Завершил свою работу Форум «ЭКО-Медиа-Баренц-2018»

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-02T08:55:50+03:00

Мероприятие получилось не просто международным, но именно межгосударственным. Начавшись 29 октября в Мурманске, 30-го он проехал по столице российского заполярья, а 31-го – пересёк границу РФ и финальным крещендо прозвучал в норвежском Киркенесе.

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На второй день форума каких-то особенных выступлений и докладов не было. Время было посвящено общению журналистов маститых, уже состоявшихся, с журналистами будущими, студентами кафедры русского языка и массовых коммуникаций Социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО «МАГУ». В рамках Школы юного журналиста «Журналист-эколог Баренцева региона», проходящей под руководством руководителя экологического пресс-центра и детского экологического центра Общественной палаты России Владиславы Ковалевской, «старики» и «молодые» вместе проехались по Мурманску, посетили самые значимые его места, а по дороге – свободно общались. Сотрудники ведущих российских изданий охотно отвечали на вопросы студентов, рассказывали о сложностях, хитростях и тайнах профессии.

На второй день форума каких-то особенных выступлений и докладов не было. Время было посвящено общению журналистов маститых, уже состоявшихся, с журналистами будущимиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Но главным в работе форума безусловно стал завершающий его день. Когда участники, преодолев в автобусе за три с половиной часа 220 километров арктических заполярных дорог, пересекли российско-норвежскую границу и в расширенном составе собрались в конференц-зале отеля Barens Frokost в городе Киркенесе. В расширенном, ибо в Норвегии к ним подключились новые и очень важные гости. В их числе были Генеральный консул Российской Федерации в Киркенесе Сергей Валерьевич Шатуновский-Бюрно и известный независимый норвежский эколог с более чем 30-летним стажем Курт Оддекалв, представители центральных СМИ Королевства.

Генеральный консул Российской Федерации в Киркенесе Сергей Валерьевич Шатуновский-БюрноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Открывая заседание один из главных организаторов ЭКО-Медиа-Баренца, руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев отметил, что основной целью встречи считает налаживание более конструктивного и двустороннего взаимодействия с норвежскими коллегами:

- Я уверен, что сегодня налицо явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом – они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время, как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют. Сложилась крайне тревожная ситуация, когда не только норвежские новости, но еще и вольные комментарии событий в России транслируются на весь Баренцев регион через многочисленные норвежские и финские информационные ресурсы, активно вещающие на русском языке. Итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, иногда негативного мнения о нашей стране, как об экологическом монстре, представляющем угрозу для всего человечества. Хотя на самом деле, у наших соседей есть схожие, не меньшие экологические проблемы, что не мешает им стабильно занимать верхние строчки экологических рейтингов.

Курт ОддекалвФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Его поддержал Генеральный консул Сергей Шатуновский-Бюрно:

- Наша Россия – огромная страна. В ней присутствуют разные природные зоны, разные виды флоры и фауны, разные народы, разные нации. И в ней существует множество проблем, в том числе – экологических. Но при этом есть и много достижений. Однако часто критики обращают большое внимание на проблемы, и не замечают того хорошего, что удаётся достичь. Я не имею ничего против критики, но я против критики однобокой. Информация должна подаваться в полном объёме, чтобы люди видели, что в России хорошо, а что в России плохо.

Курт Оддекалв рассказал собравшимся о насущных экологических проблемах, скопившихся в Норвежском королевстве, информация о которых тщательно замалчивается. По его словам, глубокую обеспокоенность вызывает вопрос, связанный с затопленной в 1945 году и найденной в 2005 нацистской подводной лодки с почти 70 тоннами металлической ртути на борту. По словам эколога, если вопросом не озаботится сейчас, в будущем большой беды не избежать. Власти же, вместо этого, стараясь прикрыть проблему, откровенно лгут, говоря, что ситуация находится под полным контролем, и волноваться совершенно не о чем.

Второй большой проблемой Курт Оддекалв назвал пластиковый мусор. Ежегодно только он со своими товарищами из созданной им экологической организации «Зелёные воины Норвегии» на катамаране МС Miljødronningen вывозит с норвежских берегов более 100 тонн «пластика». Многие виды которого не только засоряют территорию, но и отравляют окружающую среду.

Ещё одна экологическая задача, которую необходимо решить – химическое отравление моря при искусственном разведении рыбы. Мало того, что искусственно выращенный норвежский лосось, если верить экологу, ядовит и вызывает у человека онкологические заболевания, так ещё и используемые на лососевых фермах в больших объёмах для уничтожения рыбных паразитов ядохимикаты негативно воздействуют на прочую морскую фауну. В особенности на крабов и креветок. Популяция креветок в норвежских водах в последнее время упала так сильно, что рыбаки, занимающихся их выловом, забили тревогу.

Курт Оддекалв считает, что в плане экологии перед норвежцами и россиянами стоят примерено одинаковые проблемы. А это значит, что для скорейшего решения вопроса нам необходимо сотрудничать как можно плотнее:

- Мы можем учиться друг у друга, обмениваться знаниями. Логика проста: если что-то ядовито для норвежцев, оно ядовито и для русских. И наоборот.

На мой вопрос, существуют ли экологически безопасные технологии, с помощью которого можно безопасно выращивать недорогого лосося, Курт ответил:

- Когда я был маленьким, мы эту царскую рыбу ели очень редко, буквально пару раз в год. Лосось - это деликатес, его не должно быть много, и он не должен стоить дёшево. Выращивание дешёвого лосося - отрасль самая лживая, какую можно себе представить. Как производство фальшивых драгоценностей.

Представитель издательского холдинга «Комсомольская правда» Юлия ВербицкаяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следом за норвежцем выступила представитель издательского холдинга «Комсомольская правда» Юлия Вербицкая. Она рассказала о буквально на днях запущенном новом проекте «Арктика»:

- Это единая коммуникационная площадка, на которой будет даваться информация, будут выступать эксперты, будут сталкиваться мнения, ставится и решаться насущные вопросы заполярья. Арктика вообще должна быть территорией диалога между всеми приарктическими государствами. Сегодня внимание к ней приковано по нескольким причинам. На нашем шельфе находится 90 % запасов разведанных углеводородов. Есть причины военные, есть логистические, связанные с огромными перспективами Северного морского пути, и есть причины экологические. Один из наших девизов: «Арктика должна быть белой и чистой». На странице проекта уже создан специальный раздел «Экология», и мы будем уделять этой теме большое внимание.