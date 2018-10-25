2018-10-25T01:44:51+03:00
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Кержаков не отдает сына бывшей жене: «Исполнять определение суда добровольно я не буду»

Суд решил, что полуторагодовалый Артемий должен жить с его мамой Миланой, но известный футболист не спешит расстаться с ребенком
Олег Николайчук
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Милана Кержакова через суд отвоевала сына у бывшего мужа АлександраМилана Кержакова через суд отвоевала сына у бывшего мужа АлександраФото: Александр ГЛУЗ
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Семейная драма, в которой родители делят ребенка, продлжается в Санкт-Петербурге, не смотря на решение суда. В понедельник почти пять часов на судебном заседании 35-летний футболист Александр Кержаков и 24-летняя Милана Тюльпанова доказывали, с кем будет лучше маленькому Артемию. Решение было вынесено в пользу Миланы, дочери бывшего сенатора Санкт-Петербурга (трагически погибшего два года назад): до завершения бракоразводного процесса малыш будет проживать с мамой. Многие не верили, что ребенок останется с Тюльпановой - Кержакову уже удалось забрать сына у своей предыдущей жены, Екатерины Сафроновой практически по той же схеме (обвинения в наркомании и неадекватном поведении).

Самой Миланы на суде не было. Адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, посоветовали ей не приходить. Боялись, что не выдержит такой стресс: несколько часов ждать, пока суд решает судьбу твоего сына, да еще встреча с экс-супругом, который за несколько дней до суда сделал несколько дискредитирующих Милану заявлений.

Александр Кержаков пришел, судя по всему, полностью уверенный в своей победе. Но решение оказалось не в его пользу. После суда футболист написал большой пост в Инстаграме, в котором недоумевал – как же так, малыша заберут из привычных условий? Милана же, узнав о том, что суд встал на ее сторону, рассказала в своем Инстаграме, как обрадовалась, узнав о своей победе:

- После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время, я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него готова на все. Верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым.

Александр Кержаков не отдает сына бывшей жене Милане

Александр Кержаков не отдает сына бывшей жене Милане

Но воссоединиться с ним у мамы пока не получается. В наше распоряжение попала переписка Тюльпановой с Александром Кержаковым. Девушка пишет:

- Я хочу сегодня приехать и забрать ребенка согласно определению суда. Во сколько я могу это сделать?.

Бывший супруг отвечает:

- Исполнять определение суда добровольно я не буду. Получай исполнительный лист и далее по закону: с судебными приставами, с органами опеки и детским психологом.

Милана спрашивает у родственника, которому переслала скриншот:

- Хотела приехать к сыну, Кержаков не пускает, что делать?

Судя по всему, сделать придется действительно немало – дождаться пока пройдут слушания по апелляции решения суда, с которым не согласен Александр Кержаков, с опекой и приставами приходить к бывшему мужу, чтобы забрать Артемия.

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В течение пяти часов в Петроградском районном суде решалась судьба маленького Артемия Кержакова. Последние 8 месяцев мальчишка живет с папой - известным в прошлом футболистом Александром, а свою маму Милану за всю это время видел пару раз. Исковое заявление Миланы Кержаковой суд удовлетворил и постановил, что мальчик должен жить с мамой. Услышав это, Александр Кержаков побледнел. В свое время он забрал ребенка у своей первой жены Екатерины Сафроновой и был уверен, что и второго сына удастся отвоевать (подробности).

В ТЕМУ

Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка

В Петербурге состоялось первое предварительное слушание по бракоразводному процессу бывшего футболиста Александра Кержакова и его второй женой Миланы Тюльпановой, а также определению места жительства их общего ребенка. И закончилось оно вполне неожиданно: 25-летняя Милана с помощью своих адвокатов смогла отсудить у Александра право на их общего ребенка Артемия. И это несмотря на то, что сама Милана на слушания не явилась (подробности).

У Александра Кержакова через суд забрали ребенка.

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