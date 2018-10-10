Анджелина Джоли вне себя от ревности: Папарацци сняли, как Брэд Питт обнимается с 23-летней моделью

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-10T02:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Противоречивые новости приходят к нам из Голливуда, и все они касаются одного из самых долгоиграющих звездных разводов – бракоразводного процесса между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Артисты долго и упорно делят детей и имущество, и спустя два года по-прежнему остаются законными мужем и женой. Источники из окружения экс-супругов уверяют, что за это время Анджелина успела соскучиться по Брэду – якобы она осознала, какая пустота образовалась рядом с нею из-за его ухода, и заполнить ее пока некому. Мол, Джоли уже жалеет, что подала на развод и сомневается, было ли это решение правильным для их семьи и детей. Брэд же, по словам все тех же источников, ничуть не переживает из-за развода: за последние два года Джоли допекла его настолько, что он даже рад сбежать из-под ее каблучка.

На днях у Анджелины появился новый повод для беспокойства: папарацци сфотографировали, как Брэда Питта обнимает сексапильная 23-летняя модель Маргарет Куэлли. При этом из одежды на девушке – только вязаный и очень открытый топ и коротенькие шортики. Очаровательная брюнетка снимается вместе с Питтом в новом проекте режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Биографическая лента рассказывает о самом громком голливудском убийстве 60-х годов, когда беременная жена режиссера Романа Полански, красавица актриса Шэрон Тейт была зверски убита членами секты Чарльза Мэнсона. Брэд Питт играет следователя, расследующего это преступление, его напарником стал Леонардо Ди Каприо. Фильм уже называют самой ожидаемой премьерой будущего и новым взлетом в карьере Питта.

Папарацци сфотографировали, как Брэда Питта на съемках нового фильма обнимает модель Маргарет Куэлли.Фото: EAST NEWS

Актер, к слову, на съемках выглядел так, словно помолодел на 20 лет. То ли благодаря светлому парику, то ли из-за веселенькой рубашки, 54-летний голливудский красавчик снова превратился в милашку Брэда, каким его любят миллионы поклонниц. Неудивительно, что его партнерша по съемкам Маргарет не удержалась и заключила Питта в страстные объятия.

Брэд на съемках фильма "Однажды в Америке" выглядел так, словно помолодел на 20 лет.Фото: EAST NEWS

Как уверяют источники портала Hollywoodlife.com, когда Анджелина увидела снимки обнимающегося Брэда, то страшно расстроилась. Мол, Энджи пробило на ностальгию – она вспомнила, как когда-то сама снималась вместе с мужем, и это вызвало у нее новый прилив грусти и тоски по старым добрым временам.

- Анджелина знает, какими волнительными и романтичными могут быть совместные съемки с Брэдом на одной площадке, - говорит инсайдер. – Когда она начала работать с ним, то моментально в него влюбилась. Поэтому новость о том, что он в перерыве между съемками обнимается на площадке с Маргарет, расстроила ее и заставила ревновать. Анджелина изо всех сил старается забыть прошлое и двигаться дальше, но это непросто, учитывая, что твой бывший муж – один из самых популярных актеров планеты.

Маргарет Куэлли на съемках фильма "Однажды в Америке".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, все сказанное анонимным источником можно смело делить надвое. Тем более, что еще недавно некие приятели Джоли и Питта уверяли, что Анджелина с трудом выносит присутствие бывшего мужа и совершенно не жаждет воссоединяться с ним.

Между тем, все внимание теперь приковано к молодой партнерше Питта Маргарет Куэлли. Маргарет – дочь известной актрисы Энди Макдауэлл, звезды комедий «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». В прошлом Энди Макдауэлл была моделью, как и ее муж Джастин Куэлли. Неудивительно, что их младшая дочь выросла красавицей и тоже пошла в модельный бизнес. В перерывах между фотосессиями Маргарет успела сняться в роли Джилл Гарви в сериале «Оставленные» канала HBO. Учитывая, что она получила роль в фильме Тарантино, да еще и сумела привлечь к себе внимание благодаря флирту с Брэдом Питтом, девушка наверняка далеко пойдет.

Маргарет очень хороша - неудивительно, что Анджелина приревновала.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэду, кстати, после того, как Анджелина подала на развод, уже не в первый раз приписывают мимолетные романы с партнершами по съемочной площадке. Но обычно слухи о том, что Питт влюбился, затем не подтверждаются.

Тем не менее, как уверяет окружение Брэда, Питт не испытывает ни малейших сожалений о том, что они с Анджелиной разводятся: по словам источников, совместная жизнь с матерью его шести детей в последние годы испортилась настолько, что теперь он чувствует только облегчение. И сейчас он планирует новую жизнь — без Джоли.

- Брэда абсолютно не волнует, что Анджелина может скучать по нему или жалеть, что она подала на развод, - рассказал источник портала Hollywoodlife.com, - Их отношения закончены, брак исчерпал себя, и Брэд не собирается воскрешать прошлое и давать им второй шанс. Последние пару лет были сущим адом для Брэда — настолько, что он начал задаваться вопросом: а знал ли он вообще настоящую Анджелину. Потому что никогда не мог себе даже представить, что женщина, которую он когда-то любил, и на которой женился, может так вести себя против него.

Маргарет Куэлли с мамой, актрисой Энди Макдауэлл на Каннском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Брэд пытается вывести свою жизнь на новый уровень, и главная забота для него — его дети.

- Он старается наладить отношения с ними, и прогресс очевиден, - уверяет инсайдер.

Напомним, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два года. Пара никак не может поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Адвокаты экс-супругов бились в суде вплоть до середины августа, когда было объявлено, что Джоли и Питт больше не будут судиться и готовы заключить мирное соглашение.