Резкие смены температур и «барическая пила». Как победить метеозависимость?

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-26T12:47:37+03:00

Обсуждаем самые важные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые важные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Москве. Как победить метеозависимость?

- Эксперты предсказали повышение цен на одежду и обувь на 5–20%. Ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20% может стать причиной роста цен на одежду и обувь в 2019 году. Повышение может составить 10–20% в премиальном сегменте и 5–10% в бюджетном.

- За три года в России были заблокированы 17 тысяч сайтов с нелегальным контентом. А ведь ещё несколько лет назад Рунет напоминал "пиратскую гавань". За последние несколько лет Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские площадки в Рунете. Об этом на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным заявил глава ведомства Александр Жаров.

- Петербургский Форест Гамп вернулся домой с миллионом рублей для больных детей и котенком. Евгений Кутузов завершил свой четырехмесячный марафон.

- Госдума в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Решение принято на фоне обсуждения изменения в пенсионной системе, связанные с повышением пенсионного возраста в России. Закон должен стать гарантией защиты людей пенсионного возраста от необоснованных мер, потенциально принимаемых работодателем. Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы, которые могут занимать до 360 часов.

- Итоги летнего чеса: Популярные артисты не собрали ни одного аншлага из-за собственной жадности.

- Коридоры власти.

- И это культурная стлица! В питерском метро барышни обливали отбеливателем сидящих мужчин.

- Обзор прессы.

- Больше всего туристы в России опасаются съесть несвежую еду. За это проголосовало 54 процента опрошенных. Следующим страхом стали навязчивые продавцы — 21 процент голосов. Далее следуют опасения наступить на осколки стекла или электропровода (13 процентов).

- Новости спорта. Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд.