Руки не крюки: неандертальцы были ловкими ребятами

Неуклюжие и криволапые — такими, как многим кажется, были неандертальцы — представители вымершего вида людей. Нелестное мнение о них сложилось и у большинства ученых, которые считали, что эти увальни не способны были выполнять тонкую работу — только грубую. Из-за проблем с мелкой моторикой - в силу того, что их руки не годились точных манипуляций.

Считалось, что неандертальцы были способны только на грубую работу.

В неуклюжести неандертальцев усомнились немецкие палеонтологи из Университета Тюбингена (Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Department of Geosciences, University of Tübingen), ведомые Катериной Хорвати, и их швейцарские коллеги из Университета Базеля (Integrative Prehistory and Archaeological Science, University of Basel). Ученым не давали покоя некоторые находки со стоянок неандертальцев — предметы со следами весьма тонкой обработки.

Некоторые неандертальские поделки, например, скребки, были весьма тонко обработаны.

Исследователи указывают: для грубой деятельности достаточно так называемого «грубого захвата». Это когда инструмент — дубина или топор — сжимают почти всей ладонью. Для тонкой работы нужен «точный захват». А именно способность удерживать какой-нибудь небольшой инструмент пальцами — примерно так, как мы зажимаем карандаш.

Считалось, что наши непосредственные предки - высокие и стройные кроманьонцы — владели «точным захватом». А коренастые и ширококостные неандертальцы были способны лишь на «грубый захват». И если что и делали, то «тяп-ляп» - с размаху.

Ловкость рук неандертальцев требовала доказательств.

В исследовании, с которым знакомит популярное издание The Conversation и научное Science Advances, палеонтологи доказывают: кости кистей рук неандертальцев были устроены так, что позволяли выполнять тонкую работу — чуть ли не каждому.

К такому выводу ученые пришли, изучив энтезы (enthesis) — эдакие шишки на костях, к которым крепятся мышцы. Для «грубого захвата» нужны одни мышцы, для «точного» - другие. Поэтому у тех, кто трудится на грубой работе, в основном напрягаются мышцы «грубого захвата» и увеличиваются соответствующие энтезы. У «ювелиров» - наоборот: крупнее становятся энтезы, предназначенные для мышц «точного захвата».

В распоряжении палеонтологов оказались шесть неандертальских кистей. Их сравнили с останками кроманьонцев. На удивление: все неандертальцы оказались ловкими ребятами - у всех нашлись шишки, которые свидетельствовали о преобладании «точного захвата». А наши непосредственные предки действовали и так и эдак — то грубо за что-нибудь схватятся, то точно.

Кисть: красные шишечки - для "грубого захвата", синие - для "точного". У неандертальцев более развиты синие.

По мнению ученых, неандертальцы были индивидуалистами. А у Homo sapiens издревле наладилось разделение труда — в зависимости от способностей. Одни выполняли примитивную работу, требующую в основном лишь силу, другим — тем, у которых был более развит «точный захват», доверяли нечто посложнее.