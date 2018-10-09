СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-09T14:57:51+03:00

На AMD World Championship of Custom Bike Building можно было увидеть самые причудливые и странные машины

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В этом году чемпионат мира по кастомайзингу AMD World Championship of Custom Bike Building впервые выиграл российский байк. Главное мировое шоу модифицированных и самодельных мотоциклов прошло на первой неделе октября в Кёльне и собрало лучшие мастерские со всего мира. В какие только причудливые формы не выливалась фантазия мастеров. В одном ряду стояли стальные гиганты и невесомые алюминиевые спортбайки.

На AMD World Championship of Custom Bike Building можно было увидеть самые причудливые и странные машиныФото: Илья БОГОМОЛОВ

Экспонаты украшали хром, резьба, аэрография и просто благородный голый металл. В качестве основы для для кастомов использовались мотоциклы Ducati, Honda, Yamaha, Indian, легендарные немецкие BMW и популярнейшие у кастомайзеров Harley-Davidson и разная экзотика. К которой на Западе относится и знаменитые у нас в стране “Явы”.

Экспонаты украшали хром, резьба, аэрография и просто благородный голый металл. Фото: Dee Troy

Именно этого донора российская мастерская Zillers Garage во главе с Дмитием Голубчиковым выбрала для постройки одноимённого кастома. Их сплетённый из ажурных серебристых трубок мотоцикл напоминал об изделии социалистического чехословацкого мотопрома только надписью на лакированной деревянной табличке и мотором. В 2017 году Jawa с большим преимуществом выиграла чемпионат России, прошедший на московской выставке “Мотовесна”.

Jawa. Фото: Dee Troy

А через год лучшим в России стал новый кастом Zillers Garage под названием Insomnia. Ещё более необычный, со сложнейшей подвеской собственной конструкции, переработанным мотором и космическим дизайном. Именно его выставили на чемпионате мира в самом престижном классе Freestyle.

Чемпионат мира по кастомайзингу мотоциклов впервые выиграл россиянин. Фото: Zillers

Конкуренция там оказалась очень плотной, но российский мотоцикл на голосовании независимого жюри обошёл всех и впервые в истории стал чемпионом мира. Второй мотоцикл Голубчикова занял второе место в престижной категории Cafe Racer. На чемпионате выступили и другие сильные российские кастомайзеры. Воронежская мастерская “Кастолом” показала мощнейший стальной кулак с заточенными загнутыми лезвиями и гипертрофированными болтами.

В какие только причудливые формы не выливалась фантазия мастеров. Фото: Dee Troy

Москвич Вадим Медведев привёз резной мотоцикл, стилизованный под револьвер. Хоть они и не выиграли больших призов, но достойно смотрелись в ряду лучших кастомов мира. И прошедший чемпионат показал, что наши соотечественники окончательно вошли в международную элиту кастомайзинга.

В Москве лучшие кастомы России и мира можно будет увидеть 2-4 ноября в Сокольниках на выставке “Мотозима-2018".