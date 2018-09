Найдены доказательство того, что Моисей 40 лет водил евреев по пустыне.

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-27T20:08:29+03:00

Подозрительные руины, которые вполне могли бы быть останками походного лагеря, возведенного странствующими вместе с Моисеем евреями, обнаружены в пустыне в долине реки Иордан. Как сообщает Daily Mail, их нашли израильские археологи, ведомые доктором Давидом Бен-Шломо (David Ben-Shlomo) из Университета Ариэль (Ariel University) и его американским коллегой Ральфом Хоукинсом (Ralph Hawkins) из Университета Аверетта (Averett University). Ученые считают находку сенсационной. Ведь она, по их мнению, свидетельствует, что исход евреев из Египта надо признать реальным событием.

Руины, которые археологи называют останками походного лагеря убежавших евреев.

Еще руины - в очень унылой местности.

Исход — библейское предание. Но был ли он на самом деле? Неизвестно. Никаких материальных или исторических подтверждений не найдено. Лишь из Библии известно, что Моисей вывел из Египта более миллиона евреев — 600 тысяч мужчин и членов их семей. Освободил их от рабства. По воле Бога долго плутал с избранным народом по синайской пустыне, пока не привел в землю обетованную — Ханаанскую — к берегу Иордана у горы Нево. Там Моисей и умер.

Предположительный маршрут евреев из Египта в землю обетованную.

Развалины сложенных из камней стен археологи обнаружили в 8 километров от Иерихона - как раз на предполагаемом пути евреев. Руинам — более 3 тысяч лет. Примерно в это время, что называется, в среднем, исход и состоялся. Предполагаемый разброс дат превышает тысячу лет - от 2100 до 1050 года до нашей эры.

Скептики, конечно, сомневаются, что развалины — те самые — останки временного лагеря. Мол, мол стены — эдакие ограждения для скота и от диких зверей — могли возвести какие-нибудь кочевники. Но подобные возражения не останавливают археологов. Они продолжают раскопки и грозятся найти более убедительные доказательства.

Раскопки на месте походного лагеря, обустроенного более 3 тысяч лет назад.

КСТАТИ О МОИСЕЕ

Ученые нашли условия, при которых фантастическое бегство евреев от войска фараона сквозь «расступившиеся воды» стало похожим на правду

И гнал Господь море сильным восточным ветром

Событие, описанное в 14-ой главе библейской книги "Исход", не может не будоражить воображение. Якобы Красное море расступилось перед евреями, которых Моисей уводил из египетского рабства. Они прошли по дну и тем спаслись от неминуемой расправы, которую готовили преследователи - воины фараона и сам фараон, пожалевший, что отпустил евреев.

К исходу приобщился и Айвазовский, изобразивший евреев убегающих по дну моря.

Моисею, конечно, помог Бог. И этим, собственно, все легко объясняется. "Есть ли что трудное для Господа?" (Быт. 18), - говорил он сам, правда, по другому поводу. Однако народ, а избранный - чаще других, интересуется: могло ли такое чудо произойти на самом деле? А если могло, то как и где?

Ответ дали американские специалисты из Национального центра атмосферных исследований (National Center for Atmospheric Research (NCAR) и Университета Колорадо (University of Colorado at Boulder (CU). Они вроде бы нашли вполне правдоподобное объяснение феномену — а именно появлению прохода сквозь море.

- Разгадка таится в словах "Исхода", - объяснял один из авторов исследования Карл Дрюс. Вот они — эти слова:

«…и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушей, и расступились воды. И пошел народ Израиля среди моря по суше: воды же были им стеной по правую и по левую сторону...»

По мнению ученого, сильный восточный ветер и стал причиной удивительного явления — он буквально сдул воду. В результате обнажился некий перешеек, по которому смогли пройти люди.

Проход по дну, образованный сильным и продолжительным восточным ветром.

Не то море, а другое

Наивно полагать, что ветер — даже ураганный - мог сдуть Красное море.

Поэтому авторы исследования «вывели» убегающих евреев на берег Чермного моря - то есть, «Камышового». Возможен и такой перевод библейского текста. Кстати, и по-английски названия созвучны: Red Sea - Красное море, Sea of Reeds - Камышовое море.

Иными словами, ученые перенесли «брод» чуть южнее Средиземного моря — в лиманы, которые имелись в дельте Нила. Один из них находился около древнего города Танис. Назывался озером Танис.

Перенос исхода - из моря в озеро - конечно, слегка умаляет масштаб чуда. Но не настолько, чтобы уж совсем ему не изумиться.

Найдены доказательство того, что Моисей 40 лет водил евреев по пустыне.

Успеть смыться за 4 часа

По снимкам со спутников и по имеющейся археологической информации Дрюс и его соратник Вэйчин Хань прикинули, какой могла быть местность три тысячи лет назад. И определили, что дно озера-лимана в некоторых местах было похоже на валик. А он-то и мог обнажиться от ветра. С помощью компьютера Дрюс и Хань определили, каким образом.

- Мы проводили моделирование очень близко к тексту "Исхода", - уверяли ученые. Их заключение: восточный ветер, дующий примерно 12 часов со скоростью 101 километр в час, способен раздвинуть воды и создать проход от одного берега до другого. Это - примерно 5 километров. Суша могла бы продержаться около 4 часов, затем резко скрыться. Что, собственно, и произошло:

«Погнались Египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его...и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря… И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них…»