Ученые рассказали, как на самом деле кофе действует на сердце и мозг

16 Окт. 19:10 2018-10-22T18:55:40+03:00

Разбираемся на примере крупных научно-медицинских исследований, чего больше от популярного напитка: пользы или вреда

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По мнению многих исследователей слово «кофе» происходит от названия южной провинции Эфиопии Каффа, где ароматный напиток был известен еще в 875 году нашей эры. Кофе был излюбленным напитком бедуинов, которые употребляли его во время длительных походов по знойным пескам Аравийской пустыни. Этот напиток придавал силу и снимал усталость. Однако изучение кофе продолжается и по сей день, исследователи спорят о его пользе и возможном вреде для нашего здоровья. Что же говорят последние данные?

Результаты сразу двух крупных исследований, опубликованных в международном научном журнале Annals of Internal Medicine в 2017 г., показали, что употребление кофе снижает риск общей смертности. Специалисты впервые изучили влияние кофе и способов его приготовления на здоровье и смертность людей во всем мире. Благоприятное воздействие этого напитка на организм человека было отмечено в различных странах Европы, в разных расовых и этнических группах. Полученные данные еще раз подтвердили результаты более ранних исследований.

«КОФЕЙНЫЙ ПАРАДОКС»

Как известно, кофеин способен повышать артериальное давление. Поэтому может показаться противоестественным, что это вещество снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: таких, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий. Парадокс может объясняться тем, что полезные свойства кофе перевешивают и нивелируют, то есть сглаживают негативные эффекты, говорят эксперты. Как оказалось, зерна кофе препятствуют окислению «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) и снижают проявление воспаления.

Положительный эффект кофе распространяется также на сосуды головного мозга. Анализ большого количества исследований (мета-анализ) споказал, что употребление до 6 чашек кофе в день снижает риск инсульта на 17%. А шведское исследование с участием только женщин свидетельствовало о снижении этого риска на 22 - 25%.

Еще один сводный анализ исследований, участниками которых были пациенты с заболеваниями сосудов головного мозга, подтвердил, что от 1 до 3 чашек кофе в день защищают от развития ишемического инсульта как здоровых, так и больных людей.

Наконец, японское исследование продемонстрировало, что употребление кофе в среднем в течение 13 лет снижает риск ишемического инсульта на 20%.

ПОМОЖЕТ ЛИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА И РАКА

Как выяснилось, кофе способно бороться с повышенным уровнем глюкозы, холестерина в крови, а также с ожирением. О таких бесценных свойствах напитка свидетельствуют многочисленные исследования. Например, было доказано, что кофе улучшает метаболизм (переработку) глюкозы, повышает выделение инсулина и значительно снижает риск сахарного диабета. Эксперты предположили, что этому способствуют противовоспалительные, а также антиоксидантные свойства хлорогеновой кислоты (эфира кофейной кислоты), которая препятствует всасыванию глюкозы.

В то же время ряд исследований открыл антиканцерогенные свойства кофе. Оказалось, что напиток снижает риск некоторых видов рака, включая рак эндометрия (более 4 чашек в день), рак простаты (6 чашек в день), рак шеи и головы (4 чашки в день), базальноклеточную карциному (более 3 чашек в день) и меланому. Такие свойства кофе частично объясняются его антиоксидантным и антимутагенным эффектом.

НЕ НАВРЕДИТ ЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ?

В Интернете можно встретить пугающие предупреждения, что кофе разрушает нервную систему. Так ли это?

Кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Это происходит путем блокады специальных аденозиновых рецепторов в мозге (их стимуляция, напротив, оказывает успокаивающее действие). Поэтому кофе противопоказан людям с тревожными расстройствами, нарушением сна, эпилепсией и судорожными припадками.

Однако, ряд исследований говорит о том, что употребление кофе способствует улучшению когнитивных функций: памяти, концентрации внимания. Например, у пациентов с начальной стадией деменции, употреблявших 3 - 5 чашек кофе в день, ухудшения когнитивных функций не наблюдалось. Еще в одном исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience в 2014 г., была обнаружена взаимосвязь между приемом кофеина и способностью запоминать события. А защитное действие кофе на клетки нервной системы при болезни Паркинсона уже давно не подвергается сомнению.

Помимо всего прочего, кофе защищает нас от депрессии. Так, например, у женщин, употреблявших 2 - 3 чашки кофе в день, риск ее наступления по данным исследования снижался на 15%. И падал на 20% у тех, кто пил более 4 чашек в день.

КТО РИСКУЕТ

Как всегда, есть обратная сторона медали. Подчеркнем еще раз: кофе повышает артериальное давление, способствует развитию тревоги, бессонницы, тремора (дрожание рук, ног) и даже может повысить риск глаукомы (заболевание с опасным нарушением внутриглазного давления).

Мнения ученых о том, возможна ли передозировка кофеином, расходятся. Доктор Джон Мандрола, клинический электрофизиолог (Baptist Medical Associates, Луисвиль, Кентукки, США) напоминает о случае, когда прием 6 чашек кофе привел к летальному исходу у 16-летнего подростка. Такой дозы было достаточно, чтобы вызвать тошноту, рвоту и учащенное сердцебиение. В то же время количество напитка, употребленное подростком, было намного ниже летальной дозы: она считается равной 10 г кофеина, или 100 чашкам кофе в сутки.

В заключение отметим: доказательства, приведенные в описанных исследованиях, носят все же ассоциативный характер. То есть ученые фиксировали те или иные — чаще положительные эффекты у людей, употреблявших кофе, однако теоретически возможна и не прямая причинно-следственная связь, а совпадения (исследователи часто приводят пример: пение петуха совпадает с восходом солнца, но это не значит, что светило восходит оттого, что кукарекает петух).

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