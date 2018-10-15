2018-10-15T17:03:35+03:00
Наука

Пикник в Антарктиде: мёд держит ложку, а лапша - вилку

Полярники тоже люди - веселятся как могут: например, пытаются перекусить на свежем воздухе при -70°C [фото, видео]
Александра ЛЯБИНА
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Это не Фотошоп. Это суровые будни учёных в Антарктиде! Фото: twitter.com/CyprienVerseuxЭто не Фотошоп. Это суровые будни учёных в Антарктиде! Фото: twitter.com/CyprienVerseux
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В Антарктиде сейчас весна - потеплело до -70°C. Учёные на станции «Конкордия» обрадовались и попытались устроить пикник на воздухе. Но их постигло фиаско. Лютый холод замораживает еду мгновенно - возможно, даже быстрее, чем жидкий азот.

В общем, поесть полярникам не удалось. Зато нащёлкали шикарных снимков! Их опубликовал в своём Твиттере француз Сиприен Версу.

Француз Версу - гурман и эстет! Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Француз Версу - гурман и эстет! Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Думали ли вы, что вас когда-то удивит лапша? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Думали ли вы, что вас когда-то удивит лапша? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

- Температура поднялась до -70°C, но до сих пор немного прохладно перекусывать на воздухе, - пошутил Версу в подписи к серии своих фантастических фотографий...

Яичницу, сэр? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Яичницу, сэр? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

А что там насчёт омлета? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

А что там насчёт омлета? Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Полярники передают привет всем любителям Нутеллы! Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Полярники передают привет всем любителям Нутеллы! Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Кого сейчас удивишь жаркой яиц на капоте в жару? А вот готовкой при минус 70... Фото: twitter.com/CyprienVerseux

Кого сейчас удивишь жаркой яиц на капоте в жару? А вот готовкой при минус 70... Фото: twitter.com/CyprienVerseux

«Конкордия» - французско-итальянская станция в Антарктиде. Она находится от цивилизации дальше, чем даже Международная Космическая Станция! От российской станции «Восток» её отделяют 560 км.

Температура воздуха в районе «Конкордии» достигает −84°C. Четыре месяца в году учёные живут тут без солнечного света - в полном мраке. А ещё они постоянно ощущают нехватку кислорода (станция находится на 3280 метров над уровнем моря).

Но эти суровые условия позволяют учёным делать важные для всего человечества исследования. Например, узнавать, как на людей будут влиять длительные космические экспедиции. Стресс, изоляция, гипоксия - всё это ощущают на себе 13 полярников в течение года. А медики следят, как меняются показатели их здоровья - физического и психологического.

Учёные считают, что такие исследования помогут усовершенствовать космические аппараты. И сберегут здоровье покорителей космоса. А ещё - это поможет в будущем обустроить для людей марсианские и лунные базы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Член парламента нового государства и по совместительству обозреватель «КП» Александр Милкус рассказывает фантастическую, но вполне реальную историю (подробности)

Пикник в Антарктиде.В Антарктиде весна - потеплело до -70°C. Учёные обрадовались и попытались перекусить на воздухе

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