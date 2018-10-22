Ученые выяснили, как в мозге рождаются агрессия и враждебность

22 Окт. 18:45 2018-10-30T21:08:07+03:00

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КОГДА ВСЕ БЕСИТ

Исследователи из американского Университета Дьюка обнаружили, что один из рецепторов клеток головного мозга, а именно TrkB (тирозинкиназный рецептор B), необходим для мирного нрава. В ходе экспериментов подопытным мышам генетически «выключали» рецептор TrkB в тех клетках, которые отвечают за сдерживание импульсивных действий. Этого небольшого вмешательства оказалось достаточно, чтобы животные начали проявлять необъяснимую агрессию по отношению к своим сородичам.

Такого поведения можно было бы ожидать от сильных особей, которые могли претендовать на верховное место в иерархии. Однако задиры, напротив, часто получали больше травм в борьбе с соперниками. В ходе поведенческих тестов выяснилось, что испытуемые мыши также не боролись за территорию. Иными словами, мыши пытались атаковать и подчинить себе сородичей даже тогда, когда в этом не было смысла – они просто не могли устоять перед желанием ожесточенно бороться за свой социальный статус.

Авторы исследования считают, что полученные данные помогут пролить свет на причину возникновения таких явлений, как травля и другие формы агрессии в обществе.

АЛКОГОЛЬ «ОТКЛЮЧАЕТ» ЛОБНУЮ ДОЛЮ

В последние годы накапливаются научные данные, свидетельствующие, что агрессия связана с изменениями в работе головного мозга. Так, ученые из Висконсинского университета еще в 2011 году указывали, что у преступников, осужденных за особенно жестокие преступления, ослаблена связь между участками мозга, отвечающими за сочувствие и тревожность.

Считается также, что большую роль в проявлении агрессии играют отклонения от нормы в лобной и височных долях. Эти участки связываются со способностью человека контролировать свои импульсивные желания. Кстати, именно «выключение» лобной доли ответственно за буйство на фоне приема алкоголя.

К счастью, даже такой сложный орган, как мозг, поддается достаточно простым методам исправления. В рамках эксперимента, повторенного позже в Нидерландах, британским заключенным добавили в рацион витамины и минералы. Уже после двух недель приема пилюль за испытуемыми числилось на 30% меньше нарушений дисциплины и конфликтов.

Топ-5 "лекарств" от злостиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Топ-5 витаминов от агрессии и где их найти, кроме таблеток

В исследовании британских и голландских ученых, проведенных с заключенными, применялись витаминные добавки и жирные кислоты, которые можно найти в любой аптеке. Также эти нутриенты можно получить из сбалансированной диеты. В числе прочего в ходе эксперимента назначались:

- Омега-3 жирные кислоты. Хотя доказательства неоднозначны, для сохранения здоровья головного мозга, ясности ума и психологического баланса ученые призывают включать эти вещества в свой рацион. Содержатся в жирной морской рыбе, икре, в небольшом количестве в некоторых видах водорослей.

- Омега-6 жирные кислоты (гамма-линолевая и линолевая кислоты). Вырабатываются в человеческом организме, однако дополнительно применяются в том числе при заболеваниях нервной системы. Однозначных данным мало, но, считается, что эти кислоты способны снижать воспаление и тем самым, улучшать функцию органов и тканей. Эти жирные кислоты содержатся в растениях, в большом количестве в масле примулы и огуречника.

- Витамины группы В. Дефицит всех представителей группы В связывают с риском развития депрессии, слабости и повышенной раздражительности. Дело в том, что эти вещества абсолютно необходимы для развития клеток нервной системы и поддержания в них нормального обмена. При этом В 12 содержится только в продуктах животного происхождения, например, говядине. В6 - в говяжьей печени, нуте и тунце. Фасоль – ценный источник витамина В1. Молочные продукты богаты В2. В3 достаточно много в яйцах и рисе. В7 можно получить из цветной капусты и моркови. Фолаты (В9) – из шпината.

- Магний. Магний обладает способностью сдерживать возбуждающие импульсы в нейронах головного мозга, иными словами, оказывает успокаивающее действие. Поэтому сейчас это вещество все чаще рассматривается как возможная помощь в лечении психологических проблем. Дефицит магния легко восполняется естественным образом, если добавить в пищу зеленые овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые крупы.

- Калий. Недостаток калия часто связывают с тревогой, раздражительностью и быстрой сменой настроения, что неудивительно, так как он напрямую участвует в проведении нервных сигналов. К счастью, его легко получить в достатке из бобовых, бананов, чернослива, картофеля, семечек подсолнечника.

Однако стоит помнить, что для здоровья всего организма не стоит налегать на какие-то отдельные добавки, а необходимо придерживаться здорового разнообразного рациона.