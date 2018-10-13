Читатели «Комсомолки» готовы приютить маму, проданную сыном вместе с квартирой

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-13T01:19:52+03:00

После публикации в нашей газете простые люди из разных регионов России пришли на помощь 82-летней москвичке Наталье Малицкой [видео]

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Все-таки мир не без добрых людей. Мы и представить себе не могли, что эта история, появившаяся на страницах газеты «Комсомольская правда», вызовет такой резонанс…

Наталья Малицкая - бывшая сотрудница проектного института.

В свое время, когда встал вопрос о приватизации квартиры в центре Москвы, она доверила оформление всех документов сыну. Александр работал в банковской сфере. Квартиру оформил на себя. А потом решил эмигрировать из России, вместе с женой и дочкой переехал в экзотический Эквадор, проживая свои «российские доходы». Сдавали квартиру жены в Москве. Продали дом за городом, а через пару лет в интернете появились объявления: «Продаю двухкомнатную квартиру, в одной из комнат будет жить человек, который не может быть выписан…»

Речь шла о Наталье Иосифовне. Юридически это называется «квартира с обременением». Пожилая женщина там прописана, и выселить ее никто не имеет права. А вот продать жилье вместе с ней - запросто. Поэтому такие квартиры выставляются на продажу по цене ниже рынка. Это часто привлекает черных риэлторов - у аферистов есть много способов в течение нескольких месяцев выселить пенсионеров в неизвестном направлении. Наталью Иосифовну такая перспектива пугала. Поэтому она была вынуждена оспаривать продажу квартиры через суд - на переговоры живущий в Южной Америке сын не шел. В итоге на время тяжб, которые растянулись на несколько лет, на квартиру наложили арест. Но недавно суд отклонил очередную апелляцию, арест сняли, и двушка в Басманном районе вновь появилась на сайтах недвижимости.

С точки зрения закона все чисто. Но вот с моральной стороны…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672669" frameborder="0"></iframe> Продам квартиру с мамой впридачу.В центре Москвы выставлена на торги «двушка» с обременением в виде пенсионерки. Продавец — родной сын

«ПУСТЬ ЖИВЕТ У НАС СКОЛЬКО ЗАХОЧЕТ!»

На нашем сайте kp.ru под этой заметкой почти 500 комментариев. Многих ситуация откровенно шокирует.

«Читаешь, и даже в голове не укладывается, что такое бывает».

«Что бы в семье у них ни происходило, не важно. Так поступать нельзя - и точка».

«Юридического термина «совесть», увы, не существует. Тут уж самый человечный судья будет вынужден развести руками».

После публикации этой статьи в редакцию «КП» начали писать люди из разных регионов и предлагать Наталье Малицкой свою помощь.

Одна из комнат в несчастливой двушке, выставленной на продажу.Фото: Александр РОГОЗА

Нелли Нильсен - жительница северного Мурманска (фамилия - от мужа, норвежца). Она рассказывает, что после смерти одного из родственников у нее осталась двухкомнатная квартира в Нижнем Новгороде. И она готова предоставить ее Наталье Иосифовне. Безо всяких условий.

- Бабушке передайте, пожалуйста, что если она согласится, то я приеду в Москву - у меня там сын живет, и мы вместе сможем поехать в Нижний, - говорит Нелли. - Я ее довезу, все покажу и расскажу, со всеми познакомлю во дворе. Вся квартира в ее распоряжении. Пусть живет сколько захочет, «коммуналку» буду платить я!

Москвичка Ирина Никитина рассказывает, что на семейном совете с родными решили, как оградить пожилую женщину от черных риэлторов. Никитины все равно собирались купить квартиру, чтобы спустя несколько лет в ней мог жить сын.

- Читать про такие истории грустно! - вздыхает Ирина. - Мы могли бы выкупить квартиру у сына Натальи Иосифовны, но она как жила, так и будет жить. Никто к ней не подселится и на улицу не выгонит! Я даю честное слово. Наоборот, даже будем помогать. Не хочется оставаться в стороне, когда происходит такая несправедливость.

«Я ТАК БЛАГОДАРНА ЭТИМ ЛЮДЯМ…»

Звоню Наталье Иосифовне. Пересказываю разговоры с откликнувшимися на ее беду людьми, диктую номера их телефонов.

Наталья Иосифовна несколько секунд молчит. Потом слышу - голос дрожит, женщина едва сдерживается, чтобы не заплакать.

- У меня нет слов. Я так благодарна этим людям… Спасибо! Я чувствую эту поддержку. Сейчас появился человек, который предложил выкупить у сына квартиру и тут же оформить со мной договор пожизненной ренты, готов помогать мне каждый месяц. После публикации в «Комсомольской правде» поднялась большая волна. Ко мне впервые за многие годы приходили из полиции, заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете. Адвокат говорит, что, несмотря на снятие с квартиры ареста, есть еще возможность изменить ситуацию и приостановить ее продажу. Дай бог!

Люди со всей страны вызвались помогать пенсионерке, и только от сына никакой реакции.

СЛОВО АДВОКАТУ

«Будем добиваться, чтобы он исполнял свои обязанности по заботе о родительнице»

- Мы сделали запрос в Росреестр, чтобы установить, в чьей собственности сейчас находится квартира, - говорит адвокат Оксана Филачева. - В зависимости от ответа будем подавать иск в суд. Если недвижимость по-прежнему оформлена на сына, будем добиваться, чтобы он исполнял свои обязанности по заботе о матери и не нарушал ее право на пожизненное проживание в квартире. Если право собственности уже оформлено на других людей, а такой вариант тоже возможен, мы намерены просить суд признать сделку недействительной. В этой ситуации мы в очередной раз сталкиваемся с несовершенством наших законов, касающихся недвижимости. На наш взгляд, депутатам Госдумы нужно внести поправку в закон - запретить продажу квартир, в которых живут люди с правом пожизненного проживания.

Отметим, что юридическое «право пожизненного проживания» имеют те, кто отказались от приватизации квартиры в пользу другого родственника (как в свое время это сделала сама Наталья Малицкая).