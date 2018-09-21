Российской рыбе нужна социальная реклама

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-21T18:15:28+03:00

Конференция о продвижении рыбопродукции и о возрождении культуры ее потребления в нашей стране стала одной из самых обсуждаемых на рыбном форуме

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Рыба есть, но ее нет

- Многие россияне сравнивают рыбу со снежным человеком, про которого все слышали и которого никто не видел, - грустно шутили участники II Международного рыбопромышленного форума в кулуарах.

Действительно, рыбы россияне едят мало. Это подтвердило исследование ВЦИОМ на тему «Ест ли Россия рыбу?», с которым выступил заместитель генерального директора центра Кирилл Родин. Фокус исследования был сосредоточен не просто на фактических данных о потреблении, но и особенностях гастрономической культуры. По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в августе 2018 года, лишь 44% опрошенных отметили, что едят рыбу почти каждый день или несколько раз в неделю, при этом 62% считают, что потребляют рыбу недостаточно. Снижается и частота покупок морепродуктов. А ведь рыба – биологически ценный и доступный продукт, источник омега-3-кислот, который на 30% снижает вероятность развития алиментарно-зависимых заболеваний. Почему же тогда рыба – редкий гость на столах россиян?

Секцию модерировал Вадим Ковалев.Фото: Александр ГЛУЗ

Ответ на этот вопрос специалисты попытались найти на Конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке», которая прошла в Санкт-Петербурге на II Международном рыбном форуме 15 сентября. Организаторами секции выступили Росрыболовство, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Издательский Дом «Комсомольская правда», который весь год в информационном поле ведет проект «Наша рыба».

- Россия – одна из ведущих рыболовных держав, а потребление рыбы для этого уровня достаточно низкое, - отметил заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. – Когда мы запустили специальный проект «Наша рыба», то поняли, что о рыбе как таковой вообще мало кто знает. Причем, не только потребители, но и журналисты, которые должны доносить до людей информацию. Поэтому мы создали отдельную профессиональную редакцию, в которой работают специалисты, знакомые с рыбой не понаслышке. Но нужна межотраслевая дискуссия для выработки национальной стратегии продвижения и потребления рыбы в стране.

Заместитель генерального директора медиахолдинга "Комсомольская правда" Роман Карманов.Фото: Александр ГЛУЗ

Идею межотраслевого сотрудничества в продвижении культуры потребления рыбы поддержали специалисты. О том, что нам нужно объединять усилия в этом направлении, говорят и диетологи.

- Около 18% населения России уже имеют алиментарно-зависимые заболевания, связанные с приемом пищи. С учетом этого медицинское сообщество намерено принимать меры для популяризации употребления рыбы. Ключевой момент – воспитание потребителя, а самая эффективная диетология – персонализированная. Нам нужно объединять усилия, - сказал генеральный секретарь Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, ответственный секретарь профильной комиссии по диетологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Альфред Богданов.

Стивен Кригер, Александр Ефремов (Доброфлот) и Альфред Богданов (д.м.н.).Фото: Александр ГЛУЗ

По мнению генерального директора группы компании «Доброфлот» Александр Ефремова, настал момент, когда рыбное хозяйство в РФ должно переходить в новое качество – в рыбную промышленность, создающую прибавочную стоимость, что называется, «от моря до прилавка». Его компания уже наглядно доказала, что за этим будущее.

- Мы слышим на всех уровнях, что ключевая задача рыбной отрасли – это накормить российский народ рыбой. Этот краеугольный камень, от которого мы должны отталкиваться. А у нас на сегодняшний день рыбная отрасль выпускает сырье, полуфабрикаты для обрабатывающей промышленности, которая в основном находится у наших соседей в Северо-Восточной Азии. И с конечным российским потребителем встречается продукт, произведенный, как правило, не в России и нашим рыбным хозяйством. А ведь главная цель отрасли, ее дальневосточного сегмента — наполнить внутренний рынок доступной рыбой, - сказал Александр Ефремов.

Потребителя надо учить

Работа, правда, предстоит сложная. По данным ВЦИОМ, которые озвучил на конференции заместитель руководителя центра Кирилл Родин, сформированной культуры потребления рыбы в России нет: любители рыбы покупают ее часто (21%), однако 39% остаются равнодушными (не покупают и не любят рыбу).

Заместитель директора ВЦИОМ Кирилл Родин.Фото: Александр ГЛУЗ

- Но есть и положительные моменты: даже те, кто рыбу не ест и не покупает, говорят, что это полезный продукт. А значит, у людей есть ценности, с которыми просто нужно грамотно работать, - говорит Кирилл Родин.

Также исследования показали, что наши соотечественники (особенно молодежь) вообще плохо разбираются в разных видах рыбы, не знают, как ее правильно выбирать и что из этого продукта можно приготовить.

По словам директора по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полины Кировой, не разбирается в рыбе не только покупатель, но, зачастую, и продавец. Несмотря на популярный тренд на здоровое питание, люди не знают, как выбрать качественную рыбу, не знакомы с брендами производителей, за исключением консервной продукции.

Полина Кирова (Рыбсеть).Фото: Александр ГЛУЗ

- Вкладываться в бренд рыбному производству необходимо. Глухая упаковка уходит в небытие, люди хотят видеть продукт. Актуальны уменьшение фасовки, порционность, экономный подход ко времени приготовления. Многие предпочитают филе, стейки, полуфабрикаты, стремятся уложиться в „куриный формат“. Наша первоочередная задача – образовывать потребителя. Мы запускаем видеоролики по выбору рыбы, разработали лекции для продавцов совместно с ВНИРО, – рассказала Полина Кирова.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов отметил, что покупатели хотят приобретать качественный товар по доступной цене в красочной привлекательной упаковке. Типичным покупателем рыбного отдела сети «Перекресток» является женщина старше 40 лет, которая тратит на рыбу в среднем 280 рублей в месяц

Представитель X5 Retail Group Станислав Наумов и представитель Росагромаркета Стивен Кригер.Фото: Александр ГЛУЗ

С тем, что покупателей (и продавцов) необходимо образовывать, согласились все участники конференции. Помочь в этом процессе могут технологии, которые являются важным элементом доставки рыбы на столы россиян,

- Нужно обеспечить прослеживаемость продукта, необходимо внедрение единого каталога мастер-данных. Подобные системы уже действуют в Мексике, Швеции, Италии, где все розничные сети работают в одном каталоге, объединяющем информацию о товаре, его владельце, безопасности, – отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Как создать интерес?

Сегодня главными критериями выбора рыбы у россиян являются ее внешний вид, свежесть, срок годности. Но можно «воспитать» и другие.

- У пчеловодов и производителей рыбной продукции похожие проблемы: мы делаем качественный продукт, но вот продавать его не умеем, - отметил владелец компании по производству меда и медовых продуктов «Липко-сладко» Олег Бармин. - Нужно создавать продукты, которым доверяют и которые люди хотят покупать. Как вам, например, такая идея продвижения минтая: магазин «Рыба и вино», палочки из минтая в фастфуде, рыбная пицца, «рыбный вторник» с доставкой продуктов на дом, рыбные рецепты в комплект к мультиварке?

Олег Бармин, владелец компании "Липко-Сладко".Фото: Александр ГЛУЗ

И Олег Бармин наглядно в виде презентации показал, как минтай можно популяризировать через уже известные бренды – торговые сети, фаст-фуды и т.д. При этом он лично обзвонил руководителей компаний и спросил, например, возможно ли внедрить в реализацию пиццу с минтаем. На что получил ответ, конечно, возможно.

Коллегу поддержал генеральный директор «Лоялти Каталист» Павел Межеричер. По его мнению, у покупателей следует сформировать регулярную потребность в рыбе и создать для них привлекательный продукт.

Павел Межеричер (Loyalty Catalyst).Фото: Александр ГЛУЗ

- По нашим оценкам за «дикое» происхождение рыбы потребители готовы платить на 10–15% больше. Кроме того в тренде – индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей. Это касается упаковки, фасовки, порционности, - рассказал эксперт.

Кстати, исследования потребителя, его вкусов и предпочтений, играют очень важную роль в формировании стратегии продвижения рыбной продукции.

- Нам важно было понять текущий запрос россиян, чтобы правильно на него ответить, - президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. - Исследование – это особая форма диалога, которая поможет рыбакам проследить тенденции потребления рыбной продукции, а покупателю – получить более качественные продукты, отвечающие его интересам.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев.Фото: Александр ГЛУЗ

Так и сказал

Рыбу надо любить!

Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук:

- Россия вылавливает и перерабатывает достаточно рыбы, но многое уходит за рубеж в виде сырья. Нам нужно развивать наш внутренний рынок и делать это с учетом интересов потребителей. Сегодня, согласно мировому опыту, люди хотят меньше времени тратить на разделку рыбы, ищут экологичный и удобный для быстрого приготовления продукт. Нужно вводить стандарты в торговле по отношению к рыбе. Наша стратегия рассчитана на рынок потребителя, от его требований зависит вся цепочка. Если мы создадим эту индустрию, рыбаки будут заключать с сетями долгосрочные контракты, это и даст результат. Должно быть соответствующее отношение к рыбе, рыбу надо любить.

Напомним, конференция «Наша рыба: стратегия продвижения» прошла в Санкт-Петербурге на II Международном рыбном форуме 15 сентября. Впервые соорганизатором секции в деловой программе отраслевого форума выступило СМИ - медиахолдинг «Комсомольская правда».

Команда проекта «Наша рыба» благодарит за профессиональное участие в конференции всех экспертов- спикеров:

Петра Савчука, заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству.

Германа Зверева, президента ВАРПЭ, вице-президента РСПП.

Романа Карманова, заместителя генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда».

Кирилла Родина, заместителя генерального директора ВЦИОМ.

Станислава Наумова, директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group.

Альфреда Богданова, генерального секретаря Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, доктора медицинских наук.

Александра Ефремова, генерального директора группы компаний «Доброфлот».

Павла Межеричера, генерального директора агентства Loyalty Catalyst.

Олега Бармина, владельца компании «Липко-сладко».

Олега Бериева, президента брендингового агентства Mildberry, сопрезидента Ассоциации брендинговых компаний России.

Полину Кирову, директора по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть».

Сергея Гудкова, исполнительного директора «Рыбного Союза».

Стивена Кригера, директора по развитию сети оптово-распределительных центров «РосАгроМаркет».

Отдельная благодарность модератору конфренции - первому заместителю исполнительного директора Ассоциации менеджеров, члену Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву.