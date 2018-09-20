Дмитрий Песков: «Учиться программированию будем раньше, чем учиться читать»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-20T21:00:23+03:00

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития – о том, какие навыки нужны всем, чтобы в будущем не остаться без работы

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В Послании к Федеральному собранию президент предложил государству взять курс на цифровую экономику. Это отнюдь не закупка новых компьютеров. А повсеместное использование цифровых платформ, робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли и прочих современных технологий. В июле у президента появился специальный представитель по вопросам цифрового и технологического развития. Дмитрий Песков стал гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме.

«ЦИФРА» - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДНЫХ?

- Тема цифровой экономики очень громко звучит последние пару лет. Но доступность интернета в России очень неоднородна. Если в Москве им пользуются все, в малых городах это 30-40%. Этим людям вообще необходимость какой-то цифровизации и трата бюджетных денег на нее кажется абсурдной. Что бы вы ответили им на такие возражения?

- Цифровизация – это наше с вами неизбежное будущее. Ситуация с доступом в интернет будет радикально меняться в ближайшие годы. Мы постараемся дотянуться до каждого. Первый способ – это протянуть оптоволокно, и у вас будет очень быстрый интернет, дешевый. Второй путь – когда оптоволокно идет до вышки сотовой связи, а дальше работают уже беспроводные форматы. То есть у вас будет доступ через ваш телефон. К сожалению или к счастью, но для большей части страны оба этих варианта недоступны. Потому что вести кабели запредельно дорого и иногда физически невозможно. Поэтому программа «Цифровая экономика» подразумевает, в том числе, развертывание спутниковых группировок и резкое удешевление доступа в интернет и к цифровым сервисам через космос.

С появлением интернета в малых городах можно будет купить товары онлайн и сделать это дешевле. Их вам быстро привезут на дом. Почти любой необходимый навык современный можно тоже получить с использованием интернета и цифровых технологий. Возможность решать задачи здравоохранения через интернет тоже влияет на жизнь обычного человека в любом маленьком городе. Эффект от цифровизации люди почувствуют очень быстро.

- Я не житель маленького города, но примерно представляю, как живут там люди. Им особо не нужны интернет-магазины – нет денег, чтобы там что-то покупать. И времени нет, чтобы чему-то новому учиться – крутятся, чтобы выжить. Вам не кажется, что цифровая экономика - это такая модная вещь для жителей мегаполисов?

- Я некоторое время назад тоже недостаточно понимал ценность всего этого. Но сейчас я бы сказал, что как раз для жителей удаленных и небольших поселков цифровая экономика критически важна. Смотрите, например, у нас множество деревень, куда невозможно асфальтовую дорогу проложить. Для них критично важно иметь возможность быстро получить лекарства? Да. А как вы их туда доставите? Отправите вертолет? Стоимость этого лекарства будет составлять сотни тысяч рублей тогда. А отвезти на специализированном беспилотном аппарате будет стоить пару тысяч рублей. Сразу смысл появляется.

Другой пример. Допустим, заболел пожилой человек. Одна из программ, которую мы сейчас поддерживаем, позволяет мониторить уровень давления на расстоянии в автоматическом режиме. Если человеку в какой-то момент стало плохо, то к нему «скорая» сама приедет, а не когда он пожалуется. И у нас уже есть множество случаев спасенных жизней. Важно это для небольшого поселка?

- Важно, конечно. Главное, чтобы эти технологии действительно были внедрены…

- Сегодня в нескольких регионах они уже есть. Мы тестируем эти решения. У нас есть официальный полигон - это Новгород Великий. Огромная территория, большое количество деревень с очень плохой транспортной доступностью. По мере отработки будем эти проекты масштабировать дальше по стране.

«АЙТИШНИКОВ» КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ

- Тогда следующий вопрос – кто будет строить эту цифровую экономику? Сейчас спрос на «айтишников» огромный. А их нужно еще больше. Как подготовить этих специалистов?

- Вы правы. Наверное, это главный дефицит сегодня. Даже не деньги, не воля – это все есть сейчас. Кадров не хватает катастрофически. По некоторым направлениям у нас дефицит составляет тысячи раз. Например, специалист по управлению большими данными сегодня невероятно востребован. Вузы их почти не готовят. Что надо делать? Тех, кто приходит в вузы, массово учить этим специальностям. А тем, кто в школе и в детском саду, преподавать математику, алгоритмику, программирование с самого детства.

- Звучит страшновато, честно говоря!

- А в чем проблема? Вы учили алфавит года в 4-5. Есть отличный тезис, что программирование – вторая грамотность. По хорошему мы придем к тому, что учить программировать мы будем параллельно или даже раньше, чем чтению.

- Кто будет учить маленьких детей этому? Тогда придется научить сначала самих воспитателей?

- Дети прекрасно учатся сами, в игровой форме, общаясь с роботами-программами. Но первостепенная задача будет, конечно, переобучать взрослых. Будут онлайновые курсы, будет мотивация, система цифровых сертификатов. Государство будет доплачивать. Вы сможете выбрать, чему вы хотите научиться либо в университете, либо в программах переподготовки.

- А если я не хочу быть программистом, будет ли мне какое-то место в цифровой экономике и вообще в будущем?

- Будет. Но для этого вам все равно придется научиться IT.

- А если у меня нет способностей таких? Или они есть у всех?

- Наша концепция очень простая: каждый человек талантлив. А если серьезно, конечно, останутся аналоговые специальности. Останутся ремесленники – те, кто прекрасно делает что-то руками. Они будут невероятно цениться. Останутся люди, занимающиеся классической музыкой, играющие на музыкальных инструментах. Но основной корпус профессии будет требовать сквозную цифровую компетенцию.

ЧЕМУ НУЖНО ЗАРАНЕЕ НАУЧИТЬСЯ?

- Какие цифровые навыки обязательно будут нужны людям для работы? Допустим, пару лет назад в вакансиях указывалось – умение пользоваться Microsoft Word, Excel. А что сейчас актуально?

- Во-первых, наша политика направлена на то, чтобы, как минимум, в государственном секторе пользование «вордом» и «экселем» исчезло. У нас есть прекрасные отечественные программные продукты, которые способны их замещать. Думаю, что из резюме эти требования тоже будут исчезать. Но что важно? Важно знать языки.

- Иностранные?

- Да. В первую очередь, английский. Потом языки программирования. Например, отличный набор – это Python плюс английский. И вы можете чувствовать себя относительно спокойно на рынке труда. Дальше – информационный поиск. По-прежнему очень важный навык – быстро найти качественную информацию. Работа с базами данных. Понимание, что это такое, как они строятся, что такое поисковый запрос, как извлекать и упорядочивать информацию из них.

- Эти цифровые навыки… их, по вашему мнению, нужно получить всем?

- По мере того, как сейчас Россия открывается, у нас растет туристический поток. Так что, да. Вот считайте – вы работаете в сервисе – в ресторане, в гостинице… Нужно вам знать английский? Обязательно. Если вы таксист и не способны нажать кнопку на приложении, вовремя завершить сеанс, то вас очень быстро уволят и все. Потому что пойдут жалобы от пользователей. То есть, способность к взаимодействию в информационном интерфейсе даже для таксиста становится критичной. Мы сейчас плавно переходим на электронные кассы. Кассирам тоже нужно учиться работать с этими системами. Я не вижу профессии, которые принципиально не будут оцифрованы. За редким исключением. Нет, если вы каретный мастер и собираете кареты – это прекрасная специальность навечно! Но потребность в них составляет, может быть, два десятка человек на страну. А в массовых профессиях всем придется эти цифровые навыки приобретать.

О БУДУЩЕМ ИНТЕРНЕТА

- Каким в целом вы видите будущее российского интернета? Кто-то говорит, что мы пойдем по пути Китая, а кто-то говорит – этого делать не надо ни в коем случае.

- Конечно, китайский путь крайне опасен. Путь тотального контроля государства над своими гражданами – эта та реальность, в которой наши соседи живут уже сейчас. Когда, вы неправильно перешли улицу, то у вас автоматически выросла ставка по кредиту. Или подрались с соседом, а вам перестали продавать билеты на железную дорогу. Это, конечно, крайне опасно и не соответствует фундаментальным ценностям ни нашего государства, ни общества. Поэтому этот путь привлекательный, но неправильный. Я за то, что мы должны найти собственное решение. Оно может быть менее либеральным, чем в США, но гораздо более свободным, чем в Китае.