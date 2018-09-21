Крымский мост построен. На очереди Сахалинский?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T02:20:56+03:00

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава ООО «ПСК «Сахалин» Борис Мордовкин (слева направо) запустили первый на Дальнем Востоке завод по производству сжиженного природного газа. Фото: Пресс-служба губернатора

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Дальний Восток - приоритет развития страны на ближайшее столетие. Эту цитату президента Владимира Путина на форуме во Владивостоке повторили не один раз. Стратегия развития макрорегиона предполагает не только строительство новых предприятий и создание комфортной социальной среды, но и решение важной проблемы - инфраструктурной. Корреспондент «КП» побывал на форуме и пригляделся к одному из динамично развивающихся регионов - Сахалинской области.

СВЯЗАТЬ С МАТЕРИКОМ И… ЯПОНИЕЙ

Выставочный комплекс региона, построенный на «Улице Дальнего Востока» в бухте Аякс, по ощущениям многих, был самым ярким. Две набегающие на сушу гигантские волны, связанные транспортным переходом с небольшим островом на озере. Все это символизировало давнюю мечту сахалинцев - связать остров с материком.

Каждую минуту с импровизированного ж/д вокзала отправлялись виртуальные составы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и других городов. Проект обсуждали даже на пленарном заседании форума с участием глав пяти государств. Причем в комплексном варианте: сначала мост с материка на Сахалин, а потом, возможно, и в Хоккайдо.

Премьер Японии Синдзо Абэ от идеи не отказался. Но сказал, что проект нужно технически проработать и экономически просчитать. По российским оценкам, мост через пролив Невельского обойдется в 250 млрд. рублей. Но перед этим на материке нужно будет еще построить ж/д ветку длиной более 500 км. Общая стоимость проекта может превысить 500 млрд. рублей. И это еще без моста в Японию. Его есть смысл строить только с участием Страны восходящего солнца.

Стенд Сахалина пользовался наибольшей популярностью у посетителей выставки.

НОВЫЙ ЗАВОД И РОБОТ-БАРМЕН

В прошлом году Сахалинская область показала самый впечатляющий рост по итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата. Регион поднялся сразу на 42 позиции.

Девятого сентября в рамках ВЭФ в режиме видео-конференц-связи был запущен первый мини-завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке. Мини-завод появился в селе Дальнее, входящем в состав Южно-Сахалинска. Он обеспечит сжиженным природным газом удаленные населенные пункты области, а также позволит перевести автотранспорт на экологически чистое газомоторное топливо. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней от работы завода составят до 2026 года более 300 млн. рублей. В ближайшие годы планируется строительство второй и третьей очереди, а также завода СПГ в Поронайске.

Гостей павильона угощали овощами, зеленью, мясными и молочными продуктами, произведенными на местных хозяйствах. А одной из фишек экспозиции стал робот-бармен, который разливал посетителям молоко.

КОРОТКО

Другие итоги

На IV ВЭФ Сахалинская область заключила 18 соглашений на миллиарды рублей. Достигнуты договоренности о реализации проектов в сферах спорта и туризма, образования, электроэнергетики, лесопереработки и нефтегазовой отрасли.

Форум является глобальной коммуникационной площадкой, где островной регион успешно представил экономические достижения и перспективные инвестиционные проекты для бизнесменов из России, Европы и Азии.

КСТАТИ

Регион ждет гостей

Главная панельная дискуссия по развитию туризма прошла под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы Ростуризма Олега Сафонова. Как отметили участники, все больший интерес у жителей мегаполисов - именно к экологическому туризму.

- За последние годы увеличилось число туристов в Сахалинской области и объем инвестиций в регион, сформировано более 50 пакетных предложений, которые пользуются спросом у россиян, - заявил зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Туризм становится ключевой сферой экономики региона. Но здесь важно не переборщить.

- Наша задача - сделать популярными и доступными экологические маршруты, - рассказала Наталья Пахолкова, глава Департамента туризма Минспорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. - В Южно-Сахалинске этим летом появились тропы на «Горном воздухе», облагорожена тропа на останец Лягушка, но появились вопросы по сохранению экологии из-за возникшей нагрузки на уникальные природные объекты.