2018-09-26T18:00:12+03:00
Общество

Лучшие технологии Московского НПЗ войдут в учебники

Московский НПЗ стал экспертной площадкой по теме внедрения наилучших доступных технологий
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Во время визита слушатели посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера»Во время визита слушатели посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера»
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Ознакомиться с производственными процессами и новыми технологиями одного из самых современных столичных предприятий стремятся многие. Именно поэтому практикумы и визиты на Московский НПЗ стали частью экологической политики предприятия. На днях на базе МНПЗ состоялось выездное занятие образовательного центра при столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Визит прошел по инициативе Правительства Москвы.

Темой выездного занятия стало внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Природоохранные практики применяют на всех новых установках. Принципы НДТ заложены в программу комплексной модернизации предприятия, которую с 2011 года продолжает компания «Газпром нефть».

Московский НПЗ стал экспертной площадкой по теме внедрения наилучших доступных технологий

Московский НПЗ стал экспертной площадкой по теме внедрения наилучших доступных технологий

Во время визита слушатели посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», а также строительную площадку комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Эти объекты – наглядный пример использования НДТ в современном призводстве. Так, комплекс «Биосфера» стал лучшим инфраструктурным проектом 2018 года по версии премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения «Eco Best Award». «Евро+» - ключевой проект второго этапа модернизации МНПЗ. Он позволит вывести из эксплуатации сразу пять установок 60-х годов постройки и дополнительно сократить воздействие на окружающую среду.

Одна из слушательниц образовательного центра - руководитель проекта Московской международной высшей школы «Мирбис» Светлана Герасимова отметила, что благодаря компании «Газпром нефть», которая заботится и об экологии, и об экономике, и о социуме, на заводе настала другая эпоха.

«Это наглядно видно, чувствуется носом, ощущается физически. Мы готовим новых управленцев и будем приводить в пример опыт продвинутого производства с новыми технологиями и комплексным подходом к экологичному и эффективному производству», - заявила Герасимова.

Московский НПЗ регулярно посещают делегации общественных организаций, представителей органов власти, жителей Москвы и Подмосковья. Только за лето состоялось больше 40 визитов на завод. Экологическую модернизацию высоко оценили эксперты экологических организаций «Зеленый патруль», «Всероссийского общества охраны природы».

К слову, ранее Московский НПЗ посетили слушатели летней энергетической школы Сколково-2018. Студенты и аспиранты профильных вузов, специалисты энергокомпаний побывали на производственной площадке предприятия и ознакомились с технологиями модернизации МНПЗ. Больше всего гостей поразил пруд с лебедями и отсутствие какого-либо запаха на территории.

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