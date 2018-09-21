Сергей Станкевич: Трехдневная гражданская война завершилась победой Кремля

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-20T19:12:56+03:00

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- Как объяснить сегодняшним 25-летним значение того, что произошло в Москве четверть века назад?

- Осенью 93-го в России происходил финал революционной драмы 1991-1993 годов. Государство СССР, которым более 70 лет монопольно управляла компартия, оказалось в тупике. Оно не смогло себя реформировать и распалось. Пришедшая к власти в России команда первого президента Бориса Ельцина на руинах красной империи стала создавать новый современный госпроект – первую Республику. Создавать в труднейших условиях, доставшихся от большевиков: казна пуста, товарных запасов нет, огромный госдолг, конфликты с бывшими советскими соседями. Всё - почти с нуля.

- Варианты действий ограничены?

- Промедление в переходе к новому государству и новой экономике было смерти подобно. Нужно было срочно создавать нормальную правовую систему, начиная с Конституции. Но большинство народных депутатов РСФСР (избранных ещё при старом режиме) сопротивлялось. Мешали принятию Конституции.

Возник острый конституционно-политический кризис. Конфликт между Кремлём и Верховным Советом не удалось разрешить компромиссом и одновременным выходом на выборы. В октябре 93-го разразилась трёхдневная гражданская война в Москве. Она завершившаяся силовой победой Кремля.

- То есть и Указ Ельцина №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета был неизбежен?

- Нет, перехода к силовому сценарию (именно это означал указ) можно было избежать. Но нужна была добрая воля обеих сторон. Хорошая правовая основа существовала: апрельский референдум 1993 года.

Тогда граждане России выразили свою суверенную волю так: президенту РФ Ельцину доверяем - 58,7%; социально-экономическую политику правительства - в надежде на лучшее - пока одобряем - 53%; досрочных выборов президента не требуем, но уже близки - 49,5%; зато твёрдо требуем досрочных выборов депутатов парламента - 67,2%. Оставалось выполнить волю граждан.

Кремль настаивал, депутаты не желали переизбираться. В команде Ельцина были демократы (включая меня) - сторонники мирного компромисса: выйди на одновременные выборы президента и парламента. И пусть конфликт властей разрешит избиратель. Демократы полагали, что избиратель подтвердит свой апрельский выбор. Но Ельцину оказались тогда ближе советы силовиков. Он в сентябре 1993 года издал указ о роспуске парламента, а парламент принял решение об отстранении президента от власти. Это означало войну.

Осенью 93-го в России происходил финал революционной драмыФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Можно было бы избежать большой крови?

- Когда события вышли из правового поля, действия сторон контролировать стало трудно. Появились самодеятельные вооружённые отряды, начались столкновения. Захватили здание мэрии Москвы. Но был железный шанс избежать большой крови – мирные переговоры в Даниловом монастыре при посредничестве святейшего патриарха Алексия II. Помню, как затеплилась надежда, когда в ночь на 1 октября делегации сторон пришли к компромиссу и подписали протокол. Но на следующий день Верховный Совет аннулировал протокол и полномочия своих делегатов. С этого момента события покатились под откос к кровавой развязке.

- Вы видели у Ельцина сомнения, когда решалось — стрелять по Белому дому из танков или нет?

- Сомнения и крайне резкий разговор были при принятия общего решения о силовом освобождении Белого дома. Силовики требовали от Ельцина письменного приказа. Тот предложил всем «писателям» немедленную отставку. Когда решение было принято, действовали командиры подразделений армии и МВД.

- И Руцкой, и Хасбулатов заявляли о руке Америки в событиях 1993-го...

- Никакой заокеанской «руки» не было и быть не могло. Это была наша боль и наша проблема. Америку интересовало прежде всего то, в чьих руках окажется военный арсенал страны, включая «ядерный чемоданчик». Да, Вашингтону очевидно не хотелось возврата России к старым коммунистическим порядкам. Но никаких рычагов для вмешательства в ситуацию у американцев не было.

Трехдневная гражданская война завершилась победой КремляФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Что тогда можно было сделать иначе?

- Очень многое хотелось бы сделать по-другому. Начиная ещё с 1989 года, а особенно – с 1990-го. Но это отдельная тема. А в 1993 году надо было, наверное, что-то ещё отчаянное и драматическое осуществить, чтобы настоять на мирном выходе из кризиса через всеобщие выборы. Что это могло быть? Думаю над этим в каждом октябре. Очевидных ответов не нахожу.

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