Дьявол, больше ничего... Мой родной сын. Я мечтал о нем . Отец керченского стрелка дал интервью.

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-19T09:27:37+03:00

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Отец керченского стрелка - 18-летнего Владислава Рослякова, который 17 октября, расстреляв людей в Керченском политехническом колледже, покончил с собой, дал первое интервью после трагедии. В частности, Игорь Росляков признался, что любит сына, несмотря ни на что. При этом, по мнению мужчины, виноват во всем «интернет, ноутбук и замкнутость полная».

- Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я - православный верующий. Дьявол, больше ничего.

Видео с интервью опубликовал Mash.

А мама была его "Свидетель Иеговы"*. Раньше он занимался детской литературой, хомячками, крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими, когда ребенком был.

Хронология массового убийства в Керчи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Я вторые сутки сижу со следователями, которые разговаривают с его учениками. Мне сказали, что он был замкнутый, ни с кем не дружил. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Я не могу ничего сказать. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили. Его мама не хотела со мной общаться. Хоть он и мертвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, - сказал отец керченского стрелка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, и еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Сначала Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве.

Что касается нападавшего, то, расстреляв людей, он покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. Стоит отметить, что Росляков только в сентябре получил охотничье оружие, причем на законных основаниях, то есть он был признан психически вменяемым.

* запрещенная в России по решению суда организация

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