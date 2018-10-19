"В медицине деньги часто сильнее профессионализма"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T02:18:46+03:00

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Сериал рассказывает о молодом интерне с идеалистическими взглядами на жизнь, который начинает работать под началом блестящего ординатора. Со временем главный герой понимает, что не всё так просто, и в его работе есть сотни нюансов, на которые невозможно закрыть глаза.

Нам удалось пообщаться с канадским актером и продюссером Брбсом Гринвудом, исполнившем роль того самого ординатора.

- Чем, по вашему мнению, «Ординатор» отличается от других сериалов такого рода?

- Я думаю, тем, что мы потратили массу времени на то, чтобы показать, как коммерция сказывается на качестве лечения, и какое влияние деньги оказывают на медицину. Именно это, думаю, придает нашему сериалу некоторое отличие от большинства проектов на медицинскую тему. В этом году мы сделали акцент на проблеме имплантации, сделав ее одной из основных сюжетных линий. Имплантаты, как вы, возможно, знаете, сейчас очень популярны в медицине, и их много на рынке, однако применяется не так много систем контроля их использования, - во всяком случае, меньше, чем нужно. Вот откуда масса судебных исков на компании-производители имплантов, которые разработаны достаточно давно, но не прошли серьезного тестирования и анализа случаев, когда от их употребления пациентам стало хуже. Так что некоторые сюжеты если и не проливают свет, то по крайней мере указывают на те случаи, когда фактор денег в медицинской практике оказывается сильнее профессионализма.

Персонаж доктора Белла интересен сам по себе: он кажется вам симпатичным, но временами ведет себя довольно грубо.Фото: кадр из фильма

- В большинстве сериалов про медицину эту тему, как правило, стараются не трогать.

- Да, думаю, это действительно неординарный ход сценаристов. Вы не видели документальный фильм под названием «Кровоточащая рана», снятый по заказу Netflix? Это просто поразительная лента, которая позволяет заглянуть за кулисы всего процесса изготовления имплантов, и познакомиться с компаниями, которые задают тон на этом рынке, выбрасывая на рынок всевозможные изделия, которые зачастую не годятся для того, чтобы встраивать их в человеческий организм.

- Персонаж доктора Белла интересен сам по себе: он кажется вам симпатичным, но временами ведет себя довольно грубо. Есть ли у вас собственный взгляд на его поступки в той или иной ситуации, которые позволяют считать его хорошим или плохим парнем?

- Как вам сказать, он в своем поведении колеблется между нарциссизмом и спонтанно возникающим у него чувством моральной ответственности, что создает внутри него определенную эмоциональную напряженность: иногда верх берет нарциссизм, а иногда, случайным образом, побеждает его доброе начало. Однако нарциссизм и эго составляют настолько большую часть его натуры, что достаточно трудно даже определить истинные мотивы его поступков. Несмотря на то, что в этом сезоне ситуация немного изменится (мы кое-что делаем в этом плане), я думаю, он немного поутихнет в своих амбициях и вернет себе некое подобие респектабельности. Но дело в том, что он человек очень увлекающийся, о чем иногда даже сам не подозревает.

Мое понимание персонажа продолжает меняться по мере того, как сценаристы предлагают мне все новые сюжетные линии, и вместо того, чтобы пытаться понять, и как-то управлять событиями, которые возникают по мере развития сюжета, с четким пониманием того, как должен вести себя при этом мой персонаж, я просто получаю удовольствие от ожидания следующего поворота сюжета, когда нам придется как-бы выстраивать вместе поступки моего персонажа. Я не помогаю сценаристам что-то планировать заранее, но тот способ, которым я реагирую на их очередной финт, отбивая мяч, или делая им пас, это и есть мое участие в эволюции моего персонажа, и это действительно очень забавно.

"Ординатор" - точно не хуже "Скорой помощи"Фото: кадр из фильма

- Сериал поднимает очень интересную этическую тему, которой нет в других сериалах о медицине. Он хочет показать зрителю человеческие недостатки персонажей, которых в других сериалах просто обожествляют. Поэтому мне интересно, является ли для вас эта тема интересной для исследования как актеру?

- Да, безусловно. Это то, что делает мою работу интересной, и чем больше моего персонажа бросает из стороны в сторону, и чем более сложные объяснения он находит для оправдания тех или иных сомнительных решений, тем более интересно это мне как актеру, и вы абсолютно правы: мой персонаж в своих действиях словно идет по зыбучему песку, который временами достаточно прочен, а иногда просто засасывает его. Мне очень интересен этот процесс поиска направления движения. Да и для зрителя это тоже весьма интересно. Я думаю, на каком-то уровне все зрители ждут, что он в какой-то момент изменится и увидит свет и пойдет к нему, а люди подумают – «Он, наверное, собирается сделать что-то необычное или открыть нам глаза на что-то, и все вдруг изменится». Он занимается чем-то, а затем что-то другое привлекает его внимание в другом месте, и он уже не прислушивается к своим сиюминутным лучшим инстинктам.

- В культуре в целом и в массовой культуре в особенности существует тенденция показывать образ хирургов и докторов таким образом, что они, имея в своем распоряжении такой мощный арсенал средств, страдают комплексом Бога, и ваш сериал немного касается этой темы. Смогли ли вы сделать какие-то выводы о том, почему такой взгляд вообще существует и соответствует ли он истине?

- Что тут можно сказать, вчера мы, например, все принимали участие в очень сложной операции: кому-то вскрывали грудную клетку и касались сердца, и тот манекен, которым мы пользовались, созданный нашими специалистами по спецэффектам, так натурально выглядел даже на очень близком расстоянии, что я буквально не мог сказать, был ли тот человек, который лежал перед нами, просто манекеном, или же это был актер, игравший роль манекена. И вот мы стоим над этими раскрытыми перед нами ребрами и над этим бьющимся сердцем, которое безукоризненно сделано ребятами из группы спецэффектов, и это сердце качает кровь и бьется, и вы можете видеть эти биения… Я впервые в жизни увидел все это, и мне наглядно показали, как хирурги стоят над бьющимся сердцем человеческого существа, которое пришло сюда и отдало свою жизнь в их руки, и если им посчастливится оттащить кого-то от края пропасти, то это ощущение не просто выброса адреналина, а обладания силой, которая граничит с волшебством – и это все на вас влияет, словно вы обладаете какими-то божественными способностями.

- Если говорить о манекенах, эти двойняшки из первой серии второго сезона – они просто потрясающие.

Сериал в определенном смысле демистифицирует медицину, показывая также и распри между медикамиФото: кадр из фильма

- Все на съемочной площадке были под впечатлением, все говорили: «Мне обязательно нужно увидеть их», и вот когда я увидел их, у меня было тоже ощущение: «О, я не могу это видеть, это все слишком натурально».

Они выглядели действительно очень натурально, и мы все говорили тогда, это можно было сделать еще 25, 30 лет назад. Наша группа по спецэффектам, готовившая к съемкам эти манекены, добилась того, что они выглядели совершенно как живые, очень похожие на людей, что здорово облегчало жизнь актерам, потому что когда вы стоите перед чем-то, что двигается, дышит, моргает и дрожит, это совсем не то, что стоять перед каким-нибудь зеленым пузырем на пустом столе, который, как тебе говорят, должен по сюжету превратиться в преждевременно родившегося ребенка. То, что мы имели возможность работать с такими прекрасными манекенами, здорово облегчало нам жизнь.

- Сериал в определенном смысле демистифицирует медицину, показывая также и распри между медиками.

- Я стараюсь не смотреть вокруг и не знать, что зрители говорят о сериале, потому что это просто какая-то кроличья нора, в которую я совершенно не собираюсь забираться; ко мне пока никто не обращался из медицинских кругов, кроме одной странной медсестры, на которую я случайно наткнулся, которая сказала мне: «Да, в вашем сериале многое нам знакомо, так что мы не можем не смотреть его». Я не уверен, ответил ли на ваш вопрос.

Второй сезон сериала "Ординатор" можно посмотреть в Росии на телеканале Fox Life

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