Молодая пассия Петросяна за два года накупила недвижимости на 280 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-26T01:51:30+03:00

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Скандальный развод Евгения Петросяна набирает обороты: на днях судебные приставы посетили квартиру, где сейчас живет Елена Степаненко, и произвели опись семейных ценностей. Список раритетов, которые супругам предстоит поделить, занял больше 50 страниц. Всего на кону 12 квартир, одна из которых представляет собой дом-музей Петросяна (площадь 512 кв. м, стоимость - более 275 млн. руб.), дорогая коллекция антиквариата, фарфора, картин (очевидцы утверждают, что видели в квартире артистов оригиналы Поленова и Матисса), библиотека старинных книг... По некоторым данным, все имущество юмористов тянет на 1,5 млрд. руб. Но эта цифра не окончательная - коллекция раритетов еще не оценена.

Представитель Петросяна на телевидении заявил, что все счета мэтра юмора заблокированы, Евгений Ваганович остался чуть ли не без средств к существованию - денег нет даже на оплату коммунальных платежей. Тем временем ходят упорные слухи, что своей 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой Петросян мог презентовать дорогие подарки, включая и недвижимость.

Мы решили разобраться, чем владеет личная помощница Петросяна, которую в СМИ называют виновницей развода знаменитой пары. И выяснили: уроженка Тулы, недавно переехавшая из провинции в столицу, весьма состоятельная девушка...

Элитные 232 квадратных метра

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, 20 апреля 2016 года Татьяна Брухунова стала владелицей квартиры в центре Москвы, на Лесной улице. Территория дома огорожена забором (входные ворота и калитка открываются с помощью электронного ключа). Брухуновой в доме на Лесной принадлежит двухкомнатная квартира площадью 77,5 кв. м. Кадастровая стоимость этого жилья - 19 млн. 564 тыс. 196,1 руб.

Дом на Лесной построен еще в 1914 году, зато находится в самом центре.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители дома на Лесной рассказали «КП», что иногда видели здесь Татьяну в сопровождении Петросяна. От этого дома совсем недалеко до офиса комика на улице Фадеева - минут 15 пешком.

Однако двушки на Лесной девушке, видимо, показалось недостаточно. И в 2017 году Брухунова стала владелицей элитной недвижимости на улице Трубецкой. Площадь квартиры - 232,2 кв. м, кадастровая стоимость - 77 млн. 697 тыс. 082,87 руб.

Дом на Трубецкой - новостройка (2014 г.).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По тому же адресу Брухунова владеет машино-местом кадастровой стоимостью примерно 954 тыс. руб. и строением площадью 6,1 кв. м (вероятно, кладовка) - это еще 208 тыс. руб. Все это было приобретено Татьяной 27 июля 2017 года.

Впрочем, это только кадастровая стоимость. Рыночная цена выше. Так, по оценкам риэлторов, квартира на Лесной может стоить около 30 млн. рублей.

В документах указана кадастровая стоимость квартир. Рыночная цена выше. Так, квартира на Трубецкой стоит примерно 247 млн.

Что же касается недвижимости в доме на Трубецкой, то ее продают из расчета 16 тыс. долларов за квадратный метр. А потому жилье в 232 кв. метра по нынешнему курсу тянет примерно на 247 млн. рублей.

Итого цена только этих двух квартир, без учета машиноместа и кладовки, - почти 280 млн. рублей!

Рыночная цена квартиры на Лесной - около 30 млн. рублей.

Нашутила?

Адвокат Петросяна Сергей Жорин ранее заявлял, что его клиент ничего не покупал Брухуновой и квартир ей не дарил. В таком случае следует признать: 29-летняя девушка из провинции, выросшая в неполной семье, просто гений бизнеса! Напомним, что за короткий срок Татьяна прошла путь от администратора сайта до директора Театра миниатюр.

Еще школьницей Брухунова вошла в фан-клуб певца Авраама Руссо и вместе с другими его поклонницами вела фанатский сайт. Выкладывала отклики, фотоотчеты и фактически была внештатным администратором сайта.

После Руссо Татьяна увлеклась проектом «Кривое зеркало» - опять же исключительно на энтузиазме вела фанатские сайты. Личное знакомство с Петросяном состоялось на одной из встреч артиста с фан-клубом. В 2009 году Татьяна получила первую работу, причем не у Петросяна, а у Степаненко - стала администратором ее сайта.

В это время Брухунова уже училась в Московском университете культуры и искусств по специальности «арт-менеджер». Проходить практику студентка попросилась в театр Петросяна. Артист взял усердную девушку после окончания вуза работать в свой офис личной помощницей, а в 2014 году Брухунова была назначена худруком Театра миниатюр под руководством Петросяна. В 2016 году, когда умер директор юмориста Юрий Диткович, освободившуюся должность получила Татьяна. Именно в этом году недавняя выпускница вуза и купила свою первую квартиру в столице...

Недавно знаменитый артист отметил свое 73-летие. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В окружении Елены Степаненко рассказывают, что артистке сообщили про внезапное обогащение Брухуновой. И Степаненко заподозрила, что именно ее супруг помог Татьяне стать владелицей элитных квадратных метров.

Если при разводе будет доказано, что средства на квартиры молодой пассии Петросяна были выведены из семейного бюджета, суд может отойти от раздела в равных долях и отдать преимущество Степаненко.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Сложно, но можно»

- Доказать вывод средств из семейного бюджета сложно, но можно, - говорит независимый адвокат Игорь Путилов. - Но, как правило, лишь в том случае, если жилье оплачивалось банковскими переводами. Если же деньги передавались наличными, убедить гражданский суд в том, что муж тратил деньги налево, маловероятно. Однако если будет доказано, что муж расходовал деньги на любовницу, жена может через суд потребовать взыскать 50 процентов от этой суммы.

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