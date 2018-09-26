Лучшие технологии Московского НПЗ войдут в учебники

СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-26T18:00:12+03:00

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Ознакомиться с производственными процессами и новыми технологиями одного из самых современных столичных предприятий стремятся многие. Именно поэтому практикумы и визиты на Московский НПЗ стали частью экологической политики предприятия. На днях на базе МНПЗ состоялось выездное занятие образовательного центра при столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Визит прошел по инициативе Правительства Москвы.

Темой выездного занятия стало внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Природоохранные практики применяют на всех новых установках. Принципы НДТ заложены в программу комплексной модернизации предприятия, которую с 2011 года продолжает компания «Газпром нефть».

Московский НПЗ стал экспертной площадкой по теме внедрения наилучших доступных технологий

Во время визита слушатели посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», а также строительную площадку комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Эти объекты – наглядный пример использования НДТ в современном призводстве. Так, комплекс «Биосфера» стал лучшим инфраструктурным проектом 2018 года по версии премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения «Eco Best Award». «Евро+» - ключевой проект второго этапа модернизации МНПЗ. Он позволит вывести из эксплуатации сразу пять установок 60-х годов постройки и дополнительно сократить воздействие на окружающую среду.

Одна из слушательниц образовательного центра - руководитель проекта Московской международной высшей школы «Мирбис» Светлана Герасимова отметила, что благодаря компании «Газпром нефть», которая заботится и об экологии, и об экономике, и о социуме, на заводе настала другая эпоха.

«Это наглядно видно, чувствуется носом, ощущается физически. Мы готовим новых управленцев и будем приводить в пример опыт продвинутого производства с новыми технологиями и комплексным подходом к экологичному и эффективному производству», - заявила Герасимова.

Московский НПЗ регулярно посещают делегации общественных организаций, представителей органов власти, жителей Москвы и Подмосковья. Только за лето состоялось больше 40 визитов на завод. Экологическую модернизацию высоко оценили эксперты экологических организаций «Зеленый патруль», «Всероссийского общества охраны природы».

К слову, ранее Московский НПЗ посетили слушатели летней энергетической школы Сколково-2018. Студенты и аспиранты профильных вузов, специалисты энергокомпаний побывали на производственной площадке предприятия и ознакомились с технологиями модернизации МНПЗ. Больше всего гостей поразил пруд с лебедями и отсутствие какого-либо запаха на территории.