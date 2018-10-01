Страна за неделю с 24 по 30 сентября

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-01T12:54:15+03:00

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Крым. Глава Республики Сергей Аксенов принимал десант федералов - зам. министра экономразвития и зам. начальника КРУ. Они планово проверяли выполнение Федеральной Целевой Программы на полуострове. Сергей Аксенов публично признал отставание по программе, инициировал проверки на проваленных объектах и служебное расследование.

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников - тоже в рамках Федеральной Целевой Программы - начал реконструкцию стадиона в Балаклаве. В ближайшие два года там должно появиться новое футбольное поле, теннисный корт и трибуны на 500 мест. Также в рамках ФЦП в городе запущено строительство 15 новых спортивных объектов.

Оренбург. Регион снова сотрясают коррупционные скандалы - прокурорская проверка соблюдения бюджетного законодательства вскрыла в одном из районов нецелевое использование федеральной субсидии. 588 тысяч рублей ушли не по назначению в результате сговора с должностными лицами - новый удар по имиджу губернатора Юрия Берга, конечно.

Магадан. Губернатор Сергей Носов продолжает собирать команду, переформатируя состав правительства. И не стесняется в выражениях на заседаниях. На последнем обращаясь к и.о. министра здравоохранения, он возмутился тем, что в регион могут поставить непригодную для эксплуатации в жестких условиях Магадана технику: «Здесь не клоака, в которую можно сбрасывать все неликвиды». Еще был вопрос и.о. министра от губернатора: почему ежегодно 30 млн регионального бюджета тратятся на транспортировку пациентов в больницы за пределы Магаданской области?.. Но на него ответит уже новый министр здравоохранения - также, как и губернатор, сменивший Нижний Тагил на Магадан.

Сергей Носов продолжает собирать команду, переформатируя состав правительстваФото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область. Губернатор Игорь Васильев намерен внедрять в регионе «проактивные услуги». Этот концепт регион представил в Москве, на тематической конференции госсектор и цифровое будущее. Задумка проактивности в том, чтобы некоторые социально значимые услуги могли оказываться автоматически - в тот момент, когда госинформ система узнала о смене социального статуса человека. Для этого банковскую карту нужно интегрировать с государственной информационной системой. В двух кировских центрах «Мои документы» уже заработал сервис ускорения идентификации заявителя по банковской карте.

Красноярский край. В новом проекте холдинга «Минченко консалтинг» - интерактивной карте рейтинга устойчивости губернаторов - Александр Усс в своем СФО вышел в лидеры - у него 17 баллов. Кстати, на карте есть обратный отсчет дней до следующих выборов - можно считать дни.

Астраханская область. Новый врио губернатора Сергей Морозов приступил к работе. Морозов - экс замруководителя Федеральной таможенной службы, экс личный помощник Шойгу. Регион Морозову достался не простой, но богатый - внешнеэкономические отношения с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном, добыча нефти на Каспии. До губернаторских выборов у него впереди целый год.

Сергей Морозов приступил к работе. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Ярославская область. Губернатор Дмитрий Миронов поменял градоначальника Ярославля. Им станет бывший и.о.главы Переславля-Залесского. Местная элита решения не принимает.

Сахалин. Регион попрощался с губернатором Олегом Кожемяко, которого президент отправил руководить родным для него строптивым Приморьем, и ждет нового главу. Один из кандидатов - мэр Южно-Сахалинска. В течении недели определенность в этом вопросе должна наступить.

Приморье. Врио губернатора Олег Кожемяко сделал первые кадровые решения. Пока что все заместители врио сохраняют свои посты. Курировать внутреннюю политику назначен Антон Волошко, пресс-секретарь нового главы региона приехала вслед за Кожемяко с Сахалина.

Кабардино-Балкария. Республика получила нового губернатора - Казбека Кокова. Оставленный глава и однофамилец Юрий Коков попросил президента о переводе в Москву «по личным причинам». Главу республики будут выбирать в 2019 году - не напрямую, а через парламент, как и в Республике Крым.

Ненецкий округ. Сегодня в регионе избран новый губернатор - на внеочередной сессии депутаты ненецкого собрания проголосовали за наделение этими полномочиями ненецкого губернатора Александра Цыбульского. Из 17 присутствующих – за 12 человек.

Хабаровский край. У нового губернатора Сергея Фургала начался управленческий «медовый месяц». От него ждут реформ и ярких управленческих решений. Но первоначальная задача - сформировать команду фактически из ничего: у неожиданно ставшего губернатором Фургала практически нет своих проверенных людей.

У нового губернатора Сергея Фургала начался управленческий «медовый месяц»

Зауралье. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин неожиданно и спешно вылетел в Москву после того, как забурлили слухи о его скорой отставке. По официальной информации, он встречается с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, но разговоры об отставке в краевом правительстве активно обсуждаются.

Забайкалье. Губернатор Наталью Жданову ожидают предсказуемые войны с местными коммунистами - они проигнорировали первую встречу нового созыва Закоба с губернатором и членами правительства. Что совсем неудивительно, после того как, получив в Заксобе 14 мандатов (почти треть от общего количества депутатов), они были жестко обделены при распределении управленческих должностей - почти все ключевые должности заняли «едросы», потерявшие большинство в парламенте. Слухи об отставке Ждановой также будоражат регион.