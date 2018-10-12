2018-10-13T11:11:41+03:00
Политика

Лукашенко угостил Путина драниками из собственной печи

Президент Белоруссии устроил гостю экскурсию по своей малой родине
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Александр Лукашенко и Владимир Путин перед началом переговоров в Могилеве.Александр Лукашенко и Владимир Путин перед началом переговоров в Могилеве.Фото: REUTERS
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Александр Лукашенко не просто так рассказывал Владимиру Путину про места, где он родился. После окончания Форума регионов президенты России и Белоруссии отправились на его малую родину - агрогородк Александрия Шкловского района. Это всего в 15 минутах на вертолете от Могилева. И там уже без галстуков показал свою малую родину.

Лукашенко привел Путина в дом, где вырос, и угостил блинами и драниками из печи. Обед президентов состоял целиком из блюд белорусской кухни. Затем глава Белоруссии сводил гостя на Трофимову криницу - родник, который обустраивал его дед, плотник Трофим, и там угостил водой из родника. Вода не просто кристально чистая, но и считается целебной.

По деревне президенты передвигались на ГАЗ-69, за рулем которого Лукашенко сидел лично.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрогородка Александрия Шкловского района. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрогородка Александрия Шкловского района. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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