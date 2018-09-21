Александр Руцкой: Грачев перед смертью признался - не на того сделал ставку...

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-21T01:21:58+03:00

Первый (и последний) вице-президент России накануне 25-й годовщины «октябрьского путча», где он был одним из главных действующих лиц, рассказал «КП» о том, что привело к трагедии 1993-го года и об оценке тех событий

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ОБМАН ПРЕЗИДЕНТА

- В начале 90-х вы вошли в команду Бориса Ельцина. Почему ярый демократ выбрал ярого патриота своим «замом»?

- Ельцин обещал, что мы вместе от плановой экономики перейдем к рыночной. Но его больше интересовала борьба за власть. И страна вскоре раскололась на два лагеря: патриотический и демократический. Власть светила лишь при победе на выборах. А без патриотических сил - никак не победить. Потому Ельцин и предложил мне идти с ним - вице-президентом.

- Между вами пробежала черная кошка сразу после выборов?

- Победив на выборах, Ельцин издал указ о моей ответственности за реформу в агропроме. Хотя договаривались о том, что я займусь реформой армии и ВПК.

- Хочешь слить человека – отправь его поднимать село…

- Было такое. Затем я возглавил комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. Расчет был прост. Зная, что я не специалист в этих направлениях, он рассчитывал, что завалю работу.

- Вы стали мешать лично Ельцину или его окружению?

- «Демократическое окружение» президента не знало, что сделать, чтобы меня убрать. Победу на выборах обеспечил, ну а дальше - зачем я им нужен?

В ФОРОС БЕЗ ВОПРОСОВ

- Сейчас, зная, что случилось после августа 91-го со страной — вы бы также полетели в Форос выручать Горбачева?

- Да. Другого варианта не допустить бойню в центре столицы не было. Страна рушилась. На улицах Москвы - танки и боевые машины пехоты и десанта. Отсиживаться в бомбоубежище Верховного Совета было стыдно.

- Вы трижды подавали Ельцину заявление об отставке...

- Подавал по одной причине – не давали работать. Накручивали президента против меня. Первый раз подал заявление, когда Ельцин, формируя правительство, «не заметил» мои предложения по кадрам. А все провалы потом списывал на депутатов и Верховный Совет.

- Но и Верховный Совет оказался не договороспособным…

- В 1993 году, расстреляв Съезд и Верховный Совет, Ельцин убрал тех, кто «мешал» реформировать страну. Похоже, сегодня многие забыли, что люди на предприятиях, в АПК, армии не получали зарплату по 2-3 года.

- Вы получили документы о реальном уровне коррупции, в том числе в окружении Президента?

- Второй раз я написал заявление по итогам работы межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Страну разворовывали. За копейки продали ударные корабли всех флотов. Выводя войска из Европы, боевую технику бросали на разграбление.

Узнав, кто украл приличный объем золота при его перевозке (была такая история), я надеялся, что президент привлечет к ответственности Гайдара. Не вышло.

Расстрел Белого дома. 1993 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТРАХ ИМПИЧМЕНТА

- Почему Ельцин не подписывал ваши прошения об отставке?

- Потому, что мог случиться импичмент президента — после оглашения всех фактов...

- Когда прошли точку невозврата и расстрел Белого дома стал неизбежен?

- Ельцин боялся одного – отстранения от должности Президента. Это мог сделать Верховный Совет - по Конституции, высшим органом власти был Съезд Народных депутатов. Ельцин понимал - за содеянное со страной придется отвечать. И издал указ №1400 от 21 сентября 1993 года. Он назывался «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Указ грубо нарушил Конституцию. Полностью узурпировал всю систему власти под одного человека – Бориса Ельцина.

- Конституционный Суд тогда молчать не стал?

- Да, было заключение Суда: «Указ Президента РФ №1400 от 21 сентября 1993 г. служит основанием для отстранения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности».

Чтобы не попасть под отрешение от занимаемой должности был лишь один вариант – госпереворот. То есть надо было сделать три вещи: упразднить Съезд Народных депутатов, разогнать Верховный Совет и снять с должности своим указом вице-президента.

АРМИЯ НА СТОРОНЕ ПРЕДАТЕЛЯ

- К 1 октября 1993-го «все, кто мог, нас предали» - это ваши слова?

- Зюганов, генсек КПРФ, ушел из Верховного Совета поднимать народные массы - и «без вести пропал». Потом объявился на подписании у Ельцина мирового соглашения. Шахтерский лидер Тулеев отбыл поднимать горняков, и тоже «без вести пропал». А объявился, получая у Ельцина пост министра. Генерал Лебедь, обещавший поддержку, потом предлагал мне в Лефортово застрелиться.

Ладно, с политиками все ясно. Но непонятно другое: народ, который вогнали в нищету - тупо взирал, как расстреливают тех, отстаивал интересы трудящихся. А армия, разграбленная и униженная, встала на сторону предателя, уничтожавшего СССР.

- Ваш самолет сбивали в Афганистане. Когда страх был сильнее — тогда или при танковом обстреле Белого дома?

- В Афганистане я вызывал огонь на себя, чтобы вскрыть систему ПВО крупной базы складов с боеприпасами и вооружением. Это была моя работа. А когда танки стали стрелять по Белому дому, испытал не страх – жгучую обиду. Обиду на моих однокашников и сослуживцев. На Павла Грачева –министра обороны. На Виктора Ерина – министра внутренних дел. На тех, кто выполнял их приказы. Кстати, Ерин «за мужество и героизм», проявленный при расстреле Верховного Совета, получил звезду Героя России.

Трехдневная гражданская война завершилась победой КремляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы же с Грачевым были друзьями?

- С момента расстрела Белого дома мы не общались с Грачевым. Хотя, да, раньше дружили, были в Афгане вместе. Увиделись незадолго до его смерти. Он сказал мне: «Саша, извини, я очень сожалею. Не на того сделал ставку». Я ответил: «Паша, не ставки надо было делать ставку, а страну защищать».

СНАЙПЕРЫ В ОКТЯБРЕ

- Почему чемоданы с компроматом, о которых вы не раз упоминали, хранились в сейфах вашего кабинета, и вы не передали их в Генпрокуратуру?

- Документы, которые журналисты называют компроматом, - это не компрометирующий материал, а итоги работы Межведомственной комиссии. Она изучала постановления и распоряжения Правительства РФ, Указы и распоряжения Президента РФ,

касающиеся материальных и финансовых ресурсов страны. Без разрешения Президента я не имел права куда-либо передавать эти документы. Потому они хранились в сейфах моего рабочего кабинета в Кремле. После того, когда меня арестовали, сейфы в моем кабинете вскрывали под руководством Коржакова. Куда он их дел, нетрудно догадаться – просто сжег. Почитайте труды Коржакова - и вам станет понятнее, кто и как управлял страной, и почему Россию эта банда поставила на колени.

- Вы не раз говорили, что влияние США на события 90-х в России было велико и обмолвились, что осенью 93-го в Москве находились американские снайперы.

- Я никогда не говорил именно об американских снайперах. О наемниках, которые вели снайперский отстрел военнослужащих, сотрудников милиции, гражданского населения - да, говорил. Эту тему раскрыл сделавший интервью с генералом КГБ журналист Марк Дейч. Кроме того, экспертиза ряда убитых военных, сотрудников милиции, гражданских лиц, показала, что их убили с применением снайперского оружия. Современный аналог провокации с привлечением снайперов – Майдан в Киеве в феврале 2014-го. Это был самый простой способ толкнуть армию, милицию против восставших.

- Когда вас 4 октября поместили в Лефортово — вас могли там уничтожить?

- Ельцин вызвал к себе генпрокурора Казанника и приказал: за 3-4 дня провести расследование, и приговорить сидящих в Лефортово к расстрелу. Порядочный генпрокурор отказался выполнять приказ. А в феврале 1994-го подал заявление об отставке, отказавшись далее работать с Ельциным.

Скоропостижно скончался после выхода из Лефортово абсолютно здоровый человек, бывший министр госбезопасности, Баранников Виктор Павлович. Приступы ухудшения состояния здоровья были и у меня.

ОТСТАВКА — ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

- В феврале 1994-го вы стали свободным человеком. Было ощущение — вся борьба, все усилия по реальному преобразованию страны — все зря?

- Я жалел, и буду сожалеть до конца своих дней об одном – о гибели людей, которые хотели одного – жить достойно.

- Одним из немногих позитивных действий первого президента России вы считали то, что он выбрал преемником Путина...

- Вы перефразировали мое высказывание. Я говорил, что за девятилетнее правления страной, Ельцин принял единственное правильное решение – ушел в отставку, предложив достойного человека. Еще 2-3 года такого руководства - и развалилась бы Россия, как и Советский Союз.

- Когда вы с Ельциным простили друг друга — если простили? Вы же были на его похоронах?

- Да, я был в храме Христа Спасителя на отпевании. Я простился с тем, кто совершил непоправимый грех перед своим народом и страной.

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