СМИ: Анджелина Джоли встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон

СЕГОДНЯ 01:30 2018-11-02T01:55:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Если верить западным таблоидам, Анджелина Джоли меняет ухажеров примерно раз в неделю. По последней версии, голливудская звезда встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. До сих пор некие «источники из окружения» пытались уверить нас, что это Брэд Питт сохнет по своей бывшей жене и твердо намерен вернуться к Дженнифер. И вот теперь американское издание Life & Style сообщило, что Анджелина положила глаз на последнего мужа Энистон, с которым она рассталась весной этого года. Журнал вышел с броским заголовком на обложке: «Джен в шоке: они встречаются!». А анонимные инсайдеры, как водится, подтвердили, что между Джоли и Теру «проскочила искра».

Журнал вышел с броским заголовком на обложке: «Джен в шоке: они встречаются!».

По версии издания, Анджелина и Джастин как-то отобедали вместе в Нью-Йорке – чисто чтобы обсудить новый кинопроект, в котором они оба якобы собираются сниматься. Поговорив о кино, Джоли и Теру внезапно обнаружили, что у них много общего. Слово за слово – вспыхнула симпатия, которая переросла в отчаянный флирт. По словам источника, Анджелина и Джастин обмениваются игривыми смс-ками, и актриса вовсю пытается соблазнить своего нового поклонника.

- Они устраивают друг другу тайные свидания и держат свои отношения в секрете, - уверяет инсайдер. – Ведь Анджелина разводится, и она совсем не заинтересована в том, чтобы их связь стала известна.

Энистон якобы в шоке – ведь в свое время Джоли увела у нее Брэда Питта. И вот теперь коварная Анджелина покусилась на еще одного мужа звезды сериала «Друзья». Как тут не возненавидеть бывшую соперницу!

Дженнифер Энистон якобы в шоке: Анджелина замахнулась уже на второго ее мужа!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, красивую историю новой любви уже опроверг голливудский портал Gossipcop.com – сайт, специализирующийся на проверке слухов. Как выяснила редакция, Анджелина и Джастин ни разу не попадали вместе в объективы папарацци – нет ни одного фотосвидетельства того, что они вообще когда-либо встречались. К тому же за последние месяцы Джоли ни разу не была в Нью-Йорке. Все лето актриса провела в Лондоне, снимаясь в фильме «Малифисента-2». А когда вернулась в США, сразу отправилась домой в Лос-Анджелес.

Как уверяет окружение Джоли, она сейчас совершенно не заинтересована в сердечных делах и не склонна заводить новые романы. Актриса сосредоточилась на воспитании детей и делает все, чтобы сгладить травматичные для них последствия развода с Брэдом Питтом. Дети с трудом пережили расставание родителей и нуждаются во внимании.

Напомним, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже два года. Пара никак не может поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Адвокаты экс-супругов бились в суде вплоть до середины августа, когда было объявлено, что Джоли и Питт готовятся заключить мирное соглашение. Недавно стало известно, что Питт и Джоли встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки: Брэд приехал домой к Анджелине. Эта встреча стала первым свиданием супругов с момента разрыва — не считая сеансов групповой семейной психотерапии, которые их обязал проходить суд.

- Брэд и Анджелина устроили секретное свидание в ее доме, - рассказал источник. - Встреча прошла очень успешно. Анджелина решила, что пришла пора заключить конструктивное соглашение по опеке. Брэд воспринял это с облегчением, он готов к любым предложениям. Он очень хочет уладить дело миром и создать спокойную обстановку в семье ради детей.