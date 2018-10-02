2 Окт. 17:05 2018-10-02T19:12:24+03:00

Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно

Нужно ли чиновникам платить такие деньги обсуждаем в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Главные темы:

- Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно

- Дневник гаишника: Как поднять 300 тысяч в месяц на левом алкотестере. И есть ли для них неприкосновенные