2018-10-19T09:27:37+03:00
Взрыв в Керчи

«Дьявол, больше ничего... Мой родной сын. Я мечтал о нем»: отец керченского стрелка дал интервью

В бойне в керченском политехническом колледже погиб 21 человек, 44 получили ранения [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Жертвами бойни, устроенной Владом Росляковым в Политехническом колледже Керчи, стали 20 человек. Это число может вырасти.Жертвами бойни, устроенной Владом Росляковым в Политехническом колледже Керчи, стали 20 человек. Это число может вырасти.
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Отец керченского стрелка - 18-летнего Владислава Рослякова, который 17 октября, расстреляв людей в Керченском политехническом колледже, покончил с собой, дал первое интервью после трагедии. В частности, Игорь Росляков признался, что любит сына, несмотря ни на что. При этом, по мнению мужчины, виноват во всем «интернет, ноутбук и замкнутость полная».

- Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я - православный верующий. Дьявол, больше ничего.

Видео с интервью опубликовал Mash.

А мама была его "Свидетель Иеговы"*. Раньше он занимался детской литературой, хомячками, крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими, когда ребенком был.

Хронология массового убийства в Керчи. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хронология массового убийства в Керчи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Я вторые сутки сижу со следователями, которые разговаривают с его учениками. Мне сказали, что он был замкнутый, ни с кем не дружил. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Я не могу ничего сказать. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили. Его мама не хотела со мной общаться. Хоть он и мертвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, - сказал отец керченского стрелка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, и еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Сначала Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве.

Что касается нападавшего, то, расстреляв людей, он покончил с собой. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. Стоит отметить, что Росляков только в сентябре получил охотничье оружие, причем на законных основаниях, то есть он был признан психически вменяемым.

* запрещенная в России по решению суда организация

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После трагедии в Керчи школы города начали патрулировать сотрудники Росгвардии.

- В 58 крымских школах, детсадах и больницах, где находятся на излечении раненые учащиеся керченского колледжа появились посты сотрудников ОМОН. Они несут дежурство с семи утра до окончания работы учреждений, - сообщил "КП" представитель Росгвардии Валерий Грибакин. (подробнее)

Мог ли студент убить два десятка человек в одиночку: отвечаем на главные вопросы о случившемся в Керчи

Эти вопросы у себя в Фейсбуке опубликовал журналист Сергей Асланян, сам занимающийся практической стрельбой. Я и сам иногда люблю выехать на стрельбище со своим карабином, но чтобы попытаться найти логичные ответы на вопросы коллеги, связался со своими друзьями, которые много лет профессионально занимаются этим видом спорта. (подробности)

Дьявол, больше ничего... Мой родной сын. Я мечтал о нем . Отец керченского стрелка дал интервью.

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