Сексуальность и милота: горячие австралийские пожарные разожгли огонь в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-09T16:41:15+03:00

Отважные спасатели обнажили свои прекрасные тела и «вооружились» котиками для самого пикантного календаря на 2019-й год [фото]

Девчонки, не обожгитесь, глядя на эти фото! Со страниц календаря на 2019 год на нас смотрят самые горячие пожарные Австралии. А в паре с ними - котики, собачки, цыплята и прочая трогательная живность. Такой тандем - поистине взрывоопасная смесь сексуальности и милоты!

Многие спрашивают: «А они точно пожарные?» Да, точно. Фото: Australian Firefighters Calendar

К 2019 году австралийские пожарные подготовили пять типов календарей. С котятами, щенками, дикими животными и два - без братьев наших меньших. Чтобы каждая из милых дам выбрала для себя то, что заставит сердце биться быстрее!

В этом году пожарные выпустили 5 типов календарей. Фото: Australian Firefighters Calendar

Есть и фото с символом наступающего года - свиньёй. Фото: Australian Firefighters Calendar

Для тех, кто к животным равнодушен, есть два календаря, где ничто не мешает сосредоточиться на брутальных пожарных. Фото: Australian Firefighters Calendar

- Я сейчас могу поджечь всё, к чему прикоснусь, - пишет пожарным в Facebook одна из поклонниц, насладившаяся промо свежего выпуска.

Цена 12 сексуальных фото на каждый месяц будущего года - 12,31 евро (примерно 940 рублей). Плюс почтовые расходы. Купить можно на сайте календаря. Все собранные деньги пожарные отправляют в благотворительные организации. Например, в Австралийский зоопарк дикой природы. И в детские госпитали. Эти секси-ребята спасают не только от огня! И делают это... безвозмездно.

Вот как выбрать, кто на этом снимке симпатичнее? Фото: Australian Firefighters Calendar

В прошлом году фото с котами имели оглушительный успех. В этом году его решили приумножить. Фото: Australian Firefighters Calendar

Котов много не бывает! Фото: Australian Firefighters Calendar

Кстати, календарь с пожарными выходит с 1993 года. За это время проект перечислил нуждающимся более $2,8 млн. Из них $1,7 млн было собрано за последние 4 года, когда календарь стал популярен в соцсетях.

Собак пожарные тоже любят! Фото: Australian Firefighters Calendar

В извечном споре кошатников против собачников побеждает... дружба. Всем по календарю! Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралийцы хотят, чтобы их пример стал заразительным. С «Комсомолкой» они поделились амбициозным планом: проект скоро станет международным. В апреле 2019 года на Зелёном континенте соберутся симпатичные пожарные со всей планеты. Из них выберут 11 самых достойных. Затем вместе с австралийским коллегой (его имя тоже пока неизвестно) они снимутся в интернациональном календаре. Собранные от продажи деньги поделят для благотворительных организаций 12 стран-участниц проекта.

Вы уже готовитесь к полёту в Австралию? Фото: Australian Firefighters Calendar

Ну что, милые дамы, хотите, чтобы Новый год наступил как можно скорее?