«Прольешь кровь за нас, и мы тебя не выдадим»: как журналиста «КП» вербовали в армию Украины

КОМНАТНЫЙ ШТИРЛИЦ

Здравствуйте, меня зовут Кирилл Порубов. Мне 30 лет. Работаю в Нижнем Тагиле на металлургическом комбинате. Точнее работал. Начальники — черти — сократили. А тут еще и жена из дома выгнала. Прихожу домой, а она мои вещи собрала! Короче, жизнь в России мне совершенно опостылела. Ловить тут нечего. А у меня родственники живут во Львове. Рассказывали мне, как круто сейчас стало на Украине. Вот я и решил перебраться в Незалежную. Ну, а чтобы меня не считали вражеским агентом, я решил начать свою новую жизнь со службы в армии Украины...

Такую легенду я придумал, чтобы внедриться в ВСУ.

- Зачем тебе это надо?! - возмутилась супруга, которая в реальности (слава богу) меня не прогоняла.

- Главу Донбасса убили. Республика в опасности! Украина стягивает к границе ДНР войска. Нужно выяснить, насколько серьезно настроены в ВСУ. Представляешь, я узнаю планы их штаба и передам Донецку. Хоть людям помогу.

- Ну удачи, Штирлиц комнатный, - отмахнулась жена.

И «комнатный Штирлиц» приступил к выполнению своей миссии.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: СПИНОЙ К СПИНЕ С БРАЗИЛЬЦАМИ

Один из самых кровожадных и опасных батальонов Незалежной «Донбасс-Украина» бросил клич в социальных сетях: «Мы уникальны своим дружным единым коллективом. Приглашаем на службу в пехотный батальон «Донбасс-Украина» с современным оружием для защиты своего государства!» (текст, разумеется, был на мове). Дальше следовал сотовый сержанта-вербовщика.

Вот с этого телефона я и решил начать свое внедрение.

Объявление о новом наборе в батальон опубликовано в социальных сетяхФото: Facebook

- Алло, - раздается скучающий мужской голос на том конце трубки. - Батальон «Донбасс-Украина».

- Здрасьти. У меня немного странный вопрос: вы берете на службу людей из России?

Пауза в пару секунд.

- Оу. Вопрос такой интересный, но странный, - оживляется голос.

- Вовсе не странный. Я просто собираюсь бежать из России.

Дальше в красках живопишу свою легенду про завод, безнадегу, крах личной жизни и львовских родственников.

- В общем, дорога мне теперь одна — в ваши окопы, - с надрывом резюмирую я.

- Отлично, - радуется мой новый знакомый. - Кстати, вы будете у нас не первый из России. В 2015 году к нам из Москвы перебрался ваш земляк. Зарекомендовал себя отличным бойцом.

Мне хочется тут же забросать собеседника вопросами. Имя этого перебежчика! Что такого страшного у него произошло в России, раз он решил дезертировать? И т. д. Но мой внутренний Штирлиц вовремя останавливает меня. Излишнее любопытство выглядело бы подозрительно.

- Вот бы с ним познакомиться, - невозмутимо говорю я.

Зарплата в батальоне всего 7 тысяч гривенФото: Facebook

- Но вы учтите, - напутствует украинец, - У нас в батальоне — главное дисциплина. Не приветствуется распитие алкоголя и употребление наркотических веществ.

- Ну ради хорошего дела потерплю. А вы меня сразу в окоп отправите?

- Нет, конечно. Сначала будет подготовка. А вы вообще понимаете, с кем вам придется воевать?

- Конечно, с ополченцами!

- С террористами!

- Именно с ними! Короче, мне терять нечего. Я готов вступить в ваши ряды!

- Терять всегда есть что. Здоровье, например. И даже жизнь! - решил поиграть в мудрого наставника голос.

- А вы после убийства Захарченко планируете новое наступление на Донбасс? Там скоро снова станет жарко?

- Что такое жарко? На фронте нормально.

Мой вербовщик находится в базе данных ополченцев "Трибунал", в которой они собирают всех военных преступников с Украины. Фото: tribunal-today.ru

- Меня вот какой вопрос беспокоит. Я не знаю украинского языка. У меня из-за этого не возникнет проблем в батальоне?

- Не волнуйтесь. Я ведь с вами по-русски говорю. У нас и бразильцы в батальоне служат, тоже языка не знают. Но потом постепенно, конечно, надо будет его выучить.

- А с моим земляком, который в 2015 году вступил в ваш батальон, мне можно пообщаться?

- Только после того, как вы окажетесь на территории Украины!

- Это справедливо. А вас как зовут?

- Владимир Сергеевич Кудря. Я - сержант-менеджер батальона. Есть такая посада по натовским нововведениям. Чтобы вы понимали: будучи сержантом, я уже руководил ротой на этой войне. Вы когда планируете приезжать?

- Вы меня так вдохновили! Я прямо завтра куплю билет на поезд.

- Хорошо. Тогда позвоните мне, когда разберетесь со всеми делами.

В батальоне служат даже наемники из БразилииФото: Facebook

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ДОБРОВОЛЕЦ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ?

- Владимир Сергеевич, это Порубов. Тот самый, который из России.

- Кирилл, помню вас, помню.

- Меня окончательно рассчитали на работе.

- Очень хорошо! И какой у вас денежный запас?

- Расчет получил - 20 тысяч. А что?

- Когда приедете к нам, вам нужно будет пойти в военкомат. Там напишете заявление, что хотите служить в рядах украинской армии. После этого вас будут проверять СБУшники по своим каналам — не русский ли вы шпион. Вы дадите все свои паспортные данные, плюс где учились, где работали. Эта проверка может занять два месяца. И все это время вам нужно будет на что-то жить. Тут-то вам и пригодятся ваши сбережения.

- Блин, 20 тысяч мне не хватит. Придумал! Мне же в России терять нечего. Я наберу кредитов. А потом уеду с ними на Украину и не верну.

Тут Кудря замялся.

- Кирилл, лучше не набирайте кредитов.

- Это еще почему?

- Я думаю, что наши государства рано или поздно помирятся. И тогда с вас потребуют долги. Хотя после того, что вы прольете кровь за нас, мы вас, конечно, не выдадим. Так что если хотите, берите кредиты.

- И раз мы заговорили о деньгах: какую зарплату я буду получать в батальоне?

- Зарплата у нас небольшая. 7,5 тысяч гривен (17 тысяч рублей — Ред.).

- Так мало?!

- Но зато после службы в нашей армии вам будет легче получить вид на жительство.

- Вы, знаете, Владимир Сергеевич, я все-таки немножко волнуюсь перед переездом. Может, вы все-таки дадите мне телефон моего земляка, который воюет в вашем батальоне. Он бы меня подбодрил.

- Ну, хорошо Кирилл. Сейчас я свяжусь с этим человеком и передам ему ваш номер. Ждите звонка.

В 2016 году батальон "Донбасс-Украина" уничтожили 250 ополченцевФото: Facebook

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПОЗЫВНЫЕ «ХАРЬКОВ»

Спустя сутки на сотовом раздается звонок с украинского номера. Но на связи, увы, не русский предатель, а вновь сержант-менеджер Кудря.

- Мой русский товарищ боится, что вы работаете на русское правительство и пытаетесь узнать его местоположение. Он отказался разговаривать с вами.

- Но это не так!

- И комбат мой не лучшего мнения о вас. Я переговорил с ним. Он не хочет принимать вас к нам.

- Поверьте, я хочу жить на Украине и служить у вас!

- Кирилл, дослушайте, не перебивая. Я вам верю. Смотрите, у меня есть свой человек в военкомате Харькова. Я рассказал ему о вас. В общем, приезжайте, приходите в военкомат и, я думаю, мы сможем вас пристроить в какой-нибудь другой батальон. Как приедете в Харьков, позвоните мне....

Мою миссию можно было продолжать дальше. Но жена сказала, что комнатный Штирлиц должен оставаться комнатным. И не отпустила меня в Харьков. Прощай, карьера спецагента.

p.s. Пусть вас не вводит в заблуждение беззаботный тон беседы с бандеровцем Кудрей. Нужно понимать, что карательный батальон — это вовсе не работа вахтовым методом. Наемникам приходится грабить и убивать своих же братьев-славян. Легализованный садизм за деньги и привлекает в армию ВСУ отмороженных подонков со всех уголков света. Зачастую они получают не свою мизерную оплату за пролитую кровь, а пулю в голову. По данным СМИ незалежной, каждый год потери украинской стороны на Донбассе превышают тысячу человек.

«А в чем был смысл твоего эксперимента?», - спрашивают меня читатели в комментариях на сайте. Во-первых, доказать, что украинские вояки мобилизуют свои силы. Во-вторых, продемонстрировать, что они готовы взять в свои ряды кого угодно. Другое дело, что любой здравомыслящий человек пошлет куда подальше таких жутких "работодателей".

Справка «КП»

Батальон «Донбасс-Украина» убил 250 ополченцев за год

Вооруженные силы Украины сформировали 46-й батальон специального назначения «Донбасс-Украина» в январе 2015 года. По словам украинских журналистов, государство сразу оказало батальону большую материальную поддержку для покупки военной техники. У «Донбасса-Украина» даже есть собственная артбатарея гаубиц Д-30. Сколько всего ополченцев убил данный батальон, неизвестно. Информация есть лишь по 2016 году. Тогда жертвами добровольцев стало 250 человек.