Кержаков не отдает сына бывшей жене: «Исполнять определение суда добровольно я не буду»

СЕГОДНЯ 01:35 2018-10-25T01:44:51+03:00

Суд решил, что полуторагодовалый Артемий должен жить с его мамой Миланой, но известный футболист не спешит расстаться с ребенком

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Семейная драма, в которой родители делят ребенка, продлжается в Санкт-Петербурге, не смотря на решение суда. В понедельник почти пять часов на судебном заседании 35-летний футболист Александр Кержаков и 24-летняя Милана Тюльпанова доказывали, с кем будет лучше маленькому Артемию. Решение было вынесено в пользу Миланы, дочери бывшего сенатора Санкт-Петербурга (трагически погибшего два года назад): до завершения бракоразводного процесса малыш будет проживать с мамой. Многие не верили, что ребенок останется с Тюльпановой - Кержакову уже удалось забрать сына у своей предыдущей жены, Екатерины Сафроновой практически по той же схеме (обвинения в наркомании и неадекватном поведении).

Самой Миланы на суде не было. Адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, представляющие интересы Тюльпановой, посоветовали ей не приходить. Боялись, что не выдержит такой стресс: несколько часов ждать, пока суд решает судьбу твоего сына, да еще встреча с экс-супругом, который за несколько дней до суда сделал несколько дискредитирующих Милану заявлений.

Александр Кержаков пришел, судя по всему, полностью уверенный в своей победе. Но решение оказалось не в его пользу. После суда футболист написал большой пост в Инстаграме, в котором недоумевал – как же так, малыша заберут из привычных условий? Милана же, узнав о том, что суд встал на ее сторону, рассказала в своем Инстаграме, как обрадовалась, узнав о своей победе:

- После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время, я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него готова на все. Верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым.

Александр Кержаков не отдает сына бывшей жене Милане

Но воссоединиться с ним у мамы пока не получается. В наше распоряжение попала переписка Тюльпановой с Александром Кержаковым. Девушка пишет:

- Я хочу сегодня приехать и забрать ребенка согласно определению суда. Во сколько я могу это сделать?.

Бывший супруг отвечает:

- Исполнять определение суда добровольно я не буду. Получай исполнительный лист и далее по закону: с судебными приставами, с органами опеки и детским психологом.

Милана спрашивает у родственника, которому переслала скриншот:

- Хотела приехать к сыну, Кержаков не пускает, что делать?

Судя по всему, сделать придется действительно немало – дождаться пока пройдут слушания по апелляции решения суда, с которым не согласен Александр Кержаков, с опекой и приставами приходить к бывшему мужу, чтобы забрать Артемия.

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