Никита Михалков пропустил собственный кинофестиваль в Ялте

25 Сент. 22:11 2018-09-26T00:09:07+03:00

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III международный киносмотр «Евразийский мост» подвёл свои итоги во вторник, 25 сентября. Три года назад его придумал и воплотил в жизнь Никита Михалков. Под эгидой режиссера кинофестиваль в Ялте собирает гостей всего мира, несмотря на то, что поездка на российский полуостров чревата санкциями.

— Представители иностранных государств не побоялись приехать - заняли свои позиции, - подчеркнул на церемонии закрытия глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Республики Крым закрывать кинофестиваль приехал лично.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

В этом году на фестиваль привезли 9 игровых и 8 документальных фильмов. В программу также включили последний фильм Веры Глаголевой.

Последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие» получил специальный диплом. Приз вручили исполнительнице главной роли Татьяне ВладимировойФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Однако человек, благодаря которому «Евразийский мост» появился и живет, ни на открытие, ни на закрытие киносмотра не приехал. Никита Сергеевич пропустил собственный кинофестиваль из-за проблем со здоровьем.

72-летнего режиссёра прооперировали в августе 2018-го в связи с заболеванием опорно-двигательной системы. По словам окружения Никиты Сергеевича, всему виной спортивная травма. Михалков публично появился в качестве председателя отборочной комиссии в Академию его имени 31 августа. Передвигался кинодеятель при помощи костылей. При этом был бодр и в отличном настроении. Прошёл почти месяц, но, скорее всего, реабилитация ещё не завершена или же дальние поездки временно противопоказаны.

Проблемы со здоровьем были и у еще одного кинодеятеля, возглавляющего «Евразийский мост». Сопредседатель Виктор Мережко успел восстановиться после тяжёлого микроинсульта - врачи смогли предотвратить удар.

81-летний драматург и сценарист Виктор Мережко приветствовал гостей в качестве сопредседателя киносмотраФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Среди звёздных гостей церемонии закрытия были Владимир Стеклов, актер «Движение вверх» Кирилл Зайцев с беременной супругой и ведущие Дмитрий Харатьян с женой Мариной Майко в качестве ведущих.

Специальный диплом достался последней кинокартине Веры Глаголевой «Не чужие». Награду получила исполнительница главной роли народная артистка России Татьяна Васильева.

— Мы работали в бешеном темпе - практически сделали этот фильм за две недели, благодаря той энергии, которую заложила Вера, энергии преодоления. Простите меня, но я назову фамилии двух режиссёров. Это Кирилл Серебренников и Олег Сенцов. Мне стыдно, что они находятся там, где находятся, - сказала Татьяна Васильева во время благодарственной речи.

Дмитрий Харатьян с супругой Мариной Майко прибыли в Крым, чтобы вести церемонию закрытия кинофестиваля «Евразийский мост».Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Лучший фильм кинофестиваля объявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Гран-при получил режиссер из Индии Сиддхартха Джатла за картину «Любовь и Шукла».

В киноленте рассказывается о нищете, о том, что такое сознание семьи в условиях бедности, типичного для Индии отсутствия пространства для жизни, когда на несколько человек одна маленькая комната.