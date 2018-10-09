«Артиста можно уничтожить элементарно»: Александр Серов ответил на обвинения в избиении пышногрудой телеведущей

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-09T17:35:52+03:00

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В жизни народного артиста России в последний год одни скандалы. Александр Серов теперь на каждом рейтинговом шоу, но не музыкального формата, а разговорного-развлекательного жанра. И жизни 64-летнего певца который месяц делают шоу. То у Серова обнаруживают «темное прошлое» в его уже бывшем браке с Еленой Стебеновой, якобы внебрачных детей у артиста немерено, да еще и первенец-инвалид. Ничего из предположений так и не нашло фактического подтверждения, зато растерянные поклонники творчества музыканта успели запутаться в том, где правда, а где ложь.

alex_serov54 В 18.15 на Первом смотрите программу Эксклюзив с участием Александра Серова

Не успели остыть страсти вокруг внебрачных отпрысков Серова, как молоденькие девицы из «Дома-2» обрушились на артиста с обвинениями в изнасиловании, избиении и прочем.

dariafriendsk Дарья Друзьяк

Неизвестная ранее 29-летняя красотка из провинции Дарья Друзьяк, которую выгнали из реалити-шоу Бузовой «Дом-2», публично заявила, что Александр Серов ее избил, изнасиловал и она ждет от него ребенка.

dariafriendsk ДРУЗЬЯК VS СЕРОВ ..Свои комментарии я не даю!Месть это холодное блюдо!

В итоге на телепрограмме выяснилось, что беременности нет, изнасилования тоже не было. Не прошло и недели, как новая малоизвестная дама с формами рассказала страсти о ее общении с певцом. Дама, к слову, год назад заявляла о своем желании стать кандидатом на пост президента России.

Лариса Сладкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сексуальная телеведущая прогноза погода Лариса Сладкова (до предвыборной гонки так и не добралась, - ред.) опубликовала в своих соцсетях фото с синяком под глазом, заявив, что ее избил вездесущий Александр Серов. Через какое-то время муза синоптиков свой пост удалила, но фото сохранилось в сети.

stars_news777 Телеведущая из Челябинска Лариса Сладкова обвинила певца Александра Серова в избиении.

Что скажет об этом артист? «Комсомолка» связалась с Александром Серовым, который с трудом сдерживал смех.

- Александр, вы знаете, что теперь вас обвиняет в избиении некая Лариса Сладкова…

- Это которой я синяк оставил, а потом изнасиловал? - смеется артист. - Так что делать? Это все фишка такая. Идиотка Друзьяк всем повод дала. Сейчас кто-то «забеременеет», кого-то «побили». Сейчас еще одна чувиха сказала, что я забрал у нее 2 миллиона и не отдаю, она пойдет жаловаться.

- Вы не производите впечатление человека, которому нужны деньги в долг.

- Это же маразм! Это мне должны хрен знает сколько денег! Там наберется под полмиллиона баксов за 30 лет моей деятельности на эстраде. Человек 20 моих должников, сколько было администраторов-кидал, сколько срывов концертов и прочее. И я у нее взял 2 миллиона!

- Это пустяки по сравнению с тем, что дама с фингалом обвинила вас в рукоприкладстве.

- И ты в это поверила?

- Вы же должны что-то по этому поводу сказать? Если все остается без ответа, люди могут поверить.

- Люди будут верить все время. Люди у нас сентиментальные, такой у нас народ, такие у нас русские души.

- Все это выдумка?

- Ты серьезно разговариваешь на эту тему? Это бред собачий! Я понятия не имею, кто эта такая? Я ее не видел!

- Эффектная женщина, блондинка с огромным бюстом, с огромными губами...

Лариса СладковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я таких наоборот ненавижу! С большой грудью и особенной накачанными губами. Они напоминают мне чернокожего политика Чомбе. У него губищи были такие, как четыре моих. Такие как она меня не привлекают! Упаси Бог!

- Дарья Друзьяк похожего типажа. Вы на нее подали заявление в Следственный комитет? Есть основания?

- Да, там разбираются, там все серьезно будет. Ей придется отвечать по-взрослому за свои действия. Там клевета, там воровство, всякая грязь, которая понеслась за мою доброту, за то, что я ее приютил. Зачем она это сделала? Для пиара? Для того, чтобы насолить мне? Надо понять, за что насолить? Изнасилование отпало, избиение — уже официально заявили, что это был блеф. Сейчас проводят проверку. Обозвать ее идиоткой мало. Это просто ничтожество, которое живет на свете, для того, чтобы делать грязь. Ты посмотри, что говорят о ней ребята из «Дома-2»!

- Я не хочу смотреть «Дом-2», удивляюсь что вы его смотрите….

- Я посмотрел, когда все это произошло! О чем можно говорить! Это же надо было мне встрять в такое…

- Зачем вы вообще реагируете?

- Она будет на меня гнать, а я буду молча смотреть? Артиста можно уничтожить элементарно!

- Получается, вас сейчас пытаются уничтожить?

- Мы — засвеченные фигуры. Берется любой кто-то с фингалом, кто-то с 2 миллионами, кто-то беременная. Аток-шоу нужны интриги, у них проблема с рейтингами.

- Как у вас теперь будет с гастролями?

- Да, я думаю, у меня будет проблема, у меня упадет популярность очень сильно. Потому что надо будет доказывать, что я не слон. Что я могу сделать? Значит, как карта ляжет. Значит, такая моя судьба.

- Вы же, как и любой нормальный артист, не можете сесть дома и почивать на лаврах? Вам же нужно гастролировать и внимание публики получать? Или вы устали?

- Естественно, что я устал. Но если будет пару концертов в месяц, чего бы не выступить? Но пойдет ли народ — не знаю.

- На Ларису Сладкову, девушку с губами, планируете писать заявление?

- Мы послушаем, что будет дальше. И сразу пойдет заявление, другого выхода нет. Мой друг сейчас родная советская милиция. Адвокаты есть. Как только она дальше продвинется, сразу пойдет заява. Свидетели, где, когда бил, когда насиловал, давайте факты!