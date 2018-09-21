Правительство поддерживает отказ от доллара, а смогут ли бизнесмены без валют?
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Правительство поддерживает отказ от доллара, а смогут ли бизнесмены без валют?
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Главные темы:
- Правительство поддерживает отказ от доллара, а смогут ли бизнесмены без валют?
- Из Сбербанка активно забирают валютные вклады. А надо ли?
- Между тем, Центробанк сделал огромный запас валюты.
- Хороший стимул. На премии чиновников направят дополнительные 600 млрд рублей.
Правительство поддерживает отказ от доллара, а смогут ли бизнесмены без валют?
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