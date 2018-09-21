В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA
Главные темы:
- В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA.
- Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро, которую якобы отравили российские спецслужбы.
- Макгрегор пообещал «оторвать голову» Нурмагомедова за один раунд.
- В Перми осудили ветерана труда за выросший на огороде мак.
- Кличко предложили в Гарварде читать лекцию по управлению вызовами.
- Авдотья Смирнова: Чубайс узнал об унижении людей бандитами из сериала "Бригада".
- Express: Меркель публично оскорбила Мэй.
- Ленин попытался помешать Гитлеру стать мэром города в Перу.
В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA