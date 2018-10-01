Дневник гаишника: Как поднять 300 тысяч в месяц на левом алкотестере. И есть ли для них неприкосно-венные.

СЕГОДНЯ 01:02 2018-10-01T00:53:16+03:00

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Не хочешь попасться гаишнику - начинай думать, как гаишник. И сегодня это не так уж сложно: люди в форме ведут свои блоги и откровенничают на форумах. Один из самых популярных интернет-дневников - анонимный телеграм-канал Гаец. Кто его автор на самом деле, можно только догадываться: имя, город, все явки-пароли тщательно скрываются. Но каждый день байки от Гайца читают более 70 тысяч человек. С разрешения автора «Комсомолка» публикует самые любопытные истории.

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ДЯДЬКОЙ С ЖЕЗЛОМ

«Здравия желаю! Звание и фамилия». Эту фразу я повторяю день ото дня. Называй как хочешь - инспектор, гаец, дэпс, мент, - суть от этого не меняется. У меня за спиной три года армухи, диплом о высшем образовании инженера-механика. После армии пошел по связям отца на службу в ГАИ. Что у меня тогда было в голове? Госслужба = стабильность. К стажу еще и армейку засчитали, так что по красоте. И вот, сам не ожидая, восьмой год я бжу порядок на дорогах.

КОГО МЫ ТОРМОЗИМ

В обычные будни останавливаем с тонировкой, тюнингом, при наличии здоровенной выхлопной трубы. Хочешь быть замеченным - получай. Интерес вызывают «Жигули» и их иностранные аналоги. Потому что такие авто выбирают приезжие, у которых всегда что-то не в порядке с законом. И криминальные личности - не так жалко бросить или сжечь, чтобы замести следы.

Есть схема у преступников - занять инспектора другой машиной. В моей практике был такой случай. Первая тачка была подозрительной, агрессивный стиль вождения, грязная, с тонировкой. А за ней - обыкновенная пятнашка. Захотел я ее остановить, и, оказалось, не зря. Провозили эти товарищи незаконно оружие (целая коробка переделанных травматов под боевые стволы). Пацаны-курьеры сдались без сопротивления.

ЗА ЧТО НАЧАЛЬСТВО ДЕРЕТ ИНСПЕКТОРОВ

Постоянный втык идет за невыполнение плана. Цифры настолько высокие, что большой удачей является остановить сколько положено - за ремень, фары и т. д. И это одна из причин, по которой я не беру взятки. На фига мне ваши 5000 за пьянку, если КПД после оформления вас мне будет больше? Не слышал, чтобы в последнее время кто-то отпускал пьяных за бабки. Если только реально большие. Так что за любое тяжкое будь готов вывалить котлетку потолще либо «гудбай, права».

Далее - форма одежды. Да-да. А также наличие с собой всех необходимых документов и сертификатов на приборы различные.

И, не удивляйтесь, - орфография. Депремируют за ошибки в заполненных документах.

Иногда попадает за нарушение процедуры осмотра ДТП, снятие мерок и прочее.

Приоткрою тайну для тех, кто в бункере: после недавних реформ вояки и менты у нас в стране очень хорошо зарабатывают. Офицеры имеют и 60 000, и больше, даже за сотню. Средняя зарплата гайца офицера - 40 000, в Москве и Питере - под 45 000. А так может выйти и 50, и 60 тысяч. Это как раз та профессия, где как работаешь, так и получаешь. Все зависит от стажа, выполнения плана, должности, звания и локации.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СТОЛКНУЛИСЬ ДВА ЗЛА

Работал у нас в отделе один мужик, звали Игорь. Купил он левую трубочку, настроил, чтобы показывала всегда наличие алкоголя - это штраф и лишение прав. Вооруженный таким приборчиком, трудился Игорек на посту без перерывов. По разговору и внешнему виду вычислял потенциальных клиентов. Если аферу уже провернул, а водитель категорически не соглашался с показанием на экране, аккуратно менял неисправный прибор на рабочий и предлагал пройти тест еще раз. Дальше извинялся, что китайское дерьмо закупили, желал счастливого пути. Тех, кто не был уверен в своей правоте, брал в оборот и раскручивал по полной. Так в месяц вышло у него более 300 тысяч рублей.

И вот столкнулись два зла: Игорек и местный авторитет. Не с того Игорь решил денег стрясти. Бандиты наказали за попытку подоить босса, в больничку отправили на неделю и сказали, чтобы сам подобру уходил из ментуры. Подал рапорт как миленький.

А теперь, как не попасть на уловки Игорька:

1. Правильный алкотестер должен быть опломбирован и поверен, на пломбе должен быть номер. Водитель вправе потребовать оригинальный акт о поверке, чтобы сверить номера в документе и на тестере.

2. Обязательно проверяйте время на алкотестере с тем, что будет указано в чеке - оно должно совпадать.

3. Перед тестом должен быть сделан контрольный забор воздуха.

4. Если чувствуете развод - имеете право не дуть в прибор, а поехать с инспектором к наркологу и сдать там анализы.

5. По закону проверять на трезвость гаец должен в присутствии двух понятых.

ЗА ГРАНЬЮ

Мой сослуживец - козел. В нашем городе у здания местной управы люди организовали место, куда возлагают цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить память жертв трагедии в кемеровской «Зимней вишне» (такие мемориалы появились во многих городах страны - Ред.).

Так вот, место это находится под знаком, запрещающим использовать сигнал автомобиля. Но автолюбители, проезжая мимо, сигналят, отдавая дань памяти и скорби. Ну а сослуживец решил на этом немного закрыть план, останавливая и штрафуя. Естественно, его быстро убрали. Надеюсь, даже уволят. Но знаю точно, руки я ему не подам.

ПЛАТЯТ ЛИ МЕНТЫ ШТРАФЫ

Думаете, гаишники не платят штрафы? Еще как платят. Сейчас же везде камеры. МВД посылает запрос в контору, которая выписывает штрафы по камерам. Потом составляют черный список тех, кто превышает скорость, вызывают на ковер и начинают мозги делать. Привлечь к ответственности они нас не могут, потому что мне уже штраф выписали (нельзя наказать человека два раза за одно и то же правонарушение), но мозг выносят знатно. Особо ушлые гаишники, да и все менты, регистрируют машину на жену, чтобы штрафы ей приходили.

СОКРАТИЛИ КАЖДОГО ПЯТОГО - ПОШЛИ ДОНОСЫ И ИНТРИГИ

На прошлый Новый год нам приподнесли подарок в виде сокращения сотрудников по всей России на 10 000 человек - это каждый пятый инспектор. Начинаем пожинать плоды. Двум пенсионерам с нашего отдела не продлили контракты, хотя крутые мужики. Далее. Бывший напарник опоздал на работу, предупредил, что по семейным обстоятельствам. Выговор. И видно, что копает начальство под нас. Все сейчас переживают за свое место. В отделе уже пошли интриги и доносы друг на друга.

Слушок по отделу прошел, что начнут брать в органы лиц, у которых есть родня с судимостями, - типа недоборы у нас. И пофиг, что приказ о сокращении только вышел. Что потом? Уже с судимостями набирать будут?

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

31 декабря. Время к полуночи. Напарник Костя стоит на посту на въезде в город. Поток машин практически нулевой, и тут вдалеке несется черный джип BMW. Тормозит. Подходит к машине, а там сидят «новые русские бабки» (помните, из телика?). При параде, в юбках, платках. Объяснили, мол, новогодний чес, корпораты в двух городах поблизости. Торопятся, попросили отпустить. Взамен поздравили с Новым годом, всучили ему пятеру, коньяк дорогущий - и дальше тапку в пол. Был в этот день у нашего Костяна свой личный корпоратив.

Этот шедевральный кадр разлетелся по соцсетям в начале весны. Инспектор осматривает машину, дав подержать водителю свои жезл и калаш. По-братски, по-кавказски! Фото: youtube.com

ПЕРЕПИТЬ ГАИШНИКА

Перепить мента могут разве что сантехник из ЖЭКа или местные алкаши. Новые звания до сих пор обмываются до краев наполненным стаканом водяры. В такие праздники случается много различной жести. В последнюю гулянку один из наших по дороге домой продолжил праздновать, забухал с алкашами, напоил всех, подарил фуражку, уснул на картонке.

Другой в праздник нес службу на посту. Заправился по полной и поперся на дорогу. Останавливает мотоциклиста. В начале попросил документы, а потом, еле-еле выговаривая слова, выдал: «А почему это вы непристегнутым по городу разъезжаете?» Ржали всем отделом.

ГЛАВНЫЕ ВЗЯТОЧНИКИ

Очень мало увольняют за взятки инспекторов, если конкретный случай не предан огласке.

Решается вопрос внутри - увольнение по собственному или перевод. Почему? Потому что капец начальству за взятки от личного состава. Значит, плохо работает начальник.

Как говорил один пьяный генерал: «ГИБДД - это коммерческая структура». Кто я такой, чтоб спорить с генералами? В некоторых отделах до сих пор начальство заставляет инспекторов платить ежемесячный «сбор». Как правило, 5 - 10 тысяч. Хочешь - бери взятки, хочешь - плати со своего кармана.

Но главные коррупционеры - это начальники отделов кадров. Удивились? А теперь подумайте, кому несут баблишко, чтоб устроиться? Звания, продвижение по карьере, награды, перемещения и переводы сотрудников - все кадры. И кэш гребет только начальник, остальные просто делают, что он говорит.

ПРО НЕПРИКОСНОВЕННЫХ

По новому приказу МВД инспектора не имеют права отстранять от управления автомобилем судей. Даже если последние находятся в состоянии опьянения. Более того, сотрудник ДПС не может выписывать штраф, отправлять на медосвидетельствование и т. п.

Гаишник должен составить рапорт и сообщить руководству.

Такой замечательной неприкосновенностью обладают и прокуроры. Их не касаемся - все просто: он с места позвонит куда надо, и через пару минут тебе набирает начальник: «Ты че фигней маешься? Давай отпускай». Про ФСБ и ФСО вообще разговор отдельный.

Тем временем для простых смертных готовят поправки в законопроект, которые будут ужесточать наказания за езду в нетрезвом виде. Сроки будут увеличены до 4 лет, а размер штрафа - до 500 тысяч!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

С коррупцией в ГИБДД можно бороться личными видеорегистраторами

Антон ЦВЕТКОВ, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами:

- Я знаю этот канал, читал. Очень похоже на правду. Неприкосновенность судей и других ВИП-нарушителей - конечно, такие проблемы есть. Что касается плана по выявленным нарушениям - тоже факт, хотя руководство и не афиширует. Но все подразделения регулярно отчитываются и соответственно требуют с сотрудников.

Стоимость взятки за пьянство за рулем намного выше 5000 рублей. В Москве вы даже за 10 -15 тысяч этот вопрос не решите. В столице сотрудникам ГИБДД предлагают и по 200 тысяч рублей, я знаю абсолютно точно. Был случай - гаишник от такой суммы отказался. Но люди в ГИБДД разные: если человек пришел зарабатывать, он заработает. Как, например, в той истории с подкрученным алкотестером. И 300 тысяч в месяц тут не предел: на хлебном месте - трассе, по которой люди едут на отдых, например, могут заколачивать и больше.

Способ борьбы с коррупцией существует - это персональный видеорегистратор, который в течение всей смены носят на себе сотрудники ГИБДД. В Москве это новшество уже начало действовать, правда, пока на всех сотрудников регистраторов не хватает.