Фасад волейбольной арены МФК Match Point украсят стеклянные витражи

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-18T19:11:20+03:00

В центральной части арены на высоте 16 метров будет установлен светодиодный медиаэкран площадью 83 м и весом 12 тонн

Изменить размер текста: A A

Компания «Галс-Девелопмент» приступила к фасадным работам на спортивной волейбольной арене в составе МФК Match Point, который возводится по адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 13. Общая площадь волейбольная арены составляет 23 тыс. кв. метров. Архитектурные решения проекта предполагают использование композитных алюминиевых панелей, стеклянных витражей и натурального камня - юрского известняка. Во внешней отделке также будут применяться ламели – витражные конструкции с вертикальными солнцезащитными панелями. По окончании строительства волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой тренировочной базы для спортивного общества «Динамо». Генеральный подрядчик проекта – компания «ФОДД». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

«Для «Галс-Девелопмент» строительство МФК Match Point является стратегической задачей. У нашей компании имеется богатый опыт создания общественно-значимых объектов, который мы успешно применяем при возведении волейбольной арены. Спортивный комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, мультимедийным комплексом и системами безопасности», – комментирует Михаил Сивак, вице-президент «Галс-Девелопмент».

По окончании строительства волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой тренировочной базы для спортивного общества «Динамо».

Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Комплекс включает в себя два тренировочных поля, зал специальной физической подготовки, банный комплекс, медицинский центр, массажные кабинеты, пресс-центр и конференц-зал, оборудованные системами синхронного перевода, а также зоны для спортивных комментаторов. Колористическое решение волейбольной арены будет выполнено в официальных цветах спортивного общества «Динамо». В центральной части арены на высоте 16 метров будет установлен светодиодный медиаэкран площадью 83 м² и весом 12 тонн, на котором будут транслироваться видеоролики, спортивная информация, табло игр и т.д. Как и в большинстве современных спортивных центров, предназначенных для проведения международных соревнований, арена выполнена по принципу «трансформера» и может использоваться для проведения баскетбольных матчей. Вход в комплекс будет осуществляться через 4 входные группы. За территорией и ареной будут следить около 350 видеокамер. Для посетителей арены будет организована отдельная парковка.

Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году. Комплекс возводится в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ст. метро «Парк Победы». Жилая часть комплекса включает в себя 1609 апартаментов. Общая площадь проекта составляет 205 900 кв. метров.

Актуальные новости со строительной площадки публикуются на сайте проекта https://matchpointhouse.ru/.

Для посетителей арены будет организована отдельная парковка.

Справка о компании:

ПАО «Галс-Девелопмент» – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент» составляет 2,2 млн кв. м. В 2016-2017 гг. компания ввела в эксплуатацию 7 объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м, став крупнейшим застройщиком по объему ввода недвижимости: 1-я и 2-ая очереди жилого комплекса бизнес-класса «Наследие», элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов «Сады Пекина», МФК «IQ-квартал» (ММДЦ «Москва-Сити»), элитный квартал «Театральный Дом».

Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила рекордную в истории компании сумму – 57,3 млрд рублей.

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет около 700 тыс. кв. м. На стадии строительства находится четыре проекта: 3-я очередь комплекса бизнес-класса «Наследие», многофункциональный комплекс «Искра-Парк», жилой комплекс «Достояние» и проект «Невская Ратуша» в г. Санкт-Петербурге. В 2018 году «Галс-Девелопмент» заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера.

В портфеле компании находятся действующие коммерческие объекты: бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр «Даниловский форт», гостиница «Пекин», торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке» и другие объекты в Москве и регионах.