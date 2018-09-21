Крымский мост построен. На очереди Сахалинский?
Дальний Восток - приоритет развития страны на ближайшее столетие. Эту цитату президента Владимира Путина на форуме во Владивостоке повторили не один раз. Стратегия развития макрорегиона предполагает не только строительство новых предприятий и создание комфортной социальной среды, но и решение важной проблемы - инфраструктурной. Корреспондент «КП» побывал на форуме и пригляделся к одному из динамично развивающихся регионов - Сахалинской области.
СВЯЗАТЬ С МАТЕРИКОМ И… ЯПОНИЕЙ
Выставочный комплекс региона, построенный на «Улице Дальнего Востока» в бухте Аякс, по ощущениям многих, был самым ярким. Две набегающие на сушу гигантские волны, связанные транспортным переходом с небольшим островом на озере. Все это символизировало давнюю мечту сахалинцев - связать остров с материком.
Каждую минуту с импровизированного ж/д вокзала отправлялись виртуальные составы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и других городов. Проект обсуждали даже на пленарном заседании форума с участием глав пяти государств. Причем в комплексном варианте: сначала мост с материка на Сахалин, а потом, возможно, и в Хоккайдо.
Премьер Японии Синдзо Абэ от идеи не отказался. Но сказал, что проект нужно технически проработать и экономически просчитать. По российским оценкам, мост через пролив Невельского обойдется в 250 млрд. рублей. Но перед этим на материке нужно будет еще построить ж/д ветку длиной более 500 км. Общая стоимость проекта может превысить 500 млрд. рублей. И это еще без моста в Японию. Его есть смысл строить только с участием Страны восходящего солнца.
Стенд Сахалина пользовался наибольшей популярностью у посетителей выставки.
НОВЫЙ ЗАВОД И РОБОТ-БАРМЕН
В прошлом году Сахалинская область показала самый впечатляющий рост по итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата. Регион поднялся сразу на 42 позиции.
Девятого сентября в рамках ВЭФ в режиме видео-конференц-связи был запущен первый мини-завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке. Мини-завод появился в селе Дальнее, входящем в состав Южно-Сахалинска. Он обеспечит сжиженным природным газом удаленные населенные пункты области, а также позволит перевести автотранспорт на экологически чистое газомоторное топливо. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от работы завода составят до 2026 года более 300 млн. рублей. В ближайшие годы планируется строительство второй и третьей очереди, а также завода СПГ в Поронайске.
Гостей павильона угощали овощами, зеленью, мясными и молочными продуктами, произведенными на местных хозяйствах. А одной из фишек экспозиции стал робот-бармен, который разливал посетителям молоко.
КОРОТКО
Другие итоги
На IV ВЭФ Сахалинская область заключила 18 соглашений на миллиарды рублей. Достигнуты договоренности о реализации проектов в сферах спорта и туризма, образования, электроэнергетики, лесопереработки и нефтегазовой отрасли.
Форум является глобальной коммуникационной площадкой, где островной регион успешно представил экономические достижения и перспективные инвестиционные проекты для бизнесменов из России, Европы и Азии.
КСТАТИ
Регион ждет гостей
Главная панельная дискуссия по развитию туризма прошла под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы Ростуризма Олега Сафонова. Как отметили участники, все больший интерес у жителей мегаполисов - именно к экологическому туризму.
- За последние годы увеличилось число туристов в Сахалинской области и объем инвестиций в регион, сформировано более 50 пакетных предложений, которые пользуются спросом у россиян, - заявил зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Туризм становится ключевой сферой экономики региона. Но здесь важно не переборщить.
- Наша задача - сделать популярными и доступными экологические маршруты, - рассказала Наталья Пахолкова, глава Департамента туризма Минспорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. - В Южно-Сахалинске этим летом появились тропы на «Горном воздухе», облагорожена тропа на останец Лягушка, но появились вопросы по сохранению экологии из-за возникшей нагрузки на уникальные природные объекты.