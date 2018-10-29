2018-10-29T12:21:56+03:00
Общество

Парад костюмов к Хэллоуину в Японии - живые портреты и герои ужастиков: самые страшные и необычные наряды

Мероприятие проходит в Кавасаки – пригороде Токио
Александр ДЖУМАЕВ
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Участники парада.Участники парада.Фото: REUTERS

Вот уже 21 год в последнее воскресенье октября жители города Кавасаки, находящегося неподалеку от Токио, могут наблюдать за парадом костюмов, приуроченным к Хэллоуину.

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники шествия наряжаются в самые разные костюмы: на параде можно увидеть как уже привычных страшных монстров и ведьм, так и неожиданные образы вроде карусели или цветка. Или даже живые портреты известных мастеров.

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Сайт kp.ru составил подборку самых запоминающихся костюмов этого праздника.

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

Участники парада. Фото: REUTERS

Участники парада.Фото: REUTERS

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