Лукашенко угостил Путина драниками из собственной печи

12 Окт. 20:00 2018-10-13T11:11:41+03:00

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Александр Лукашенко не просто так рассказывал Владимиру Путину про места, где он родился. После окончания Форума регионов президенты России и Белоруссии отправились на его малую родину - агрогородк Александрия Шкловского района. Это всего в 15 минутах на вертолете от Могилева. И там уже без галстуков показал свою малую родину.

Лукашенко привел Путина в дом, где вырос, и угостил блинами и драниками из печи. Обед президентов состоял целиком из блюд белорусской кухни. Затем глава Белоруссии сводил гостя на Трофимову криницу - родник, который обустраивал его дед, плотник Трофим, и там угостил водой из родника. Вода не просто кристально чистая, но и считается целебной.

По деревне президенты передвигались на ГАЗ-69, за рулем которого Лукашенко сидел лично.