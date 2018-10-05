«Индийский слон – лучший друг советского слона»: станет ли Индия союзником России

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-05T01:22:01+03:00

Наш спецкор Дарья Асламова увидела, как меньше чем за два десятилетия бывшая британская колония совершила высокотехнологичный рывок и поняла, чему мы можем поучиться [фото, видео]

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Лет семнадцать назад меня занесло в Индию. Как все иностранцы, я моталась из ашрама в ашрам, скептически слушала лекции индийских мудрецов, летала ветхими самолетами, ездила на рикшах и даже попала в аварию, путешествовала жуткими междугородними автобусами по разбитым дорогам, где водители отчаянно сигналили ленивым священным коровам, и, как водится, подхватила дизентерию, которую вылечила безумной смесью антибиотиков и виски. Страна была зеленой, живописной, экзотической, нищей и невероятно грязной, люди – доброжелательными и медлительными. Меня даже никто не ограбил, хотя по местным меркам в сумке у меня было целое состояние – тысяча долларов. Напугал меня местный брахман (или как его там), предсказав мне страшные приключения, но пообещав благосклонность и защиту богов. Я почувствовала себя как Буратино, которого предупреждает мудрый сверчок, и сбежала из Индии. (Насчет приключений брахман, кстати, не ошибся.)

И вдруг индийское правительство решило организовать пресс-тур для журналистов, отчего я не пришла в восторг. Что я забыла в нищей Индии, кроме микробов и болезней? «Индийский слон – лучший друг советского слона?» Но ведь это в прошлом. Меня заверили, что это респектабельное путешествие, и Индия откроет свое новое лицо. И открыла. И потрясла.

Метро в Дели. Одно из самых молодых в миреФото: Дарья АСЛАМОВА

«ХИНДИ РУСИ БХАЙ-БХАЙ». ИНДИЙЦЫ И РУССКИЕ – БРАТЬЯ

Да, были чудесные времена, когда весь СССР пил знаменитый «чай со слоном», а Леонид Ильич Брежнев читал проникновенную речь: «Дорогая Индира Ганди!» Советский Союз тогда выступал в роли мудрого старшего брата, всегда готового бесплатно протянуть руку помощи младшему.

В 90-е годы после краха СССР две страны, казалось, разошлись навсегда. Каждая думала о собственном выживании, хотя сантименты остались. В 2000-е годы, когда Россия постепенно пришла в себя, с разочарованием обнаружила, что по-прежнему не мила Западу, то взоры ее обратились к Китаю, могучему соседу, растущему во всех смыслах, как на дрожжах. Поскольку русские – люди увлекающиеся, то китаисты внезапно вошли в моду, а множество пожилых специалистов по Индии потеряли работу и теперь пьют горькую на дачах. И мы, как обычно, проспали, что в Южной Азии вырос новый экономический гигант, по росту ВВП догнавший Китай, ядерная держава с населением 1 миллиард 340 миллионов человек (Дели к 2028 году станет крупнейшим мегаполисом планеты!) Население его плодилось со страшной скоростью не только благодаря дешевым лекарствам (об этом речь пойдет позже), но и местному фатализму, и полному отсутствию регуляции рождаемости, свойственной жесткому Китаю.

Индия - страна, серьезно озабоченная своей безопасностью. Военные и полицейские на каждом углуФото: Дарья АСЛАМОВА

Впрочем, и земля, и климат тут крайне благодатны, особенно для сельского хозяйства. И несмотря на острую проблему бедности и трущоб, социальных бунтов здесь не наблюдается. Как выразился второй человек в правительстве штата Махараштра господин Бриеш Сингх: «Вы знаете, в Мумбаи, столице штата, в городе с населением 12 миллионов человек, даже в трущобах еще никто не умер от голода. Всегда можно найти временную работу. Кусок хлеба всем обеспечен. Кстати, и преступность снизилась в разы. Можно спокойно гулять по центру города даже ночью». (Но тут надо отдать должное серьезной милитаризации страны. Полицейские и военные на каждом углу. Повсюду плакаты в советском духе «Ваша безопасность – наша ответственность». Что насмешливые русские журналисты немедленно перевели как: «Ваша свобода – наша недоработка».)

И все же, как нищая демократическая Индия почти догнала тоталитарный Китай? Потому что она стоит на трех экономических китах!

«МЫ ПО-ДРУГОМУ МЫСЛИМ»

То, что Индия совершила промышленный взлет благодаря дешевой рабочей силе, - это понятно. Но как объяснить взрывной рост IT-технологий?! Индия – главный мировой экспортер информационных технологий и дешевого программного обеспечения, а также поставщик лучших профессионалов в этой сфере. Будучи много лет назад в Силиконовой долине, я с удивлением узнала, что большинство специалистов – выходцы из Индии и Пакистана. Более того, Индия чрезвычайно гордится тем фактом, что 50 процентов работников в этой сфере – женщины, а во всем мире 95 процентов специалистов-айтишников – мужчины. Вот вам и патриархальная Индия!

Праздник Бога Ганеша, Бога мудрости и благополучия, один из самых важных в ИндииФото: Дарья АСЛАМОВА

- Почему мощный Китай ворует информационные технологии, а вы их производите? Что, разве китайцы глупее, чем индийцы? - спросила я господина Амита Нивсаркара, вице-президента крупнейшей мировой компании «ТАТА групп».

- Не в этом дело. Основная проблема для китайцев – английский язык, главный язык программного обеспечения. В Индии он является государственным языком, на нем говорит больше миллиарда населения. А китайцам его надо учить!

- Но почему именно Индия?! А не США и Европа?

- Уникальное образование, готовность родителей жертвовать всем ради детей и древняя национальная страсть к математике.

- Но в мире полно финансистов, это ведь тоже математика!

- Совсем другой тип, - отмахнулся господин Нивсаркар. – Это не наука. Я вижу огромную проблему в мире: студенты не хотят идти в математику и технологии. Очень трудно найти таких людей в США, Австралии, Канаде и Британии. 80 процентов специалистов в IT в Калифорнии – индийцы. Студенты мечтают стать юристами, финансистами, менеджерами, выбирают модный дизайн или искусство. Надежда осталась только на Восточную Европу.

Я слушаю его, открыв рот, вспомнив, с какой яростью я отговаривала свою дочь идти в математику (на ЕГЭ она играючи получила 98 баллов из 100). И как ее учительница еще в пятом классе объясняла мне, что у ребенка нестандартное мышление: там, где есть два решения, она найдет третье. «И что из этого следует?» - уныло спросила я, вспомнив бородатого затворника Перельмана и его грустную еврейскую маму. «Математика – ее будущее!» - убежденно сказала учительница. «Только через мой труп!» - подумала я, так и не понявшая в школе, что такое логарифм. Когда я рассказала эту историю индийскому дипломату, очаровательной Сунайне Гахлот, уже три года живущей в России, она понимающе покачала головой (то есть по-русски покивала). «У вас другой подход к образованию, - объяснила Сунайна. – Детей отдают в музыкальные и художественные школы, они занимаются спортом и танцами. А у нас приоритет – точные науки и, главным образом, математика».

Мусульманская семья в Мумбаи. Здесь проживает множество религий и сектФото: Дарья АСЛАМОВА

В точку! Ведь даже шахматы изобрели в Индии!

- Грядет новая революция, - воодушевленно говорит господин Нивсаркар. – Мы используем технологии, чтобы сотворить новый рынок. Вот вам простой пример: мы можем выпустить на фабрике миллион стаканов, каждый со своим рисунком и разной формы, а по цене это обойдется как миллион одинаковых стаканов. А вот более сложный пример: когда самолет летит, это деньги. Если в пути возникли проблемы, на земле потребуется минимум 24 часа, чтобы понять, где поломка и устранить ее. А мы сейчас создаем технологии, когда сенсоры во время полета будут определять неполадки. Когда самолет приземляется, инженеры уже знают, что надо делать. Это оптимизация ресурсов и расходов!

- А вы не боитесь новой революции луддитов? Когда люди ломали машины, потому что ручной труд обесценился.

Мой собеседник задумывается:

- Это возможно. Да, во время промышленной революции множество людей потеряли работу, но после нее тысячи рабочих нашли новую.

Меня терзают сомнения. Роботизация и технологии приведут к потере СОТЕН МИЛЛИОНОВ рабочих мест, а не тысяч. Что же люди будут делать? Крушить компьютеры?

Индия всегда останется загадкойФото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671712" frameborder="0"></iframe> Праздник бога Ганеша в Индии.Дарья АСЛАМОВА

БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИХОРАДКА

Больше тысячелетия Индия была единственным мировым источником бриллиантов, бережно храня древние традиции их шлифовки и огранки. Все кровавые и волнующие истории о великих алмазах родом из Индии. Но в девятнадцатом веке алмазные жилы стали находить в самых неожиданных местах, даже в Южной Африке. Амстердам, Антверпен, а позже Израиль превратились в главные центры по обработке алмазов. Но работали они только с крупными камнями, которыми могли похвастаться жены миллионеров, голливудские дивы или члены королевских семей. Но мечта о бриллиантах живет в сердце любой продавщицы.

Пятьдесят лет назад мудрые индийцы дошли до великой мысли: «демократизация бриллиантов». Именно так они назвали свою программу, которую рекламирует GLEPS, Совет по продвижению экспорта драгоценных камней, спонсируемый индийским правительством. Если говорить проще. Вы хотите подарить вашей невесте кольцо с бриллиантом в честь помолвки, а денег у вас нет. Великие фирмы просто брезгуют иметь дело с мелкими камнями. Да и нет у них бесконечно терпеливых, низко оплачиваемых ремесленников, которые усвоили это тяжкое ремесло от своих дедов и отцов. А если поставить это на поток? Ведь бриллианты нужны всем.

- 93 процента мирового экспорта бриллиантов на сумму 23 миллиарда долларов в год поступает из Индии, - с гордостью говорит Долли Чоудхари, одна из директоров GLEPS. – Каждый 14-й из 15 алмазов становится бриллиантом в Индии. Раньше колечко с бриллиантом – это была привилегия богатых. А теперь весь средний класс может позволить себе подобный подарок. Первая азиатская демократия фактически произвела настоящую демократическую революцию в бриллиантах!

Индию раздражает, что согласно традиции, договорам, правилам и налогам большинство российских бриллиантов приходит в страну через Бельгию. В России мелких алмазов как грязи, а технологий нет. И поэтому Индия построила завод по огранке бриллиантов во Владивостоке, а мы же их потом и продаем. И это только начало!

ТРЕТИЙ КИТ – ФАРМАЦЕВТИКА

В 1960-х годах Индия умирала от болезней в буквальном смысле слова.

- У нас не было технологий, и мы обратились к миру: наши люди умирают. Помогите нам. Никто не ответил, кроме СССР, - вспоминает господин Аджит Сингх, председатель экспортного совета Индии по фармацевтике. - Я помню, как русские спасли Индию. Они дали нам технологии и машинное оборудование. И главное, нам дали исходники, субстанции. Мы не только выжили, но имеем сейчас самое большое в мире производство дженериков, очень высоких по качеству. (Дженерик – дешевый заменитель дорогого лекарственного средства. – Авт.) В 2017 году экспорт составил 17,27 миллиардов долларов. У нас 10000 фармацевтических заводов. Мы производим инсулин, лекарства против СПИДа и рака, вакцины для детей. Каждый третий ребенок в мире получает вакцину из Индии. Наш самый большой экспортер – США, а вот Россия, вы и ваши семьи, переплачиваете огромные деньги за лекарства, не желая покупать у нас.

Я тут же затеваю спор, что-де и у нас есть свои дешевые лекарства, а господин Сингх посылает своего шофера в аптеку, чтобы он купил лекарств на 200 рупий (200 рублей). Что же я получила? Препарат против диабета второго типа, лекарство против гипертонии (блокатор кальциевых каналов), таблетки против язвы желудка, аювердическое лекарство для улучшения пищеварения и парацетамол. Неплохо за 200 рублей! Теперь мне понятно, почему индийское население с 60-х годов выросло в разы!

- Медицина против рака – это вообще преступление против гуманизма! – возмущается господин Сингх. – Эти лекарства производят страны с высоким уровнем доходов, и 95 процентов человечества не могут себе это позволить! Вот вам пример: у моего родственника жена заболела миеломой, раком костного мозга. Он, богатый человек, отвез ее в Америку и за полгода потратил на лекарства полмиллиона долларов. Деньги кончились, и ему пришлось вернуться в Индии. А здесь тот же препарат, леналидомид, противоопухолевый иммуномодулятор, стоит в десять раз дешевле! И наши ученые утверждают, что его можно выпускать в двадцать раз дешевле, но никто не поверит, что это работает. И жена моего родственника не просто жива. Она полностью вылечилась.

- Но вы производите только дженерики или создаете новые препараты?

- Конечно, создаем! У нас прекрасные специалисты, - вступает в разговор директор совета по экспорту господин Рагхувеер Кини. – На один новый продукт может уйти до ста миллионов долларов и 5-6 лет исследований. Технологии мы перепродаем в богатые страны, иначе затраты не окупятся.

Индия, страна, где "много-много диких обезьян"Фото: Дарья АСЛАМОВА

НАЦИОНАЛИЗМ КАК ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ

Хочешь познакомиться с новыми интересными людьми, зайди в курилку в дорогом отеле или ресторане. Курильщики – это как мафия. Одолжил зажигалку, и можно посплетничать. В курилке помпезного отеля «Тадж Махал» я познакомилась с девушкой по имени Рашми, очень элегантной и современной, и ее приятелем, курящим сигару долларов как минимум за 50. Как выяснилось, он экспортирует бумагу из Кондопоги! Я чуть не рухнула со стула! «И как вам Кондопога?» - спросила я. «Хороший город, добрые люди. Я вообще люблю русских! И бизнес мой процветает, учитывая безумное количество газет и журналов, которые производятся в Индии».

Рашми, энергичная и красивая девушка, с возмущением рассказала мне, как она устраивалась на работу в американской компании. «Узнав, что я из Индии, мои работодатели в Нью-Йорке задавали мне просто идиотские вопросы! Есть ли в Индии электричество и горячая вода? Правда ли, что по всему Дели бродят коровы? Где я так хорошо выучила английский язык? Разве у нас есть университеты в стране? По ВВП мы – третья экономика мира, а они считают нас за дикарей».

Я невольно краснею, вспоминая, как невежественны представления моих московских коллег об Индии. Даже государственные мужи по-прежнему называют индийцев «индусами», что очень возмущает местное население. Индус – это приверженец индуизма. А помимо индусов в стране проживают буддисты, христиане, сикхи, мусульмане (чье количество больше, чем все население России!)

Открытие экономических чакр вызвало в Индии настоящий взрыв патриотизма, гордости, перерастающей в национализм. (Сходные процессы происходят и в Китае).

Я вспомнила предприимчивую напористую девушку по имени Мадхумитха Раманатхан из компании «Инвестиции в Индию». Она просто ошеломила меня цифрами:

- Перед вами молодой гигант, новая Индия. Мы громадная и наиболее быстро растущая экономика мира, обгоняющая Америку и Китай. Средний класс уже достиг 350 миллионов человек (это больше, чем население Европы), и наши потребители тратят три миллиарда долларов в день. Это один из самых больших потребительских рынков мира! Почему мы так уверены в себе? У нас огромный человеческий капитал. К 2025 году население достигнет полутора миллиардов человек, и мы станем самой большой молодой нацией в мире. К 2050 году средний возраст индийцев будет до 30 лет. Молодое поколение – это высокие ожидания и нетерпение. Поэтому мы стремимся создавать рабочие места, чтобы удовлетворить их ожидание. В нашем инкубаторе (так здесь называют местную Силиконовую долину – Авт.) созданы более, чем 16 000 стартапов.

Мою собеседницу явно не пугает будущая безработица этого «нетерпеливого человеческого капитала». Обязательно справимся! Национализм – это феномен среднего класса. Ему есть чем гордиться. Но сама Индия – фантастическая смесь нищеты, богатства, разных культур, причудливых традиций, предрассудков, и тут есть от чего сойти с ума.

Дарья Асламова в Мумбаи, в городе, в котором есть все, - даже БолливудФото: Дарья АСЛАМОВА

В ИНДИИ ЕСТЬ ВСЕ!

То есть абсолютно все! Вы можете сидеть в роскошном ресторане, где готовят лучшие повара, и пить превосходное индийское(!) вино (да-да, индийцы начали производить вина!), а в трущобах в это время люди спокойно испражняются на улицах, и никакие штрафы их не останавливают. Эта проблема, кстати, уже поднята на государственный уровень! Правительство тщетно пытается убедить граждан использовать туалеты, и ничего не помогает. Создана целая программа по санации страны, строятся сухие нужники (которые, кстати, благодаря влажному климату, активно распространяют инфекции). Теперь додумались до туалетов со смывом. Но традиция – есть традиция.

В Индии есть лучшие университеты, блестящие ученые, самые современные предприятия, но в реку Ганг в священном городе Варанаси уже три тысячелетия 24 часа в сутки сбрасывают кремированные тела, да и просто недогоревшие трупы. В этой же воде люди купаются и даже пьют из нее! Когда правительство создало программу очищения реки Ганг, народ возмутился. Река – это богиня. Она не может быть нечистой, даже если в ней плавают человеческие останки.

Павильон БолливудаФото: Дарья АСЛАМОВА

Вы беседуете с интеллектуалами, архитекторами будущего мира, а в это время в деревнях действуют «коровьи патрули». Фермеры, ошалевшие от священных коров, которые поедают их урожай, изгоняют их или даже забивают на мясо. Но по ночам «коровьи мстители» устраивают настоящие «суды Линча» над крестьянами. Все эти факты лишь заставляют индийцев огрызаться: а вы посмотрите на Китай! (Главный соперник Индии, но при этом главный торговый партнер. – Авт.) Там плюются на улицах, небо даже в Пекине серое от смога, еда отвратительна в смысле гигиены и тяжелейший экологический кризис. И при этом вторая держава в мире! Ну, что тут возразишь!

Ах да, здесь есть еще знаменитый Болливуд, чем не может похвастаться Китай! На одной из множества индийских киностудий мне вручили очень липкую, грязную брошюру, которую я тут же выбросила из гигиенических соображений. Я сразу спросила, жив ли Митхун Чакраборти (фильм «Танцор диско» я смотрела в детстве 48 раз!) Жив, ответили мне. Можно сильно постараться и даже попытаться устроить встречу. Мне показали фото здоровенного заматерелого мужика в кожаной косухе, и я резко потеряла интерес. И это герой моих подростковых эротических снов? Что с нами делает жизнь?!

Болливуд - полное потрясение! Тот случай, когда понимаешь, что даже из дерьма можно сделать конфетку. Вообразите себе пышный тропический лес с чудесным видом на океан, где «много-много диких обезьян», весь заваленный черт-те чем: пластиком, картоном, битым стеклом, человеческими испражнениями. Короче, мусорная свалка в раю. По лесу бродят старики и подростки, все в расслабленном состоянии. (Я их очень понимаю! При такой-то жаре!) Все это массовка – 600 рупий в день для местных, 3000 рупий в день для иностранцев (3000 рублей совсем неплохо при местных низких ценах, и есть шанс стать звездой!)

Съемки в БолливудеФото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671711" frameborder="0"></iframe> Как снимают трагические сцены в Болливуде.Дарья АСЛАМОВА

Нам с гордостью показали храм, который «засветился» в каждом втором индийском фильме. Мы даже попали в павильон (очень много блесток), где стояла адская жара. Вентиляторы лениво месили влажный жирный воздух, и у меня немедленно потекла косметика с лица. Снимали важную сцену. «Мотор!» - закричал режиссер. «АААА!» - закричала актриса. «Снято!» И так четыре раза. Мы с моей коллегой Василисой решили, что мы куда ближе к системе Станиславского и в нужный момент дружно издали пронзительно женственный крик. На нас тут же зашикали и выгнали из павильона. (Прямо на выходе я чуть не свалилась в мусорную яму.) Так не состоялась наша болливудская карьера. (А ведь Василиса надела свое самое сексуальное платье в надежде, что заметят!)

И в таких условиях выпускают 200-300 фильмов в год! А ведь есть еще компании Толливуд и Колливуд. И индийские фильмы регулярно выдвигаются на Оскар! И даже получают его! Вот вам еще одна загадка Индии. Разрешите ее, если сможете.

Болливудская звезда в окружении поклонниковФото: Дарья АСЛАМОВА

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ПЛОХО ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА

Да потому что почти ничего не знаем друг о друге. В Москве нет ни одного индийского корреспондента! Мы встретились с редактором отдела международной политики старейшей газеты «Хиндустан таймс» господином Прамитом Чоудхери. Журналисты – люди циничные и любят говорить напрямик:

- Да, русские приезжают на Гоа, а вот индийцы в Россию почти не ездят. Я индиец, я интересуюсь странами, куда поедут мои дети, а они все на Западе. Мы провели опрос среди наших читателей о том, что их интересует. Самое главное – региональные новости. Потом: Китай, Пакистан (разумеется, как враг), Америка. И даже Лондон уже не интересен. Мы сохранили там корреспондента только потому, что в Англии большая индийская диаспора. Есть три вопроса, которые нам интересны в России: энергетика, некоторая дипломатия и оружие. Все!

Старейшая газета Индии "Хиндустан таймс"Фото: Дарья АСЛАМОВА

Мои коллеги, десятилетиями работавшие в Индии, возмутились:

- Вот поэтому в ваших газетах нет ни одной хорошей новости из России! Вы просто переписываете негативные и фейковые новости из американских и британских агентств. Вот Россия ведет операцию в Сирию У вас заседание редколлегии, вы не можете пропустить такую новость. Куда вы обращаетесь? В Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. То есть в агентства, которые ведут информационную войну против России, и вы становитесь частью этой войны, и ее заложником.

- Но я же объясняю вам: населению Россия не интересна.

- Это вы сделали ее неинтересной! – негодую я. – Именно редакторы формируют повестку дня и формируют общественное мнение! Вы опираетесь на экономику как важнейший фактор, но вы забыли о международной безопасности, и есть только две супердержавы, которые пока решают этот вопрос: Америка и Россия. Вы страдаете провинциальностью мышления. Мир глобален, а ваши геополитические интересы сосредоточены в очень узком районе. Вот почему вы не супердержава! И никогда не станете ею из-за провинциального менталитета.

После мы с коллегами тщательно изучили раздел международной политики в газете, пытаясь найти новости из России. И нашли одну! «Петр Верзилов попал в больницу. Подозревают отравление». Мы озадаченно уставились друг на друга. «Кто это? Что-то знакомое», - спросила я. Мои товарищи нетерпеливо щелкали пальцами: «Ну, как же! Это вроде парень, который придумал «Pussy Riot». «И это главная и единственная новость из России?!» - я просто в ярости.

На вечеринке, устроенной в честь русской делегации, я приставала к своим индийским коллегам, знают ли они, кто такой Петр Верзилов. Все недоуменно пожимали плечами. «Так как же об этом могут знать читатели?!» - возмущалась я.

«Успокойся! – говорили мне индийские журналисты (кстати, среди них оказалось много женщин). – Ты же профессионал. Ты что не знаешь, какими идиотами бывают редакторы, которые что-то вбили себе в голову? Народу, мол, не интересно. И точка. Сколько раз мы предлагали интереснейшие темы по России! Это ведь потрясающая страна! И в Индии люди очень доброжелательно относятся к русским. В ответ: читателям это не надо. Наш приоритет – Запад и Китай. В результате наши дедушки и бабушки знают больше об СССР, чем мы о России!»

ЧТО НАС РАЗДРАЖАЕТ ДРУГ В ДРУГЕ

Лет пятнадцать назад был придуман термин «привилегированное стратегическое партнерство». Но ситуация изменилась, Индия развернулась в сторону Запада, а термин остался как раздражающий фактор. Позвольте! Если вы стратегический партнер, то теперь, когда мы в критической ситуации, когда против России ведутся информационные и санкционные войны, мы вправе рассчитывать, что вы подставите нам дружеское плечо. В ответ слышно неясное бормотание, что, мол, Индия дружит со всеми, у нас диверсификация отношений и куча партнеров. А в кулуарах откровенно говорят: это у вас проблемы с американцами, а у нас их нет.

Правда, в местном МИДе нас твердо заверили, что Индия НИКОГДА не поддержит санкции против России, введенные США. Это противоречит международным законам. Единственные законные санкции – это те, что вводит ООН. Звучит красиво, но по разным источникам уже с апреля Рособоронэкспорт не получает деньги из Индии. Не потому, что денег нет, а потому, что банки боятся попасть под санкции.

Очередь верующих к богу ГанешуФото: Дарья АСЛАМОВА

Разговор с министром коммерции и индустрии господином Удьогом Бхаваном тоже оставил смутное впечатление. Больше всего его интересовало наше золото. «Индия –самый большой потребитель золота в мире, - объяснял он. – Это заложено в нашей культуре. Самая нищая женщина в стране имеет золотые украшения. А любое семейное торжество требует массовых закупок золота». Правда, он еще рассказывал нам, что для русских создадут специальные экономические зоны в Индии, но для чего и зачем, мы так и не поняли.

Главный скандал разразился на очень респектабельной встрече с международным фондом Vivekananda (все сплошь бывшие послы и высокопоставленные военные). Мы выслушали торжественные речи про «мир и дружбу», от чего сильно устали. Но ведь от взаимных претензий никуда не уйти. Стоило заговорить о Пакистане и Афганистане, и все немедленно вспыхнули.

- Как вы можете сотрудничать с Пакистаном, спонсором терроризма, и вести переговоры с Талибаном? С террористами переговоров не ведут. Их уничтожают.

- Ну, хорошо, талибы отнюдь не ангелы, но контролируют 80 процентов территории Афганистана, - замечаю я. - И, говоря откровенно, я в прошлом году встречалась с их лидерами. Им и нам важен мир на наших границах.

- Тогда вы должны вести переговоры с законным правительством!

- А кто это законное правительство? Американские марионетки?

Некоторое смятение в рядах оппонентов.

- А вы посмотрите на это другими глазами, - предлагаю я. – Что делают американские войска в Афганистане уже 17 лет? Кто они? Обыкновенные оккупанты. Никто их туда не звал. И даже поводов уже не осталось, - Осама бен Ладен давно мертв. При всех кровавых издержках, Талибан – национальное движение, сражающееся за свободу своей родины.

- Но они террористы!

- Это с какой стороны посмотреть! Вот СССР сражался с фашизмом, а на захваченных врагом территориях партизаны вели тайную борьбу: пускали под откос поезда, взрывали административные здания. Кто они были? Террористы или борцы за Родину? И кто, собственно, создал Талибан? Сами же американцы против СССР. И вообще: из двух зол надо выбирать меньшее. Вас больше устроит интернациональный ИГИЛ?

Тут все начинают говорить разом. Все обиды выплескиваются на поверхность. И дискуссия заканчивается на довольно неприятной ноте:

- Если вы, русские, под санкциями, может быть, стоит посмотреть на себя? Почему вы под санкциями?

Хорошо, что встреча закончилась, иначе не ручаюсь, что не началась бы драка. А ведь мы все такие вежливые и воспитанные.

P. S. Несмотря на противоречия, Индия и Россия медленно, но неуклонно сближаются. Мир стал слишком маленьким, чтобы игнорировать друг друга. (В конце концов, до столицы Дели лететь всего шесть часов). А на днях пришла хорошая новость. Индия приняла окончательное решение подписать с Россией контракт на приобретение ракетных комплексов С-400, несмотря на угрозу финансовых санкций со стороны США и на невероятное давление со стороны «американских друзей». А это означает, что «региональная Индия» наконец-то начинает мыслить как супердержава.