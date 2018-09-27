Олимпиада сплачивает и мобилизует в стране лучшие силы

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-27T13:39:34+03:00

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С 26 сентября и до 22 ноября текущего года все желающие российские студенты и недавние выпускники вузов смогут зарегистрироваться для участия в этой олимпиаде, которая предоставляет молодежи огромные возможности, на сайте https://yandex.ru/profi/.

А с 23 ноября начнется отборочный онлайн-этап олимпиады. Его можно пройти из любой точки мира. Затем финалистов ждут зимние школы и заключительный этап, который охватит более чем 50 российских городов страны. Победителей второго сезона олимпиады «Я — профессионал» определят весной 2019 года. Их труды будут вознаграждены солидными денежными призами, престижным трудоустройством в лидирующие отечественные государственные и частные компании, возможностью поступления на льготных условиях в магистратуры и аспирантуры лучших вузов страны. Для решительных и неленивых это грандиозный шанс круто изменить траекторию своей судьбы. И этим социальным и образовательным лифтом непременно следует воспользоваться! Чтобы одержать победу, необязательно быть гением. Возраст - тоже не помеха. Просто нужно быть увлеченным своей профессией. Достаточно хотеть добиться результата, верить в себя и приложить для достижения поставленной цели максимум усилий. А государство и инициативная группа организаторов олимпиады в этом помогут. Ребята-дипломанты прошлого года доказали это. И сами до сих пор не верят случившемуся с ними обыкновенному чуду. Многие из них, еще вчера жившие в маленьких городках большой России, сегодня учатся и работают в Москве и Санкт-Петербурге. Их приметили крупнейшие исследовательские институты и работодатели. Очевидно, что в XXI веке страны мира конкурируют не деньгами, не ресурсами, а мозгами. "Чем больше у нас проектов, которые позволяют молодым людям проявлять свой интеллектуальный потенциал, тем больше у России шансов быть конкурентной", - сказал ведущий церемонии открытия олимпиады главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

Торжественный старт второго сезона проекта, который реализуется в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей», поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, почтили своим присутствием заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент РСПП Александр Шохин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко, ректор СПбГУ Николай Кропачев генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор компании «Яндекс» в России и HR-директор Елена Бунина.

Сергей Кириенко призвал студентов активно участвовать в олимпиаде "Я - профессионал": "В будущем человеку, чтобы быть успешным, необходимо заниматься образованием в течение всей жизни. Нельзя один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом".

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, присутствовал на торжественном открытии второго сезона проекта.

О первом сезоне

Впервые олимпиада состоялась в прошлом году. Ее инициаторами выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ при техническом партнерстве компании «Яндекс». И тогда в ней приняли участие 295 тысяч человек по 27 направлениям. До финала первой олимпиады дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза, а "Олимпа" достигли 2030 самых настойчивых, трудолюбивых и нестандартно мыслящих студента. Среди них Алексей Маклаков – серебряный медалист по направлению «Педагогическое образование» (сейчас проходит стажировку в образовательном центре «Сириус»); Елизавета Литвинцева – золотая медалистка по направлению «Нефтегазовое дело» (теперь инженер ПАО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»); Петр Юрлов – серебряный медалист по направлению «Реклама и связи с общественностью», поступил в магистратуру по медиакоммуникациям Вышки и переехал из Красноярска в Москву; Эльза Зайнуллина – золотая медалистка по направлению «Электро- и теплоэнергетика», поступила в аспирантуру СПбПУ (сегодня аспирант и преподаватель этого старейшего вуза); Руслан Рудь – призер по направлению «Лечебное дело», поступил в ординатуру по кардиологии МГМУ имени И. М. Сеченова и переехал из Краснодара в Москву.

"Мы обнаружили, что олимпиада действительно очень сильно сплачивает страну. В ходе стажировок многие ребята впервые побывали в других городах России. Они оказались там, где даже и не мечтали. Мобильность внутри страны - это очень здорово. И еще - практикоориентированность. Задания были разработаны совместно с работодателями. В устройстве стажировок приняли участие 100 российских компаний. И я понимаю, что это только начало", - поделилась своими впечатлениями руководитель олимпиады «Я - профессионал» Валерия Касамара.

Как изменится олимпиада в этом году

В 2018-2019 учебном году организаторы сделают еще больший акцент на работу с регионами, отчего география и формат олимпиадного движения еще расширятся. В частности, в октябре и ноябре в 17 городах России пройдут тренинги по развитию «мягких» навыков для студентов. Очные тренинги наряду с вебинарами по soft skills - часть большой образовательной программы «Я - профессионал». Все заинтересованные студенты означенных 17 городов смогут попасть на мастер-классы по самопрезентации, деловой коммуникации, ораторскому мастерству.

И число направлений олимпиады увеличится вдвое - до 54. А к вузам-организаторам добавится еще 11 топовых университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина

Победители олимпиады получат солидные денежные призы, и возможность трудоустроится в лидирующие отечественные государственные и частные компании.

Прямая Речь

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков:

"Главная победа проекта - это победа над собой, над стереотипами, над собственными сомнениями и переживаниями. И самый главный приз олимпиады «Я — профессионал» - это возможность смело двигаться вперед, ставить перед собой крупные задачи и эти задачи решать"

Президент РСПП Александр Шохин:

«В проекте участвовало 100 компаний, заинтересованных в привлечении молодых и целеустремленных кадров. Нам хотелось увидеть как можно больше тех, кто, даже учась в магистратуре или ординатуре, ищет приложение своим талантам и профессиональным навыкам в ведущих компаниях России. И эти компании готовы предоставить свои площадки для стажировок и будущей работы».

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов:

«Люди могут менять свою траекторию в любом возрасте. Современная жизнь и современная экономика выдвигает такие вызовы большинству из нас. Резкая смена траектории в профессии не означает, что ты отбрасываешь свой багаж, это позволяет быть оригинальным и принимать нестандартные решения. Не надо бояться крутых перемен, надо просто быть к ним готовым».

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров:

«Олимпиада «Я — профессионал» дает много возможностей, и главное не просто их увидеть, но и уметь ими воспользоваться. В рамках олимпиады и других проектов РСВ мы будем стараться сделать их чуть ближе к тем, кто к ним готов».

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий:

«Есть идея сделать клуб победителей нашей олимпиады, он будет развиваться с тем, чтобы олимпийское студенческое движение нарастало и охватывало все больше регионов».

Ректор СПбГУ Николай Кропачев:

«Мы как вуз пошли сюда потому, что эта олимпиада профориентирована и нацелена на подготовку профессионалов. Это полностью соответствует тому, что делает сейчас министерство науки и высшего образования - ориентация на работодателя», — указал.

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко:

«В прошлом году в олимпиаде участвовало двадцать тысяч медиков. Это доказательство того, что профессия врача востребована, а еще - что врачи не боятся принимать решения. Победителями по медицинским направлениям стали 328 человек, из них 218 поступили в ординатуру и аспирантуру. Это дает возможность ребятам завтра не только выбирать между наукой и практикой, но заниматься высоким технологиями».

Генеральный директор Яндекса в России и HR-директор Елена Бунина:

«Компания Яндекс более 11 лет поддерживает различные образовательные инициативы и реализует свои собственные проекты. Мы рады быть технологическим партнером такой уникальной по своим масштабам и содержанию олимпиады, как «Я — профессионал. Для обеспечения технической поддержки олимпиады специалисты Яндекса разработали решение, включающее пять различных сервисов для создания личного кабинета и сбора анкет участников, создания и обеспечения бесперебойной работы сайта, организации массовых информационных рассылок, распознавания шифров и баллов работ заключительного этапа. Наши тестирующие системы в пиковые нагрузки обрабатывали до 180 запросов в секунду, а максимальная зафиксированная нами скорость отправки решений пользователей через личный кабинет — 34 ответа в секунду. Все эти цифры в очередной раз подтверждают реальную востребованность олимпиады «Я — профессионал» среди студентов и молодых специалистов».