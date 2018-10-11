Главы Забайкалья и Курской области подали в отставку

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-11T16:46:21+03:00

А в Хакасии избирком требует снять с выборов кандидата-коммуниста

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ЖДАНОВА ЗАПИСАЛА ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ

Забайкальский край стал еще одним российским регионом, в котором этой осенью меняется губернатор. Глава Забайкалья Наталья Жданова в обращении к жителям сообщила, что покидает свой пост.

- Это решение никак не связано со различными слухами и злобными нападками на меня, - заявила Жданова. Она добавила, что в ее жизни наступает «новый и не менее ответственный период», но не уточнила место своей новой работы.

Наталья Жданова была губернатором Забайкальского края менее одного полного срока. Главой региона она стала после досрочной отставки предыдущего губернатора Константина Ильковского в 2016 году.

Наталья Жданова. Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края ТАСС

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Также сегодня, 11 октября, стало известно, что в отставку уходит старожил губернаторского цеха - 67-летний Александр Михайлов. Он возглавлял Курскую область с 2000 года.

«Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя», - приводит сайт администрации Курской области слова Михайлова.

В ХАКАСИИ ВОЗМОЖЕН НОВЫЙ ПЕРЕНОС ВЫБОРОВ

А в Хакасии продолжается эпопея с попыткой провести второй тур губернаторских выборов. Теперь прокуратура и региональный избирком потребовали снять с гонки лидера первого тура - 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова. Поводом для этого стали найденные нарушения в документах, которые он подавал в избирательную комиссию.

Напомним, ранее со второго тура выборов по очереди снялись экс-губернатор Хакасии Виктор Зимин и представитель «Справедливой России» Андрей Филягин, занявшие соответственно второе и третье место по результатам первого тура голосования. Из-за этого дата проведения второго тура переводилась уже дважды. Сейчас выборы назначены на 21 октября, но если Верховный суд Хакасии решит снять Коновалова, то будет очередной перенос.

3 октября Владимир Путин назначил экс-замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева временным губернатором Хакасии на период проведения выборов.

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