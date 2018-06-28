Российский миллионер стал главой космического королевства Асгардия

СЕГОДНЯ 00:30 2018-06-28T01:03:02+03:00

Инаугурация главы космического королевства Игоря Ашурбейли прошла во дворце Хофбург по всем канонам - с гербом, флагом и пением гимна Фото: Александр МИЛКУС

Изменить размер текста: A A

Игорь Ашурбейли - миллионер и бывший руководитель концерна «Алмаз-Антей» (самая известная продукция - зенитные комплексы С-300, С-400, С-500) - положил правую руку на книгу в синем переплете:

- Сегодня, вступая в должность главы нации космического королевства Асгардия, торжественно клянусь быть верным духу и букве конституции Асгардии и являться гарантом ее соблюдения. Охранять права и свободы асгардианцев, защищать суверенитет и целостность Асгардии. Служить ее народу…

И дети старательно запели гимн королевства.

Если бы мне об этом рассказали, даже если бы показали красивое видео – я пожал бы плечами: что это было в самом деле?! Это не съемки нового сезона «Игры престолов»?!

Обозреватель "КП" стал членом парламента АсгардииФото: Александр МИЛКУС

Но я все видел своими глазами там, во дворце Хофбург – старинной резиденции австрийских королей. Сидел на золоченом стуле в пафосном зале, заполненном солидными мужчинами в пиджаках и дамами в строгих платьях. На инаугурации первого в мире главы космического государства. И не как журналист, а как член Комитета по делам молодежи и образованию парламента Асгардии. Рядом внимал художник Никас Сафронов. Держали спины дипломаты из нескольких посольств. На экране – поздравление с МКС от космонавта Олега Артемьева.

Никас Сафронов на инуагурацииФото: Александр МИЛКУС

История, начинавшаяся всего полтора года назад, как игра изощренного ума нескольких ученых, занимающихся космическими технологиями, бизнесменов, юристов, как интеллектуальный анекдот становилась реальностью. Хотя и с некоторым театральным (как впрочем, в любом публичном действе) налетом.

Справка «КП». Необычное название космическое королевство получила в честь небесного города, описанного в скандинавских сказаниях. Управлял городом бог Один.

Ради инаугурации закрыли парковку у знаменитого дворца ХофбургФото: Александр МИЛКУС

Территория – на спутнике

Про асградианцев я услышал в сентябре прошлого года на Астронавтическом конгрессе в Австралии. Несколько бодрых и забавных людей – мои давние московские знакомые приехали представлять здесь будущую страну. И я пытал их два вечера подряд точно также, как теперь расспрашивают меня мои знакомые. В конце концов все оказалось очень незамысловато: в уставе ООН нет требования, чтобы государство - член организации имело территорию именно на Земле. В 1945-ом, когда писался этот документ, никому и в голову не могло прийти, что в ООН попросится внеземная страна. Для вступления в Организацию Объединенных наций нужно соблюсти пять условий. У страны должна быть территория, народ, парламент, правительство и его глава. Вот за это и зацепились ушлые юристы, занимающиеся международным правом из США и Канады.

Итак, сегодня у Асгардии есть территория – это запущенный в конце прошлого года спутник-кубсат. А кто сказал, что у государства должны быть квадратные километры площади? Есть народ – почти 200 тысяч человек, зарегистрированных на сайте королевства и прошедших проверку (верификацию). (А кто сказал, что народ должен жить на своей территории?) Недавно прошли выборы в парламент.

Я тоже решил в них поучаствовать – поначалу из банального любопытства. Написал программу развития системы образования космической страны. Сейчас ведь действительно можно удивительные образовательные онлайн-проекты делать, объединяя студентов и преподавателей с разных континентов. И неожиданно был избран в парламент (голосование тоже было онлайн).

Медаль, выпущенная к инаугурации главы первого в мире космического королевства Игоря АшурбейлиФото: Александр МИЛКУС

И вот я развешиваю на плечиках в гостиничном шкафу свой единственный деловой костюм. На первое очное заседание в столицу Австрии приехали 110 человек – из России, США, Колумбии, Бразилии, Индии, Перу, Великобритании, Франции, Израиля, Ирана – интернационал из сорока стран. Девять бригад переводчиков-синхронистов сидят в кабинках у нас за спинами, словно мы в самом деле на заседании в настоящей ООН.

Мы обсуждаем каждый пункт, спорим, голосуем, переголосовываем. У только что избранного главы парламента Лембита Опека не забалуешь – он 13 лет заседал в британском парламенте и даже возглавлял депутатскую фракцию Уэльса.

Неудобный парламент

В асгардианском парламенте все, как в любой другой палате представителей. Парочка зануд, готовых бороться с неправильной запятой и лишним словом. Несколько опытных и абсолютно невозмутимых адвокатов. Трое желающих покрасоваться на трибуне по любому поводу. Но как я стал гордиться новыми коллегами, когда пришла пора обсудить положение о том, что вступительный взнос для новых граждан королевства может быть 100 евро! Разноплеменные депутаты замахали своими красными карточками-мандатами:

- Для кого-то 100 евро – не деньги. А для кого-то это заработок за несколько месяцев.

В общем, мы от взноса и от пожертвований в обмен на паспорт будущих асгардианцев избавили. На время. Так что, если кто собирается стать гражданином космического королевства, – надо бы поторопиться.

На первое очное заседание в столицу Австрии приехали 110 человекФото: Александр МИЛКУС

- И не нужен нам Комитет по обороне, мы армию создавать не будем! Пусть будет Комитет по безопасности! – вышел на трибуну первый и единственный румынский космонавт Думитру Прунариу.

Мы сформировали двенадцать комиссий. Будем разрабатывать и принимать законы.

И всё же все два дня в Вене я старался разобраться – зачем Ашурбейли вся эта история с Асгардия? Это имитация страны с тем, чтобы в королевском дворце положить руку на конституцию космической нации? Или за этим стоит непривычный – как любое нестандартное начинание – проект?

Пока, мне кажется, даже я, парламентарий, до конца не представляю во что может вылиться Асгардия, как она может повлиять на историю человечества.

Вспоминаю столетнюю историю. В 20-е годы прошлого века в России жил романтик, инженер Фридрих Цандер. Еще в воздух поднимались дюралевые винтокрылые машины, а он конструировал ракеты и зубрил эсперанто – был уверен, что полет к Красной планете на за горами, а в экипаже будут космонавты – англичанин, француз, испанец. На Марс мы до сих пор не полетели. Но Сергей Королев - ученик Цандера – пошел дальше. И стал тем человеком, который первым отправил человека в космическое пространство. Целью Королева был полет космонавтов на Марс.

Думаю, Ашурбейли, многие годы связанный с самыми засекреченными военными и космическими проектами, чего-то не договаривает. Не похож он на человека, амбиции которого ограничены званием «лидер нации» и торжественной инаугурацией в королевском дворце. Игорь Рауфович и без того фигура известная и влиятельная. А общественного признания, думаю, ему достаточно в должности директора Императорского Православного Палестинского Общества в Израиле. В этой стране он давно восстанавливает храмы и подворья РПЦ.

Лунная валюта

Нет, тут все глубже. Новое государство – это новые законы, новая финансовая система, налоги, международные связи. Зачем тратить время на изменения в законодательствах существующих государств, все равно не поспевающими за прогрессом, если можно с чистого листа создать свое новое, реальное королевство? И уже ни от кого не зависеть.

И вот тогда все сходится. И то, что первые документы Асгардии разрабатывали крутые юристы – спецы по международному праву – из США и Канады. И то, что главой нашего Верховного суда согласился стать зав кафедрой Гонконгского университета, знаток космического и международного экономического права Юн Чжао. А исполнять обязанности главы правительства взялась Ана Диаз – знаток избирательного права и консультант ООН. Такие люди в маскарадах не участвуют. Уж они-то умеют оценить перспективы проекта. Значит, планы Асгардии быть признанной на международной арене и стать членом ООН не такие уж призрачные. И тогда…

- В ближайшее время мы должны создать собственную валюту, национальный банк, прокуратуру, Счетную палату, - рассказывает Ашурбейли. – То есть все органы, которые должны быть у нормального государства.

Какой должна быть валюта – уже придумано. Она будет называться «солар» и… привязываться к массе Луны. На спутнике Земли, и должна, кстати, разместиться первая колония асгардианцев.

А вот еще из планов лидера космического королевства (ближайших и отдаленных):

- Развернуть на низкой орбите сеть спутников, которые обеспечат охват всей Земли Интернетом. На высокой околоземной орбите повесить спутники, которые будут давать доступ асгардианцам ко всем цифровым технологиям. Причем, приемником и передатчиком станет чип, одновременно являющийся и электронным паспортом гражданина.

Как мне шепнули знающие люди, спутники уже разрабатываются. Причем, придуман уникальный защищенный протокол, который свяжет космические аппараты в единую сеть. Зная прошлое главы нации и его нынешние интересы – не сомневаюсь.

- Развернуть космические сооружения с искусственной гравитацией, защищенные от космической радиации, что позволит жить вне Земли сколько угодно долго (это в 25-летней перспективе).

- Создать космический флот, который защитит Землю от угроз, исходящих из космоса. В том числе от метеоритов и скопившегося на орбитах космического мусора.

- Открыть представительства Асгардии на всех континентах.

- Заинтересовать вступлением в Асгардию 2% землян - самых творческих, креативных, романтичных и увлеченных. Тогда население королевства приблизится к

150 миллионам человек. Асгардия станет одной из двенадцати крупнейших стран по численности населения и одной из двенадцати лучших экономик на Земле.

Рай в космосе

- Асгардия - это отражение прекрасной и древней мечты человечества о Божественной и мирной земле на небесах. Место, к которому люди всегда так горячо стремились. Место, где нет боли и ненависти, только любовь и радость, - так завершает чтение своей программы глава космического королевства во дворце австрийских монархов.

Мы переходим в зал, который в котором обычно проводят балы. Сейчас в нем накрыты столы. На подиуме – венский симфонический оркестр. У каждого гостя на тарелке лежит пластмассовая коробочка с золотистой медалью. В ее центре – профиль Игоря Ашурбейли.