Парад костюмов к Хэллоуину в Японии - живые портреты и герои ужастиков: самые страшные и необычные наряды
Мероприятие проходит в Кавасаки – пригороде Токио
Участники парада.Фото: REUTERS
Вот уже 21 год в последнее воскресенье октября жители города Кавасаки, находящегося неподалеку от Токио, могут наблюдать за парадом костюмов, приуроченным к Хэллоуину.
Участники шествия наряжаются в самые разные костюмы: на параде можно увидеть как уже привычных страшных монстров и ведьм, так и неожиданные образы вроде карусели или цветка. Или даже живые портреты известных мастеров.
Сайт kp.ru составил подборку самых запоминающихся костюмов этого праздника.