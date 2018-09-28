Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга
Елена Афонина и Лиза Питеркина обсуждают это в эфире программы «Женский клуб» на Радио «Комсомольская правда»
Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга
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Главные темы:
- Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга.
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Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга
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