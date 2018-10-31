«Золотые» мастера встретились на Урале

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-31T19:42:19+03:00

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Кажется, за четыре дня чемпионата в Екатеринбург-Экспо побывало пол-города. Посетителями было заполнено все свободное пространство, разделяющее соревновательные площадки. Приходили поодиночке и семьями, целыми классами, рабочими бригадами. Волонтеры к вечеру валились с ног, проведя за день десяток экскурсий.

WorldSkills Hi-Tech стал ярким праздником труда и высоких технологий. А праздник не обходится без шоу и развлечений. На стендах компаний и предприятий, которые выставили на чемпионат своих лучших сотрудников, было оживленно. Здесь можно было, надев 3D очки, поработать на виртуальном нефтегазовом месторождении, изучить изнутри устройство электростанции, увидеть с высоты, как работает завод. Юные и взрослые гости чемпионата с упоением «печатали» сувениры на 3D принтерах, проходили квесты, играли в компьютерные игры и в «Что, Где, Когда?», участвовали в мастер-классах. А когда раздавался характерный звук гонга, устремлялись на ледовую арену.

Там на ринге, обнесенном противоударным стеклом, массивные роботы нещадно пилили, молотили и таранили друг друга. Запчасти разлетались во все стороны под восторженный рев трибун. В финале «Битвы Роботов» команда из Индии «Blanka botz» встретилась с российскими «Юными техниками». Индийский боевой робот «Данаджи» оказался проворнее и сильнее нашего «Карателя».

Но все же главное происходило на соревновательных площадках. На них вышли 597 молодых профессионалов из 36 компаний. Работу конкурсантов оценивали 450 экспертов. Впервые в этом году за победу на WorldSkills Hi-Tech 2018 боролись еще и 65 представителей ближнего и дальнего зарубежья. Им медали вручались в рамках евразийского первенства.

Работу конкурсантов оценивали 450 экспертов.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

НАВЫКИ, СКОРОСТЬ, ИНТРИГА

Соревнования проходили в 40 традиционных для мирового движения WorldSkills компетенциях: фрезерные, токарные, сварочные работы, IT-технологии, электроника, химический анализ и другие. Но был представлен и отдельный блок Future Skills, который объединил 8 компетенций - «профессий будущего»: промышленную робототехнику, технологии композитов, управление беспилотниками, управление жизненным циклом, цифровую фабрику, синтез и обработку минералов, информационное моделирование, реверсивный инжиниринг.

-Вспомните лесковского Левшу – это типичный пример реверсивного инжиниринга, - рассказал главный эксперт компетенции Алексей Рекут,- И сегодня ситуация распространенная: что-то ломается, и производство встает. Нужно быстро исправить ситуацию, не имея возможности заказать деталь. Например, на Сахалине у одного человека на личном гидросамолете окислились кронштейны. Летать нельзя. А предприятие кронштейны уже не выпускает. Для отборочных соревнований мы дали ребятам задание создать эти детали. Конкурсанты оцифровали их, не снимая с самолета, и сделали производственные чертежи, по которым любой токарь и фрезеровщик может сделать нужную деталь. Представить, что такое реверсивный инжиниринг, можно образно. Вы наверняка видели отсканированный текст - он отличается от текста, набранного на компьютере. Задача в реверсивном инжиниринге - из корявого «скана» получить идеальный объект, который мог бы еще поддаваться редактированию. Специалисты, которые способны это делать, сейчас очень востребованы во всех отраслях.

На чемпионате состязались не только взрослые, но и юниоры.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Как рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов, в Екатеринбурге отрабатывались те компетенции, которые будут презентованы в следующем году на чемпионате мира в Казани. В этом и заключается идеология движения WorldSkills: тиражировать опыт, знания, повышать уровень профессиональных навыков, стандартов подготовки кадров.

Все участники чемпионата прошли отбор в своих компаниях, и в Екатеринбург приехали лучшие профессионалы, мастера своего дела. По словам большинства из них, хотя задания и были сложными, но понятными. А главным препятствием стало время.

Высокие технологии – спутники большинства рабочих профессий.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Задания здесь адекватные. Даже на отборочных были сложнее. Для меня самым сложным был этап пайки схемы устройства, потому что с паяльником я не так часто работаю. А этап программирования не составил труда, - поделился впечатлениями участник чемпионата в компетенции «Электроника» Владислав Набилков.

Владислав работает инженером-конструктором на одном из предприятий госкорпорации «Ростех» - Ярославском радиозаводе. И программирование для него не только работа, но и хобби. Например, недавно он сделал «умную» кормушку для своих двух кошек. Подключил к ней веб-камеру, оснастил устройством подачи корма. Если миска пустая, то через телефон с помощью Telegram бота передает команду дать питомцам порцию еды.

Коллеги по работе – лучшие болельщики.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Кроме состязательной части в программе WorldSkills Hi-Tech была и насыщенная деловая программа. Состоялись конференции, круглые столы, на которых представители бизнеса, власти и движения WorldSkills обсудили внедрение современных образовательных технологий в систему подготовки профессиональных кадров, новые тренды в промышленности, перспективы развития новых компетенций, навыки, которыми должны обладать специалисты в условиях цифровой экономики.

Были также подписаны несколько соглашений о сотрудничестве. Например, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия) договорились объединить усилия для качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в сфере ЖКХ в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills.

За победу на WorldSkills Hi-Tech 2018 боролись еще и 70 представителей ближнего и дальнего зарубежья.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Очень многие компетенции WorldSkills уже могут быть использованы для той деятельности, которую осуществляет Фонд. Мы понимаем, что современные дома - это высокотехнологичные устройства, которые надо создавать и использовать так, чтобы они приносило пользу и улучшали качество жизни. Для этого нужны люди, которые способны это делать. Мы очень надеемся, что в ближайшее время такие люди появятся сначала на чемпионатах, а потом по всей стране, - прокомментировал подписание соглашения Роберт Уразов.

А директор Фонда Константин Цицин вспомнил времена, когда для реализации программы капремонта в одном из регионов приходилось искать сварщиков чуть ли по всей стране.

-То, что делает WorldSkills — это не просто соревнование ради побед. В стране появляется база специалистов, которыми можно воспользоваться, - отметил Константин Цицин и сообщил, что для тестирования и отбора кандидатов на чемпионаты профессионального мастерства Фонд ЖКХ планирует разработать новый программный продукт. А на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 может состояться презентация новой компетенции «Техник по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

До самого последнего момента ни один участник соревнований не знал, кто победит. Вроде бы, справились с заданиями, уложились в отведенное время. Но кому эксперты начислили больше баллов – в этом была интрига. И на церемонии закрытия она была раскрыта.

В воскресенье на сцене «Екатеринбург-Экспо» назвали имена победителей и призеров национального чемпионата и Евразийского зачета WorldSkills Hi-Tech 2018. В международном зачете 24 медали получила сборная России, 12 медалей - сборная Китая, 11 медалей - Белоруссия, 10 медалей - Казахстан, 6 медалей – Индия и по 1 медали - Монголия и Иран. Каждый иностранный участник по итогам выступлений получил Skills-паспорт.

А абсолютным рекордсменом чемпионата стал сварщик «Росатома» Виктор Коробейников. Он набрал максимальное количество баллов среди всех участников.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца вручил ему сертификат «Мастер развития промышленности», который дает право на получение премии в размере 1 млн. рублей.

Лучший результат на чемпионате показал сварщик «Росатома» Виктор Коробейников.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Мы учредили эту премию, чтобы поощрить носителей уникальных компетенций – тех, кто овладел профессией на эталонном уровне. Тех, у кого золотые руки. Такие люди нужны заводам, промышленности, стране, - отметил Роман Петруца.

-Я работаю электросварщиком волгодонского филиала «АЭМ-технологии Атоммаш». Стремился сюда, чтобы проверить себя и свои навыки, доказать себе, что не хуже других. На отборочных соревнованиях я не получил первое место - стал призером. Поэтому не думал, что стану победителем – здесь выступали очень сильные ребята, - рассказал Виктор Коробейников, - Неожиданностей на чемпионате не было, потому что я готовился к любым сюрпризам. Главное было - не терять время, не делать лишних движений. Где-то приходилось ускоряться, где-то можно было больше времени отдать на выполнение определенной операции.

Мне теперь некоторые операции после чемпионата кажутся простыми. Например, элементарная сварка горизонтального шва. Нужно чтобы идеально сплавился шов. Есть такие места, куда электрод просто не пролезает. И раньше мы заморачивались, разбивали это место перед сваркой, подбирали машинкой. А сейчас понимаю, что можно приложить меньше усилий, чтобы все идеально получилось. Где-то вылет электрода сделать больше, где-то ток больше поставить… Молодым ребятам, своим коллегам этот опыт передам обязательно.