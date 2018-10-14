Дневник свадебного фотографа: «Первая брачная ночь начинается с подсчета денег в конвертах»

СЕГОДНЯ 01:06 2018-10-13T16:22:45+03:00

Знаете, кто главный распорядитель на свадьбе? Вовсе не тамада, а человек с камерой! Именно я появляюсь раньше всех и потом неотступно сопровождаю жениха и невесту буквально до спальни

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Да и, если закажут, прихожу еще и с утра продолжить фотохронику. Одна парочка свободных нравов, правда, просили поснимать и непосредственно их первую брачную ночь, но на такое душевных сил уже не хватило. «Так, смотрите, учу надевать кольца!», - уверена, вы не раз слышали такое в ЗАГСе. Именно я даю отмашку, когда кто выходит, что когда выносят, открывают двери. Даже «горько!» иногда кричу тоже я.

«А вы сделаете нам скидку, если мы вас накормим?»

Работа в свадебной индустрии оплачивается по часам. Но, если, например, с услугами визажиста все понятно - час-два вокруг невесты, то с фото и видео куда сложнее. Обычно, фотографу оплачивают полный съемочный день (до 12 часов). Но иногда молодожены стараются сэкономить. Приходится слышать: «А вы можете поснимать роспись утром в одном конце города и приехать вечером на банкет в другой конец?», «А время переезда с места на место также оплачивается?», «А вы сделаете нам скидку, если мы вас накормим?». Представляю себе, как я демонстративно зачехляю камеру в лимузине: «Все, никаких фото - до банкета не оплачено». А дальше на самом банкете набрасываюсь на еду - это ж теперь часть моего гонорара. Ну, нет, от такого сразу отказываюсь .

Нече на камеру пенять, коли визаж кривой

Ну, если главный распорядитель - я, то кто главный герой? Правильно, невеста. 99% взглядов обращено на нее, 60% фото- и видеоматериала посвящено ей. И экономия на мастере визажа и укладки - преступление. От результата его работы (ради которой невесты просыпаются в 5 утра) зависит все: настроение новобрачной, счастливый обморок жениха при первом взгляде на любимую, общее восхищение родственников. «Качественное лицо», естественно, необходимо для фото и видео. Помните, настоящий мастер работает только на профессиональной косметике и средствах укладки. На практике это значит стойкий, светоотражающий макияж, который не потечет на свадьбе в теплое время года, и подружке невесты не придется, как на одной из моих свадеб, заново рисовать ей лицо в туалете перед банкетом. На фото этот «эффект панды», ладно, я как-то еще отретуширую. Хотя, с упавшей укладкой под мокрым январским снегом я как ни билась, ничего сделать не смогла. А в свадебном фильме все останется абсолютно документально в любом случае. Поэтому свадебные специалисты, как правило, работают в команде. С проверенными людьми (это надежнее и честнее по отношению к клиенту). Так что не стесняйтесь спрашивать контакты всех интересующих мастеров, - фотограф вам плохого точно не посоветует.

Слепое следование традициям нередко превращает свадьбу в преодоление полосы препятствий.Фото: Алексей ФОКИН

Неправильный торт

Многим гостям после закусок и запивок удается таки дожить до десерта. Потому, что русский человек заканчивает ужин чаем! Торт обязательно должен быть вкусным и красивым. Гости часто забирают кусочек с собой. И наконец, торт рассматривают и фотографируют. Пара, о которой пойдет речь, конечно, встретилась с кондитером заранее, попробовала и выбрала начинку. Торт даже не опоздали привезти к 22.00 (обычное время выноса), но молодожены совершили роковую ошибку - не проверили торт перед подачей! И вот, в самый волнительный момент, когда руки молодых уже были занесены над тортом для первого совместного надреза, а я подняла камеру наизготовку, кто-то из недопивших гостей заметил: «А почему это инициалы на торте неправильные?». Вместо «А+А» (Аня и Антон) кондитер вывел витиеватые «А+В». И традиционный кадр сразу был испорчен. Букву я потом меняла в фотошопе. В общем, дорогие мои женихи и невесты, будьте бдительны, и проверяйте ваших даже самых талантливых мастеров сладких дел. И не стесняйтесь в таких случаях требовать неустойку в денежном эквиваленте или предоставление бонусного торта - любого из ассортимента!

Какая пара, такие и друзья

Была у меня одна пара. Неприятные ребята - торговались за каждую копейку. Свадьбу хотели с размахом, но типа даром. А я давно заметила, что если жених с невестой неприятные, жадные, то и гости у них будут не лучше. Не исключаю, что с ними произошло что-то подобное, как в феерической истории, услышанной мной от одной из невест. Это буквально анекдот уже ставший притчей во языцех и, не удивлюсь, если и вы об этом слышали. Итак, громкая свадьба вот таких «экономных» жениха и с невестой. Гостей тьма, особенно коллег, друзей, знакомых и друзей друзей со стороны жениха. Все шло по плану, поднимались бокалы, говорились длинные тосты, а специально изготовленный по случаю свадебный ларец разбухал от конвертов. И вот, когда праздник закончился, и молодожены наконец скинули с себя надоевшие за день платья-костюмы, забрались под одеяло и… принялись подсчитывать прибыль (именно с этого и начинается первая брачная ночь, если вы не в теме). И оказалось, что половина (!) белых конвертов оказались девственно чисты и пусты. Ни открытки, ни подписи, ни рубля на «первый зубик».

Лучше отправьтесь на Галапагосы

Не все молодожены считают обязательным потратить деньги на пышную свадьбу. Им гораздо приятнее вложить их в дорогое, далекое путешествие. И правда, разве свадьба - не повод позволить себе больше, побывав, скажем, на Галапагосских островах? Однажды я снимала самую обычную церемонию в ЗАГСе. На невесте было лиловое, кружевное платье до колен, на женихе - джинсы, пиджак и кроссовки. Они были вдвоем. После росписи они решили отметить знаменательное событие легким фуршетом с шампанским в ресторане «Пушкинъ» (гулять, так гулять). Выскочив из такси, невеста моментально сменила туфли на удобные кеды, молодожены закинули за спину здоровые походные рюкзаки и направились в дорогое кафе с дресс-кодом. Вы бы видели, как вытянулось лицо сначала швейцара, а после и официанта при виде влюбленных туристов, резко констрастировавших с дубово-канделяберной обстановкой XIX века. Но любовь открывает любые двери - рюкзаки торжественно водрузили на миниатюрные табуреты для дамских сумочек. А после ребята отправились в аэропорт, а я еще долго жалела, что не попросила их прислать фото со знаменитой птицей островов - голубоногой олушей.

Все лишнее с памятного снимка будет удалено в фотошопе.Фото: Евгения ГУСЕВА

СОВЕТЫ СО СТОРОНЫ

Бухарь-затейник

Ведущий свадьбы (тамада) часто халтурит - специально дает подольше есть и, главное, пить в начале банкета. Тосты, тосты. Гости быстро напиваются - ничего не надо, конкурсов меньше, работы меньше. Солдат спит - служба идет, деньги капают. Встречайтесь с ведущим заранее, утверждайте программу по часам и минутам, читайте отзывы, просите видеопортфолио прошлых свадеб.

По усам текло, а в рот не попало

Еду заказывают заранее по количеству человек, но какая-то часть гостей всегда не приходит. Ресторан все это лишнее на стол не выставит и постарается замотать. Особенно, порционные блюда. Помните, - ваше право взять оставшиеся блюда с собой.

Не карета, а ведро

Едем с молодоженами в ЗАГС по Ленинградке. И тут лимузин ломается - встает посреди дороги. А время же расписано! В машине полно гостей, жара, дети ноют. Вызвали техничку. Но вокруг пробки - все стоит. Час прождали и рванули с молодыми одни на такси до ЗАГСа. Не связывайтесь со старыми лимузнами! Проверяйте, заказывайте конкретную машину. В договоре пропишите действия и неустойки в случае поломки \ неприезда.