю, кому-то нужно. @etablondinka

Участница конкурса красоты

Я нахожусь все время в поиске: поиске себя, новых активностей, знакомств с интересными людьми. И вот новый повод выйти из зоны комфорта – конкурс «Миссис Санкт-Петербург». До этого ни разу нигде не участвовала, мало что об этом знаю. Но мне очень нравится, что там много активностей: к примеру, нужно приготовить идеальный петербургский завтрак за 5 минут, на скорость преодолеть дистанцию в веревочном парке или придумать вместе с ГИБДД ролик о безопасности. Мне приятно быть частью этого дела. Ну и, конечно, мечтаю о короне, как же без этого? Финал конкурса 30 октября, а готовиться начинаю уже сейчас.