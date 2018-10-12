2018-10-12T19:56:45+03:00
Политика

Армия соединила берега Большого Енисея

В Тыве по поручению Шойгу построен мост, который ждали и местные жители и военные
Александр ИГОРЕВ
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В Тыве военные инженеры Минобороны построили новый мост через Большой Енисей.В Тыве военные инженеры Минобороны построили новый мост через Большой Енисей.
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Мост длинной 327 метров соединил два берега Большого Енисея под Кызылом. Возведенная военными переправа, что называется, двойного назначения. С одной стороны она сократила более чем на 100 километров путь для кызылского воинского соединения на полигон. А с другой, что не менее важно, связала столицу Тывы и поселки по другую сторону реки между собой.

Новый мост более чем на 100 километров сократил путь для кызылского воинского соединения на полигон и стал настоящим подарком для местных жителей.

Новый мост более чем на 100 километров сократил путь для кызылского воинского соединения на полигон и стал настоящим подарком для местных жителей.

Поручение построить мост еще весной отдал министр обороны Шойгу, к нему с этой просьбой обращались и власти республики, и местные жители. Прошло 4 месяца и вот - мост построен. Причем это не временная понтонная конструкция, а капитальный мост в 10 метрах над водой.

Два берега Большого Енисея под Кызылом теперь соединены мостом длинной в 327 метров.

Два берега Большого Енисея под Кызылом теперь соединены мостом длинной в 327 метров.

«Построив массивные свайные фундаменты и противостоящие льду «ледорезы», перекинув между берегами пролеты, военные железнодорожники и дорожники победили быстротечную реку Енисей, – поэтично отметил на открытии моста заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

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