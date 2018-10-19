Московские медики продолжают спасать жизни жертв массового расстрела в Керчи

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-19T16:20:10+03:00

18 октября из Крыма в Москву были доставлены девять пострадавших Фото: REUTERS

Девять человек находятся в клиниках столицы [видео]

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Лучшие медики Москвы делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов, пострадавших от массового расстрела в Керчи. Напомним, 18 октября из Крыма в Москву были доставлены девять пострадавших.

Видавшие многое хирурги ужасаются жестокости совершенного преступления. Из пациентов они в прямом смысле слова извлекают огромные гвозди и болты, которыми было начинено взрывное устройство.

Шестеро из эвакуированных пациентов сейчас находятся в НИИ неотложной детской хирургии. В пятницу, 19 октября, медучреждение посетила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она лично контролирует ход лечения. Министр призналась, что за пациентов переживает как за своих родных.

Из пациентов они в прямом смысле слова извлекают огромные гвозди и болты

- Это наши девочки в возрасте от 14 до 19 лет. Трое из них находятся в состоянии крайней тяжести. До сих пор они на аппаратном дыхании. Но есть признаки улучшения, в том числе активизация деятельности головного мозга. Еще три девочки в стабильно тяжелом состоянии, - отметила Вероника Скворцова.

Двое взрослых пациентов сейчас находятся в НИИ Вишневского.

- 63-летней женщине прошлой ночью была проведена полостная операция. У нее тяжелое поражение кишечника и части печени. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии. Так же была прооперирована 20-летняя женщина, у которой множественные переломы конечностей. Третья пациентка, 32-летняя сотрудница техникума, находится в институте хирургии имени Бурденко. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Состояние можно оценить как средней тяжести, - сообщила Вероника Скворцова.

Уже сегодня в Москву начали доставлять родных пострадавших. Все расходы им будут компенсированы.

Напомним, 17 октября выстрелы и взрыв в Керченском политехническом колледже унесли жизни 21 человека, еще более 30 пострадали. Предполагаемый убийца студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков.

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