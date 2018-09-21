21 Сент. 21:05 2018-09-21T23:57:02+03:00

В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA

Аббас Джума и Митя Леонтьев обсуждают околополитические темы в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Главные темы:

- В Британии Петрова и Боширова заподозрили в шпионаже за химлабораторией и взломе WADA.

- Газета The Sun удалила материал с Анной Шапиро, которую якобы отравили российские спецслужбы.

- Макгрегор пообещал «оторвать голову» Нурмагомедова за один раунд.

- В Перми осудили ветерана труда за выросший на огороде мак.

- Кличко предложили в Гарварде читать лекцию по управлению вызовами.

- Авдотья Смирнова: Чубайс узнал об унижении людей бандитами из сериала "Бригада".

- Express: Меркель публично оскорбила Мэй.

- Ленин попытался помешать Гитлеру стать мэром города в Перу.