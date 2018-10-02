Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно
Нужно ли чиновникам платить такие деньги обсуждаем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно
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Главные темы:
- Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно
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Губернатор выплатил 23 оклада своему заму после увольнения. А потом взял его обратно
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