Страх божий: в самом ли деле в Библии указано, что человечеству осталось жить 10 лет?

Основатель и президент Всемирного библейского общества (World Bible Society) пастор Кентон Бишор (Dr F Kenton Beshore), которого прихожане и коллеги величали Doc, умер еще в 2016 году. Но "дело" его живет. И даже процветает. В своей предсмертной книге под названием "When: When Will the Rapture Take Place?" пастор напророчил очередной конец света, которым стали пугать друг друга члены интернет-сообщества. Началомассовой истерии недавно положил иностранный сегмент – с подачи британской газеты Еxpress. Угрозы апокалипсиса быстро докатились до рунета – были замечены, переведены и размножились по многочисленным сайтам.

Подобными картинками конспирологические сайты сопровождали пророчества Бишора.

Конец света Бишор поделил на два этапа: первый – предварительный - назначил на 2021 год, полный конец – на 2028 год. Пастор ожидает его вместе со вторым пришествием Иисуса Христа.

Бишор предрекал скорое - уже в 2018 году - второе пришествие Иисуса Христа, уфологи ждали еще и инопланетян.

Указания на приближающийся апокалипсис пророк нашел в Библии, которую он "разгадывал" много лет, отыскивая тайный смысл. Нашел 27 штук – этих самых указаний – своего рода знамений. Семь из них уже были явлены, явление пяти происходит в настоящее время, а еще 15 - на подходе. В числе уже известных - две мировые войны, образование государства Израиль, природные катастрофы, которые участились и усилились - якобы все это было предначертано в Библии. Правильно ли Бишор истолковал якобы предначертанное? Вопрос спорный.

Кентон Бишор, пророк, умер в возрасте 90 лет. При жизни возглавлял Всемирное библейского общество, которое сам и создал.

Как уверят пастор, знамением, которое станет непосредственным предвестником конца света будет война Израиля с Ираном и некими его союзниками, за которых вступится России. А в итоге всех покарает Бог – сожжет. При этом ислам, как религия, перестанет существовать.

Небольшое расследование показало: первыми страшилку "запустили" уфологи канала UFOmania, разместив ролик с пророчествами Бишора на YouTube. К пророчествам приплели еще и пришельцев, которые тоже должны объявится ближе к концу света.

Вскоре - в конце августа - устное изложение ролика появилось в серьезном вроде бы издании International business times, но не в американском, которое считается более-менее авторитетным, а в сингапурском. От туда — уже в начале октября - и разлетелось по свету, правда уже без пришельцев. Что создавало иллюзию некоторой серьезности.

Итого: Бишор, ссылаясь на Библию, и в самом деле напророчил неладное. Это тревожно. Радует другое — не он первый. Конец света предрекали многие во все века, назначали конкретные даты. И никто не угадал. То ли Бог миловал, то ли пророки дурили. В 2011 году некоторые — особо отличившиеся - даже были удостоены потешной Шнобелеской премии в области математики: за мнимые концы света.

Кстати, конец света — самый свежий - должен был состояться 23 апреля 2018 года. Его предрекал еще один известный пророк - нумеролог Дэвид Мид (David Meade). Перечисляя признаки приближающегося апокалипсиса, он тоже ссылался на Библию. И выглядел даже куда более убедительно, чем Бишор.

Регулярное ожидание конца света держат человечество в тонусе. В этом - польза апокалиптических пророчеств.

Мнение математиков: конец света и в самом деле возможен до конца нынешнего года

Концами света нас пугают отнюдь не без оснований. Дело даже не в гневе Всевышнего, который может обрушиться в любой момент. Хватает и естественных причин, по которым, может погибнуть и цивилизация, да и вообще жизнь на Земле. Астероиды, кометы, гамма-вспышки, облака ядовитого космического газа, вулканы, сверхновые, солнечные вспышки, пандемии - вот лишь не полный список смертельных угроз. Однако насколько они реальны?

Судьбой человечества озаботился математик, астрофизик и космолог Фергус Симпсон (Fergus Simpson) из Университета Барселоны (University of Barcelona), который вычислил текущую вероятность глобальной катастрофы. О чем сообщил в научной статье Apocalypse Now? Reviving the Doomsday Argument https://arxiv.org/pdf/1611.03072v1.pdf. Шансы сгинуть еще в этом году - 1 к 500. Или 0,2 процента. По мнению ученого, они сохранятся таковыми весь XXI век. А шансы дожить до XXII века - то есть, справить 2101 год, Симпсон оценил в 87 процентов.

В своих расчетах ученый воспользовался так называемой «Теоремой о конце света» (Doomsday argument). Ее сформулировали еще в прошлом веке астрофизик Брендон Картер и - независимо от него - Ричард Готт, тоже астрофизик.

Теорема о конце света считается вполне научной. Она позволяет прогнозировать вероятное время существования человеческой расы, оценивая, сколько всего людей жили на Земле и допуская, что мы - сегодняшние - находимся где-то посередине «истории».

Расчеты Готта свидетельствовали: вероятность гибели цивилизации в XXI веке составляет от 15 до 30 процентов. А всего он отмерил людям еще 9120 лет, оставив всего лишь 5 процентов на то, что цивилизация сохранится в дальнейшем. То есть после 11100 года.