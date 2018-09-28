2018-09-28T19:45:25+03:00
Женский клуб

Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга

Елена Афонина и Лиза Питеркина обсуждают это в эфире программы «Женский клуб» на Радио «Комсомольская правда»
Елена АФОНИНАЛиза ПИТЕРКИНА
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Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супругаЧитаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга
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Главные темы:

- Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга.

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Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга

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