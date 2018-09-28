СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-28T19:45:25+03:00

Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга

Елена Афонина и Лиза Питеркина обсуждают это в эфире программы «Женский клуб» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга.

- Уродливое лицо феминизма... Зачем активистки обливают мужчин, которые раздвигают ноги.

- Молодая пассия Петросяна за два года накупила недвижимости на 280 миллионов рублей.

- «Сколько вы мне заплатите, если я скажу, что все ток-шоу - подстава?». Любовница Краско оказалась подставой