Переработчиков леса важно обеспечить сырьем

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-27T16:27:32+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. В документе, в котором определены приоритетные направления создания современной и высокотехнологичной лесной промышленности, речь идет о создании механизмов, способных обеспечить опережающий рост лесного сектора экономики, достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного использования лесов. Большое значение уделяется вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесных угодий.

О том, что ждут от документа крупнейшие игроки лесопереработки в интервью Радио «Комсомольская Правда» рассказал Владимир Виноградов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса лесопромышленного холдинга Segezha Group, входящего в АФК «Система».

ТРЕБУЕТСЯ СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

- Сегодня государство выстраивает систему, которая позволит вывести лесную отрасль на новый уровень. Segezha Group принимала активное экспертное участие в формировании Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. По вашему мнению, какие стимулы требуются бизнесу для повышения конкурентоспособности российского лесопромышленного сектора?

- Для развития отрасли, я считаю, в первую очередь нужны новые подходы к распоряжению лесными ресурсами. У России есть большой потенциал по наращиванию именно несырьевого экспорта в целлюлозно-бумажной промышленности. Но для того чтобы это направление развивалось, необходимо в первую очередь обеспечить новые перспективные проекты сырьевой базой. Сырьевая база в России очень большая, широкая, у нас высококачественные лесные ресурсы, но чтобы их перерабатывать внутри страны, нужно сконцентрировать ресурсы в руках компаний, которые в состоянии наладить эффективное производство и продажу готовой продукции на мировом рынке.

Компания активно развивает бизнес как в России, так и за рубежом. Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group.

- Нет ли смысла стимулировать рублем переработчиков леса?

- В настоящий момент уже существуют механизмы, в том числе и субсидирования. Например, есть субсидирование логистических затрат на экспорт за границу продукции лесопромышленного сектора. Эту практику надо продолжать и расширять, но самое главное – это обеспечить потенциально интересные и эффективные проекты лесосырьевой базой и финансирование этих инвестпроектов.

Дело в том, что лесопромышленный сектор требует больших капитальных затрат. Стоимость денег в России существенно выше, чем за границей. Это то, что пока нас отличает в худшую сторону от международных конкурентов. А мы работаем на международном рынке. Здесь скорее надо смотреть на субсидирование процентной ставки, нежели на прямые субсидии или финансирование конкретных проектов.

ФАНЕРНЫЙ ПРОЕКТ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ

- В 2018 году в Санкт-Петербурге и Владивостоке прошли международные экономические форумы, в ходе которых ваша группа компаний заключила ряд соглашений. Расскажите о наиболее важных из них.

- Мы развиваем лесопромышленный сектор в 6 регионах. В частности, заключили с Костромской областью договор о строительстве нового фанерного комбината в городе Галич. Сейчас ведем проектирование, в ближайшее время планируем оформить приоритетный проект на освоение лесосеки и начать строительство. Мы верим, что этот фанерный проект будет эффективным.

Есть планы по строительству деревообрабатывающего производства на Сахалине. На Дальнем Востоке большое количество лесных ресурсов, но пока там есть еще и не до конца исследованные вопросы. В частности, лесосырьевая база. Несмотря на то, что она достаточно обширная, эффективность ее освоения необходимо еще оценить до конца. Это задача, которую мы договорились вместе с правительством Сахалинской области решать – надо понять, какой там наиболее эффективный способ освоения лесосеки, и можно ли с учетом этого способа построить эффективную производственную площадку.

- Зарубежных партнеров к своим проектам привлекаете?

- Пока у нас нет крупных проектов, которые мы реализуем в партнерстве, но имеются такие планы. В частности, проект по строительству ЦБК в Красноярском крае точно потребует привлечения партнеров - возможно, иностранных, но не исключено, что и российских.

ДО МИЛЛИОНА ТОНН

- Известно, что ваша группа компаний большие деньги вкладывает в развитие бизнеса, достаточно много производств уже создано или запускается. В нынешнем году какие из них планируете реализовать?

- Самый крупный проект в этом году – запуск в Кирове нового завода по производству премиальной фанеры. Проект позволил увеличить выпуск высококачественной березовой фанеры в два раза, до 192 тыс. кубометров в год. Кроме этого, мы открыли линию по производству бумажных пакетов в Сальске. Через полтора месяца откроем пеллетный завод в Красноярском крае, который будет производить экологически чистое топливо - пеллетные гранулы. Также в этом году мы завершаем очередной этап модернизации Сегежского ЦБК – ввод в эксплуатацию многотопливного котла, который обеспечит дальнейшее развитие предприятие теплом и энергией.

- Даже то, что вы перечислили, стоит больших денег. Компания на собственные деньги развивается или привлекает кредиты?

- В 2016 году мы привлекли синдицированный кредит от ряда российских и международных банков на проекты, о которых я говорил. Самый крупный из них – модернизация Сегежского ЦБК, и второй по размеру – строительство новой линии в Кирове, которую мы уже запустили. Мы активно используем возможности, которые предоставляют нам игроки финансового рынка.

- Какая будет стратегия развития компании в последующие годы?

- Наша стратегия состоит в том, чтобы максимально использовать лесные ресурсы - то преимущество, которое есть у России. Сделать это можно, развивая площадки, которые могут стать лидерами по себестоимости в своих сегментах. В первую очередь мы говорим о Сегежском ЦБК. Сейчас мы рассматриваем перспективный проект по увеличению мощностей комбината до 450 тыс. тонн крафт-бумаги. Напомню, что сейчас планируемый объем выпуска – 350 тысяч. В перспективе, возможно, мы даже будем рассматривать достижение 600 тыс. тонн готовой продукции. Возможно, перейдем от только мешочной бумаги к каким-то видам картона или товарной целлюлозы.

БДМ-11 - уникальная бумагоделательная машина установлена компанией на Сегежском ЦБК в Карелии. Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group.

Второй перспективный проект, который я бы хотел упомянуть, это строительство ЦБК в Красноярском крае. Это уникальное место на сегодняшний день, где есть значительное количество не используемого в настоящий момент сырья именно для целлюлозно-бумажной промышленности. Мы считаем, что в этом регионе вполне возможно построить производственную площадку мощностью до миллиона тонн продукции в год.

«ВИДИМ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

- Еще относительно недавно много разговоров шло о том, что ваша группа компаний может вывести свои акции на биржу. Насколько реальны эти перспективы?

- Перспективы IPO зависят не только от действий Segezha Group и даже наших акционеров, но и от политической ситуации, конъюнктуры мирового рынка и прочих факторов, которые контролировать на сегодня, наверное, не может никто. Поэтому в стратегии Segezha Group основная задача – создать здоровую компанию, которая будет лидером по себестоимости в своих сегментах со значительной капитализацией от миллиарда долларов, которая в перспективе может быть, как выведена на IPO, так и монетизирована любым другим способом.

- В предыдущих вопросах я уже интересовался о тех новых продуктах, которые теоретически могут появиться в ближайшее время. Но вы не сказали о домостроении...

- Мы планируем выпускать CLT - новый для российского рынка продукт для деревянного домостроения: клееная продукция из древесины. В настоящий момент мы наблюдаем взрывной рост потребления этого вида продукции на других рынках. В России эта ниша пока не занята, но мы видим большие перспективы. Соответственно, сейчас мы начинаем проектирование завода по производству CLT-панелей в городе Сокол Вологодской области на нашей площадке Сокольского ДОКа.

Деревянное домостроение становится все более популярным. Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group.

«ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОМ НЕ ИСПЫТЫВАЕМ»

- Оборудование на модернизируемых и новых предприятиях вы, как правило, ставите импортное или там есть какие-то российские аналоги?

- Мы стараемся максимально диверсифицировать поставщиков оборудования. К сожалению, именно в ЦБП-отрасли довольно ограниченное количество компаний производит оборудование высокого качества, которое позволяет производить высококачественную продукцию. Поэтому пока большая часть поставщиков у нас – иностранцы.

- Существует стереотип за рубежом, что Россия – это страна лесов и медведей. Как мы знаем, это не совсем так. До недавнего времени на международном рынке Россия была в первую очередь представлена лесом-кругляком, абсолютно необработанным. Насколько сложно выходите на мировой рынок с технологиями более высоких переделов?

- Наша продукция хорошо востребована на мировом рынке, потому что качество высокое, северная древесина хорошая. Продукция, которую мы делаем (и бумага, и пиломатериалы, и клееная балка, и клееные конструкции, и фанера, и мешки), имеет международные сертификаты и востребована на мировом рынке. Поэтому проблем с качеством мы не испытываем абсолютно никаких. Самая большая проблема на самом деле – обеспечить комбинаты сырьем и обеспечить соответствующий объем выпуска продукции.