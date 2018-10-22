Продажные против продажных: Как бывший депутат взял с экс-чиновника 18 миллионов за несуществующую должность в Росрыболовстве

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-22T01:07:41+03:00

Угланов любил ловить рыб и крокодилов. Во Флориде ходил на охоту. Поэтому за должность в Росрыболовстве ему никаких денег было не жалко. Фото: facebook.com

В итоге за решеткой оказались оба, да еще и адвокат-аферист

Изменить размер текста: A A

Несколько лет назад Алексей Красильников был депутатом в Саратовской области. Не шибко важным - сельского масштаба, но мандат все же имел и уважением пользовался. Ровно до тех пор, пока осенью 2014 года тонированный пикап под управлением Красильникова не остановили гаишники. Водитель был под наркотиками, а сама машина числилась в федеральном розыске… Скандал закончился лишением водительских прав и изгнанием из рядов местных депутатов.

Но даже после такого фиаско Красильников не потонул. Он рванул в столицу, свел знакомства с федеральными чиновниками. Тогда-то в его голове созрел план аферы века…

- Красильников взялся торговать портфелями в госучреждениях, проще говоря, за деньги устраивать «соискателей» на нужные должности, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Свои услуги оценивал недешево. Так, своему первому покупателю, который хотел получить должность в Росрыболовстве, выставил счет на 18 миллионов рублей.

На самом деле это был чистый блеф. Никакой должности просто не существовало. Но Красильников денежки-то получил и стал тянуть время.

- Своего клиента он отправлял на какие-то семинары рыболовов, выставки и научные конференции, - продолжает наш собеседник. - Мол, надо поездить-примелькаться. Покупатель катался за свой счет, оплачивал билеты, гостиницы, обеды в ресторанах… Шло время, а должности так и не было. Когда в итоге Красильникова взяли за грудки, он пошел ва-банк: «Еще пять миллионов - и неси трудовую»!

Ударили по рукам. Но клиент, уставший от вечных завтраков, на эту встречу в феврале 2017-го пришел с хвостом из полиции и наряда ОМОНа. Афериста задержали при получении денег. На Красильникова завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (а это до 10 лет тюрьмы).

И «ДОМИК ТРАМПА» В МАЙАМИ

Пострадавшим покупателем был 41-летний Павел Угланов. И это личность тоже весьма примечательная. Когда-то все в той же Саратовской губернии он занимал пост первого замминистра промышленности и энергетики. Активно вел бизнес: владел сетью заправок и компанией грузоперевозок. А в 2012 году все продал и перебрался за океан. Поселился в Майами, зажил красиво: купил хоромы в жилом комлексе Trump Hollywood стоимостью под 2 миллиона долларов (эти дома строила корпорация нынешнего президента Америки Дональда Трампа): общая площадь 449 кв. м, 6 спален, 7 ванных комнат…

Владел также трехэтажным особняком, яхтой и роскошным авто с номерами «Саратов» (американцы читали его как «капатов», чем жутко раздражали богача-патриота). Взялся было за привычный бензиновый бизнес, но дела не пошли: связей в Штатах Угланов не имел и вообще не понимал, как американцы ведут дела. Закончилось тем, что экс-министр распродал все имущество (на чем заработал сверху пару миллионов долларов) и вернулся обратно в город на Волге.

Рыбачить Угланов любил всегда, может, поэтому и выбрал Росрыболовство - там, мол, буду как рыба в воде. И вдруг такой форс-мажор. Угланов решил деньги, отданные Красильникову, во что бы то ни стало вернуть.

На фото домик бывшего саратовского чиновника в Майами. Фото: ssl.cdn-redfin.com

«КРЫМСКО-САРАТОВСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОРПОРАЦИЯ»

- Поначалу Угланов пытался получить деньги от самого Красильникова, - рассказывает Алексей Иванов, старший помощник Таганского межрайонного прокурора Москвы, выступавший гособвинителем на суде (все свои дела земляки решали в столице, здесь же и возбудили дело. - Авт.). - Однажды встретил в аэропорту его жену, угрожал: «Не вернете миллионы - посажу на 100 лет». Но, когда понял, что тут ему ничего не светит, пошел другим путем.

По делу о мошенничестве допрашивали нескольких свидетелей, знакомых с Красильниковым. На одном из них экс-чиновник и решил заработать. В компаньоны привлек Федора Шляхина, члена адвокатской палаты Москвы, пообещав тому солидный куш.

- Угланов угрожал, что предоставит следствию доказательства соучастия в мошенничестве этого человека, хотя таких сведений у него не было, - продолжает прокурор. - За свое молчание сообщники потребовали 26 миллионов рублей: те 18, что Угланов отдал Красильникову наличными, плюс расходы на поездки. При этом, чтобы не было лишних вопросов, эти грамотные люди заключили с жертвой договор задним числом о создании «Крымско-саратовской нефтегазовой корпорации». Якобы на эти цели он взял у них деньги, а потом вернул, не сумев выполнить обязательства.

В марте прошлого года, всего через месяц после ареста Красильникова, в столичном ресторане «Жан-Жак» «участники концессии» получили от жертвы деньги. А дальше сценарий известный: на встречу тот товарищ пришел не один. Там же, в пафосном заведении, Шляхина и Угланова скрутили сотрудники ФСБ.

А это Алексей Красильников, с легкостью Остапа Бендера торговавший местами в министерствах и ведомствах. Фото: engels-me.ru

На обоих завели дела о мошенничестве. И тут выяснилось, что адвокат, в свою очередь, пытался своего подзащитного и подельника обдурить.

- Шляхин, не ставя в известность Угланова, решил взять с потерпевшего еще 5 миллионов рублей: 3,5 он якобы собирался передать следователям, а 1,5 - себе в качестве вознаграждения за точную договоренность с Углановым, что тот не будет иметь никаких претензий, - уточняет гособвинитель Алексей Иванов. - От потерпевшего адвокат получил задаток - 300 тысяч рублей.

И это вышло ему боком: за два эпизода мошенничества Федор Шляхин приговорен к пяти годам заключения, Павел Угланов - к трем.

А вот Красильников, с которого все и началось, до сих пор в СИЗО. Суд над ним еще не состоялся. И денежки, нажитые преступным путем, так и не обнаружились.