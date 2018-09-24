Регионы перевыбрали себе новых губернаторов, а учёные назвали самую неподходящую позу для сна

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-24T11:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Главные темы:

- Регионы перевыбрали себе новых губернаторов.

- Столичный дрейф: из каких городов чаще всего переезжают жить в Москву. Чаще всего едут за границу. Направления разные: от Турции до США. Есть тенденция - сдавать жилье и жить в курортных зонах - Турция, Гоа и т.д. Про внутреннюю миграцию - однозначно Подмосковье. Многие приобретают участки и переезжают. А у вас на работе коллеги из каких городов?

- Опрос показал, чем российские курортники раздражают местных жителей.

- Учёные назвали самую неподходящую позу для сна.

- В Мюнхене открылся самый большой в мире праздник пива "Октоберфест".

- Краснодар официально признали городом-миллионником.

- Схватил за шею и пинал в живот. На Урале отец второклассника избил обидчика сына. Ребенка обижают в школе – что делать? Как поступить?

- Чернокожая балерина рассказала о расизме в Московской академии балета.

- Коридоры власти.

- Шнур и Агутин выступили с премьерой совместной песни.

- Обзор прессы.

- Новости сопрта.