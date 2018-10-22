2018-10-22T15:12:23+03:00
Национальный вопрос в России

Прошел межнациональный лагерь молодежи «Поколение 2018»

Наш корреспондент провела день вместе с участниками форума
Ирина ИЛЬИНА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Время выбирает тебя!» - таков девиз прошедшего межнационального лагеря, организованного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). И эти важные слова каждый участник форума, приехавший в подмосковный оздоровительный комплекс «Литвиново», воспринимает лично и буквально.

- Участие в «Поколении» – аванс для меня, – говорит молодой человек с Северного Кавказа. – Меня выбрали, отправили сюда от региона и я старался оправдать это доверие.

Все участники приехали не только за общением и новыми знакомствами, хотя это, разумеется, немаловажно, но за мастерством, опытом и умением дружить.

Не удивляйтесь последней фразе - это одна из самых важных задач форума – научить молодежь дружить и ценить эти отношения. Армяне, азербайджанцы, ингуши, чеченцы, осетины, молдаване, белорусы, татары, грузины и другие молодые люди, отодвинув политические конфликты, объединяются в команды и работают по нескольким направлениям.

- Это комбинированная, интенсивная и интересная программа, - рассказывает советник руководителя ФАДН России Диана Федосова. – Мы проводили мастер-классы по разным тематикам, ребята создавали видеоролики о межнациональных отношениях. Сами прописывали сценарий, подбирали идею, снимали, монтировали... После мы отбирали лучшие ролики и награждали победителей. Важно, что после форума эти видео показывают на местных телеканалах.

Еще одно направление – встречи с известными людьми. По вечерам – творческая программа. Ребята надевают национальные костюмы, поют, танцуют.

Конечно, особо запоминаются участникам форума общение с состоявшимися людьми. В день моего приезда в лагере побывал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он вкратце рассказал ребятам, как стал политиком, почему нужно поддерживать спортивный туризм, как развивать северные территории и многое другое.

- Подобные мероприятия необходимы для укрепления наших межнациональных отношений, – уверен Сергей Михайлович. – Ребята познают культуру и традиции разных наций, общаются, делятся опытом, обсуждают проблемы.

- Мы постарались, чтобы эти несколько дней, которые молодежь провела в «Поколении», вместили как можно больше интересного и важного, - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Очень хочется, чтобы все это позволило ребятам расти и двигаться вперед, помогало в создании и реализации новых проектов. Уверен, именно такие мероприятия помогают укреплять межнациональную дружбу, способствуют взаимообогащению культур народов России.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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