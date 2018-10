Открытие ученых: неандертальцы отличались от людей грудью и дышали иначе

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-31T19:32:44+03:00

Неандертальцы были не такими, какими принято их считать — отнюдь не сгорбленными увальнями. Наоборот, наши вымершие братья по разуму держали спины прямыми, а головы - гордо поднятыми. То есть, осанку имели хорошую. Смотрелись в этом смысле лучше, чем наши непосредственные предки — кроманьонцы.

На мысль изменить наши представления о неандертальцах наводят результаты исследования, которые недавно провели американские, испанские и израильские антропологи. Подробно они опубликованы в журнале Nature Communications. Коротко — в Newsweek.

Ученые воссоздали грудную клетку типичного представителя этого вида разумных существ. И увидели, чем конкретно и насколько она отличается от нашей — человеческой.

Грудные клетки: слева- неандертальца, в центре - современного человека, справа сравнение грудных клеток.

Кости для воссоздания «предоставил» Моисей — неандерталец, хорошо сохранившиеся останки которого были обнаружены в 1983 году в пещерах Кебара (Kebara underwent complex) на севере Израиля.

Останки неандертальца были найдены в пещере на территории Израиля.

Моисей — он же «скелет Kebara-2» - скончался молодым примерно 60 тысяч лет назад. Соплеменники его похоронили. Закопали, благодаря чему кости — особенно грудной клетки - хорошо сохранились. Хотя череп куда-то делся.

Ученые отсканировали кости скелета, оцифровали и собрали в единое целое. Получилась виртуальная, но очень реалистичная копия.

- Различия между «ними» и «нами» бросаются в глаза, - уверяет Маркус Бастир (Dr Markus Bastir) из мадридского исторического музея (National Museum of Natural History, Madrid).

- У неандертальцев ребра со стороны спины сильно изогнуты, - объяснил ученый. - Позвоночник словно бы утоплен в грудную клетку — гораздо глубже, чем человеческий. Позвоночный изгиб - там, где позвоночный столб соединяется с тазом, у неандертальцев, наоборот, не столь ярко выражен. В силу этих анатомических особенностей наши вымершие братья по разуму были просто вынуждены держаться прямо.

Ребра на спине неандертальца сильно изогнуты.

Но самое интересное: неандертальцы дышали не так, как их коллеги кроманьонцы. Опять же из-за различий в строении грудной клетки. У неандертальцев она сильно расширялась в нижней части. Ребра при этом располагались более горизонтально, чем у людей. Из чего ученые сделали два вывода.

Во-первых, более широкая грудная клетка вмещала больше органов — например, легкие увеличенной емкости. То есть, неандертальцы дышали глубже, потребляя больше кислорода.

Во-вторых, грудная клетка не расширялась при вдохе и не сжималась при выдохе. Неандертальцы вдыхали и выдыхали нижней частью — то есть, за счет диафрагмы. Со стороны казалось, что они дышат исключительно животом.

Выявленные особенности делали неандертальцев сильнее и выносливее - позволяли эффективнее использовать мышцы за счет врожденной способности потреблять больше кислорода. Нынешние спортсмены мечтали бы о таком физиологическом превосходстве. Но по какой-то загадочной причине, неандертальцы «сошли с дистанции» примерно 40 тысяч лет назад. А люди до сих пор держатся. Хотя на заре эволюции они ничем не превосходили неандертальцев - ни умом, ни сноровкой, ни плодовитостью. Да и какими-либо выдающимися талантами не обладали.

Профессор Кремер - одна из тех, кто воссоздавал грудную клетку неандертальца.

По мнению Патрисии Крамер (Professor Patricia Kramer) — профессора университета штата Вашингтон (Department of Anthropology and Orthopaedics and Sports Medicine, University of Washington, Seattle) и одного из ведущих авторов исследования, обзавестись столь причудливой грудной клеткой неандертальцев «принудил» их образ жизни или окружающая среда. Либо они изнуряли себя непомерными физическими нагрузками, либо долго путешествовали, либо забирались высоко в горы, где нужно было прогонять через легкие большие объемы воздуха, чтобы получить достаточно кислорода. Профессор считает: изучая особенности строения тела неандертальцев можно, если и не раскрыть окончательно тайну их исчезновения, то хотя бы приблизиться к разгадке.

Так неандерталец мог выглядеть в фас.

Так - со спины.

А так - сейчас. Если бы не вымер.

